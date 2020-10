Điểm danh 4 cặp sao nam trên màn ảnh Hàn được chị em 'mê như điếu đổ'

Từ trước đến nay, nhiều bộ phim Hàn thường thu hút khán giả bởi những tình tiết xoay quanh cặp nam - nữ chính. Tuy nhiên, cũng có nhiều phim 'éo le' đến mức vô số lần các cặp nam chính - nam phụ còn được yêu thích hơn cả nam nữ chính, khiến couple trong mắt khán giả cũng bị... chia 5 xẻ bảy.

Dưới đây là 4 cặp nam-nam trên màn ảnh Hàn được nhiều người yêu thích nhất, vượt xa cả couple chính trong phim.

Kim Shin (Gong Yoo) – Wang Yeo (Lee Dong Wook)

Mỗi khi nhắc đến bom tấn truyền hình Yêu Tinh làm mưa làm gió thời gian vừa qua, nhiều khán giả vẫn cảm thấy phát cuồng trước cặp đôi Yêu tinh – Thần chết do Gong Yoo và Lee Dong Wook thủ vai.

Cặp đôi đã có sự kết hợp vô cùng ăn ý, Gong Yoo và Lee Dong Wook đã mang đến những phân từ hài hước, đáng yêu nhưng cũng ngầu lòi khiến người xem 'rung rinh'. Chính vì lý do này, nhiều người còn bỏ luôn 'thuyền' nam nữ chính để theo couple nam chính - nam phụ.





Si Jin (Song Joong Ki) – Dae Young (Jin Goo)

Trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời gây sốt, cặp nam chính - nam phụ Song Joong Ki và Dae Young đã mang đến hình ảnh tình bạn và tình đồng chí vô cùng hoàn hảo. Họ luôn sát cánh bên nhau trong mọi cuộc chiến, mọi cung đường, mang đến những màn tấu hài đậm chất lính, còn không thiếu những lời... bày tỏ sến sẩm đến đối phương.





Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) – In Gook Do (Kim Ji Soo)

Cùng yêu nữ chính Do Bong Soon (Park Bo Young), Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) và In Gook Do (Kim Ji Soo) trong phim Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon thường xuyên đấu đá, cạnh khóe nhau tạo ra những phân cảnh vô cùng hài hước.

Tuy nhiên, nhờ trí ưởng tượng vượt tầm kiểm soát của Bong Soon mà hai anh chàng đã có màn bùng nổ tình cảm để đời, được yêu thích chẳng kém gì cặp đôi chính.

Cha Do Hyun (Ji Sung) – Oh Ri On (Park Seo Joon)

Nhắc tới những cặp nam-nam được yêu thích nhất trên màn ảnh Hàn thì chắc chắn không thể bỏ qua các tên Cha Do Hyun (Ji Sung) và Oh Ri On (Park Seo Joon) trong phim Kill Me, Heal Me.

Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cặp đôi lại mang đến những khoảnh khắc hài hước đến mức cười bò, không thể đỡ nổi. Thậm chí, cặp đôi còn khiến khán giả sốc bởi 'nụ hôn huyền thoại'. Hai anh chàng còn đá hẳn nữ chính Hwang Jung Eum và nhận về giải thưởng Cặp đôi được yêu thích nhất.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ