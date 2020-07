4 kiểu giày dép mùa hè gái Pháp ưng hết mực bởi sự thanh lịch, tinh tế

Cho dù là bất cứ mùa nào, phụ nữ Pháp luôn ghi điểm bởi style chuẩn thanh lịch, duyên dáng mà vẫn vô cùng hợp mốt. Từ những món đồ nhỏ mà có võ, hãy chọn mua 4 kiểu giày dép mùa hè gái Pháp ưng hết mực dưới đây để có những set đồ tinh tế, đẹp xinh mà hợp xu hướng mùa hè này.

Giày sneaker trắng

Dù là một item có phần sporty nhưng giày sneaker trắng lại rất được những quý cô thanh lịch nước Pháp ưu ái. Kiểu giày này giúp chị em bảo vệ đôi chân khỏi ánh nắng ngày hè, chưa kể đem lại vẻ ngoài tươi mới, trẻ trung.

Giày trắng góp phần khiến mọi set đồ trở nên sành điệu hơn hẳn, chưa kể vẫn giữ nguyên nét thanh lịch, trang nhã. Gái Pháp ưng ý kiểu giày sneaker trắng này đến nỗi phối chúng với mọi kiểu trang phục, từ kiểu công sở chỉn chu cho tới bánh bèo nữ tính.

Giày đế vuông

Sở hữu vóc dáng cao ráo, thon thả, phụ nữ Pháp tỏ ra không mấy mặn mà với những đôi cao gót lênh khênh. Thay vào đó, họ lại ưu ái những đôi giày có gót thấp khoảng 3-5 phân, vừa thanh lịch, tinh tế mà vẫn vô cùng thoải mái.

Với gái Pháp, những đôi giày gót thấp có phần đế vuông được ưa chuộng hơn cả. Giày đế vuông dù diện với bất kì set đồ nào cũng khiến chúng đậm nét cổ điển, duyên dáng và thời thượng.

Giày đế xuồng

Giày đế xuồng là một item được nhiều chị em ưa thích diện vào mùa hè, và phụ nữ Pháp cũng không phải là ngoại lệ. Kiểu giày này đem lại nét dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần phóng khoáng cho người diện.

Bạn nên phối giày đế xuồng với những set trang phục nữ tính, ngọt ngào như váy liền, váy hoa nhí, váy hai dây hay áo blouse + chân váy. Giày đế xuống cũng rất êm chân, thoáng mát, lại còn giúp chủ nhân ăn gian được vài centimet chiều cao nữa.

Sandal cao gót





Những đôi sandal cao gót, dây mảnh là một trong những item ruột của gái Pháp bởi chúng góp phần tôn lên đôi chân nuột nà, thon thả. Kiểu sandal này vừa phóng khoáng lại vừa tinh tế, hoàn toàn không nặng nề một chút nào.

Bạn có thể diện sandal có gót với set đồ basic gồm áo thun và quần jeans, nếu muốn thêm phần kiêu sa, quyến rũ thì hãy mix với váy hoa dáng dài, như vậy là có ngay một set đồ năng động, ngọt ngào ngày hè rồi.

Theo Linh Chi/SKCĐ