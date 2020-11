Chị em có 4 yếu tố tiền sử này có nguy cơ cao mắc ung thư cổ tử cung ngay cả khi còn trẻ

Tất cả phụ nữ đều có nguy cơ bị ung thư cổ tử cung, xảy ra phổ biến ở những người trên 30 tuổi. Cá biệt có các trường hợp mắc bệnh khi tuổi mới đôi mươi và chưa từng quan hệ tình dục. Các chuyên gia cảnh báo một số yếu tố khiến chị em dễ mắc ung thư cổ tử cung dù tuổi đời còn rất trẻ.



Tất cả phụ nữ đã quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc căn bệnh ung thư. Người ta gọi ung thư cổ tử cung là căn bệnh do "yêu" sớm. Bởi lẽ khi quan hệ tình dục ở độ tuổi quá trẻ, cổ tử cung đang trong giai đoạn phát triển và sẽ tiếp tục thay đổi ở tuổi dậy thì, khiến cổ tử cung dễ bị tổn thương.

Ngoài chuyện "yêu" sớm, một số thói quen tình dục như quan hệ với nhiều bạn tình, bạn tình nam cũng có nhiều đối tác nữ.... cũng làm tăng nguy cơ nhiễm virus HPV.



Người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn cả. Điển hình là virus HIV, làm yếu hệ thống miễn dịch khiến người bệnh yếu đi và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng khác, bao gồm cả HPV. Virus HIV kích thích các tế bào trong cổ tử cung phát triển thành ung thư nhanh hơn.



Không chỉ HIV, người nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như chlamydia, lậu, giang mai cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung. Các nhà khoa học lý giải nguyên nhân là do những virus này khiến bệnh tái đi tái lại, khó loại bỏ nhiễm trùng HPV.

Theo các chuyên gia, phụ nữ sinh càng nhiều con, nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung càng cao. Hiện chưa thể chứng minh nguyên nhân do đâu nhưng nhiều nghiên cứu chỉ ra có thể là do sự thay đổi của hormone khi mang thai hoặc cổ tử cung bị tổn thương nhiều lần khi mang thai và sinh con. Do đó, một nghiên cứu khác lại chỉ ra phụ nữ sinh mổ không có nguy cơ cao bị ung thư cổ tử cung, do thai nhi được lấy trực tiếp ra chứ không phải qua ngả âm đạo như sinh thường.