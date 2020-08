4 công nhân bị nhiễm COVID-19, cả khu công nghiệp tại Đà Nẵng phải tạm dừng hoạt động

Tiến hành khoanh vùng và thực hiện cách ly an toàn

Theo ghi nhận của Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tại Đà Nẵng, 4 doanh nghiệp tại đây đều có công nhân dương tính với virus COVID-19 ở các khu công nghiệp Đà Nẵng bao gồm: Công ty Mane-K ở khu công nghiệp Hòa Khánh với khoảng 400 lao động, Công ty Sinaran ở khu công nghiệp Vân Đồn với khoảng 500 lao động, Công ty Matrix ở khu công nghiệp Hòa Cầm với khoảng 2.000 lao động, Công ty Thủy sản miền Trung ở khu công nghiệp Thọ Quang với khoảng 800 lao động.

Cả 4 doanh nghiệp tại đây đều có công nhân dương tính với virus COVID-19

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch CĐ Khu CNC Đà Nẵng - cho biết, trong số 4 doanh nghiệp có công nhân mắc COVID-19, hiện đã có công ty Kane-M tạm dừng hoạt động từ ngày 31/7. Ba công ty còn lại tạm thời vẫn hoạt động bình thường và đang triển khai các biện pháp phòng bệnh.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để khoanh vùng dập dịch, triển khai điều tra, giám sát và làm rõ những người đã tiếp xúc với người bệnh và áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi theo quy định. Đồng thời khử trùng toàn bộ các trụ sở làm việc, sản xuất của các đơn vị.

CĐ tích cực vận động người lao động, nhất là những ai có liên quan đến nhân thân và lịch trình đi lại của các bệnh nhân dương tính với virus COVID-19 ở các khu công nghiệp và toàn thành phố Đà Nẵng thì cần tiến hành khai báo y tế, tự cách ly ở nhà. Trường hợp này người lao động vẫn được hưởng lương để đảm bảo an toàn cho bản thân và toàn xã hội

Các khu công nghiệp tại Đà Nẵng đã phát hiện có người bị nhiễm COVID-19

Tiến hành sản xuất và chống dịch an toàn

Ông Trung cho biết, hiện nay tại các Khu CNC-KCN Đà Nẵng có hơn 77.000 lao động đang làm việc. Kể từ khi có thông báo chính thức về ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Đà Nẵng , các KCN trên địa bàn thành phố đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động theo phương châm “4 tại chỗ” của thành phố Đà Nẵng, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là “vừa sản xuất vừa chống dịch an toàn”.

Với các doanh nghiệp đang hoạt động, các biện pháp phòng chống dịch cho người lao động như đo thân nhiệt, bịt khẩu trang, xịt khuẩn, rửa tay, giữ khoảng cách trong làm việc cũng như lúc ăn ca, chia nhỏ các bữa ăn... được áp dụng với mức độ cao nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở Đà Nẵng, mấy ngày qua, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều ý kiến kêu gọi, đề xuất cho toàn bộ người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghỉ làm việc để tự cách ly ở nhà 14 ngày. Tuy nhiên, bà Đinh Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cho biết, đề xuất này không khả thi khi có tới 77.000 người lao động.

Các khu công nghiệp đều có những biện pháp để đối phó với dịch

“Việc cho toàn bộ người lao động nghỉ việc 14 ngày không những khiến doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phải hoàn thành đơn hàng gấp với đối tác đã cam kết phá sản, mà còn khiến người lao động không có lương để sống, không có việc để làm không chỉ trước mắt mà còn cả lâu dài” - bà Hà nói.

Trước đó, trong Chỉ thị ngày 1/8 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Ban quản lý Khu CNC-KCN Đà Nẵng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh sản xuất phù hợp với kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 nghiêm túc theo quy định.

Đà Nẵng có thêm các ca nhiễm bệnh trong cộng đồng

Theo Phương Hoa/SKCĐ