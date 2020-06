4 item chị em nên tránh diện mùa hè kẻo vừa nóng bức người vừa kém sang

Trong những ngày tiết trời oi bức của mùa hè thì chị em cần lưu ý chọn trang phục thường ngày mát mẻ, thanh thoát. Chị em nên nhắm tới những item thời trang có chất liệu vải thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt khiến vẻ ngoài thanh lịch, sang chảnh hơn hẳn. Đừng lựa chọn những món đồ có chất liệu nóng nực, bắt nắng kẻo vừa khiến bản thân không thoải mái vừa khiến người đối diện cảm thấy bức bí như những item dưới đây.

Đồ ren

Thông thường quần áo ren thường khiến người diện có thần thái sang trọng, quyến rũ hơn hẳn, tuy nhiên điều này lại không thể áp dụng vào mùa hè nóng bức được. Đồ ren khi diện vào mùa hè thường đem lại cảm giác dừ hơn hẳn, bức bí, không thấm mồ hôi, chưa kể còn khiến người diện có cảm giác ngứa ngáy râm ran. Như vậy chị em vừa kém tự tin vừa cảm thấy khó chịu khi diện những set đồ ren vào mùa này.

Thay vào đó, các nàng hạy chọn những chiếc áo sơ mi oversize thoáng mát hoặc áo với chất vải thô/ thô đũi, tông màu sáng như be, trắng,... Những item này sẽ khiến chị em có diện mạo thanh thoát, trẻ trung, ngoài ra còn nhẹ mát và thấm hút mồ hôi rất tốt.

Áo len tăm

Áo len tăm là những item rất được các chị em ưa thích bởi nó đem lại phong thái sang chảnh, sành điệu. Tuy nhiên việc diện áo len tăm vào mùa hè là điều vô cùng bất hợp lý, bởi chất liệu khá dày dặn khiến chị em dễ bị "chết ngốt" khi diện.

Tốt hơn hết chị em nên diện áo phông hoặc croptop với chất liệu cotton để thoải mái, thoáng mát hơn hẳn. Có không ít loại áo phông body hoặc croptop sexy cũng đem lại vẻ ngoài thần thái, thanh lịch cho người diện không kém gì áo len tăm đâu.

Quần âu đen được khá nhiều nàng công sở diện bởi chúng ghi điểm ở sự chỉn chu, thanh lịch. Tuy nhiên vào những ngày nắng gắt, quần âu đen nói riêng và những món đồ màu đen nói chung thường hấp thụ nhiệt nhiều khiến đôi chân của bạn như bị hun nóng, chất vải lại thêm phần bức bí.

Do đó, chị em nên ưu tiên những chiếc quần âu vải mỏng nhẹ, hoặc chọn những gam màu tươi sáng, vẫn có phong thái thanh lịch mà lại vô cùng mát mẻ, thoáng mát.

Áo blouse diêm dúa nhiều lớp

Khi đi mua sắm, chị em sẽ thấy mẫu áo blouse diêm dúa nhiều lớp hoặc kết hợp bèo nhún, họa tiết bắt mắt thường được nhiều hãng bày bán. Tuy nhiên những chiếc áo kiểu này là một khoảng "đầu tư" khá mạo hiểm, bởi chiếc áo này thường khiến người diện "dừ" đi vài tuổi, chưa kể còn không được mát mẻ cho lắm.

Nếu vẫn muốn có vẻ ngoài chỉn chu, lịch sự thì những món sơ mi vải thô hoặc sơ mi đũi vẫn là lựa chọn tốt hơn, vừa trendy vừa mát mẻ suốt ngày hè.

Theo Linh Chi/SKCĐ