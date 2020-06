4 kiểu buộc tóc ngày hè cho những nàng tóc ngắn, vừa dễ thương vừa thanh thoát

Mùa hè oi bức nên nhiều chị em đua nhau cắt tóc để có cảm giác nhẹ đầu và dễ dàng gội sấy hơn. Tuy nhiên tiết trời nắng nóng, sẽ có lúc ngay cả những nàng tóc ngắn cũng khó có thể chịu được vì những lọn tóc "khó chiều" cứ lòa xòa, xõa xượi. Để vừa thanh thoát vừa thần thái, các nàng tóc ngắn hãy ghim 4 kiểu buộc tóc ngày hè này nhé.

Tóc buộc thấp

Với các nàng tóc ngắn thì việc buộc cao hay buộc đuôi ngựa quả thực khó khăn, dù có cố buộc thì thành quả vẫn khá là "í ẹ". Thế nên các nàng hãy ưu tiên kiểu tóc buộc thấp nhé, đây là kiểu buộc tóc cứu cánh cực kì hiệu quả vào ngày hè đấy.

Lợi thế của các nàng tóc ngắn khi buộc tóc thấp là sẽ không bao giờ lo "dừ" cả, thay vào đó lại tăng hạng thần thái sang chảnh. Chị em nên thả vài sợi tóc mái hoặc nới lỏng búi tóc một chút để tạo vẻ ngoài tự nhiên, thanh thoát hơn.

Tóc búi thấp

Ngay cả các nàng tóc ngắn cũng có thể thử sức với kiểu tóc búi thấp này nhé, vừa mát mẻ vừa thanh lịch. Nếu tóc quá ngắn để có thể búi tròn, chị em nên gập đôi tóc lại để tạo hiệu ứng thị giác giống tóc búi nhé.

Nếu muốn vẻ ngoài thêm phần ngọt ngào, đừng ngại đổi sang dây buộc scrunchie đang "hot" rần rần. Như vậy các nàng trông vừa xinh xắn đáng yêu, vừa trendy hợp xu hướng rồi nhé.

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa cũng là một kiểu buộc tóc biến tấu khá lý tưởng với những nàng tóc ngắn. Với kiểu tóc này, bạn không còn lo những lọn tóc mái lòa xòa vướng víu, gây ấn tượng bởi vẻ trẻ trung, đáng yêu.

Chị em có thể để tóc buộc ngửa ngang tai, sử dụng dây chun hoặc kẹp tóc điệu đà đều được. Còn nếu muốn có vẻ ngoài cá tính, trendy hơn thì hãy thử kiểu búi nửa cao nhé.

Tóc kẹp càng cua

Kẹp càng cua vẫn luôn được chị em ưa thích bởi độ tiện lợi của nó. Tóc dài tất nhiên dùng kẹp càng cua rất duyên dáng rồi, nhưng không phải chị em để tóc ngắn nào cũng biết mình cũng có thể dùng loại phụ kiện này đâu.

Chỉ cần cuộn tóc và cố định lại với kẹp càng cua là được, không ai có thể đoán ra bạn đang có tóc dài hay ngắn đâu. Tóc kẹp càng cua cũng giúp chị em có vẻ ngoài phóng khoáng và lịch sự hơn hẳn.

Theo Linh Chi/SKCĐ