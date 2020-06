4 kiểu quần 'chân ái' của Jisoo (BlackPink) hô biến chân dài tít tắp

Trong 4 nàng BlackPink xinh đẹp, thời thượng thì Jisoo là cô nàng có chiều cao khiên tốn nhất. Theo profile, cô chỉ cao khoảng 1m62, và sở hữu body dạng quả lê hông nở. Tuy nhiên, không ít người vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi biết chiều cao thật của Jisoo, đó là bởi cô nàng rất biết cách phối đồ để cải thiện vóc dáng.

Jisoo thường chọn style đơn giản, thanh lịch, rất dễ để các nàng cũng sở hữu chiều cao khiêm tốn "copy" theo. Dưới đây là 4 kiểu quần 'chân ái' của Jisoo (BlackPink) giúp cô nàng hack dáng cực chuẩn, chân dài tít tắp mà phong cách vẫn sang chảnh, sành điệu.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans luôn đem lại cảm giác năng động, tươi trẻ tuy nhiên không phải ai cũng biết chọn chiếc quần hoàn hảo với vóc dáng. Jisoo sở hữu dáng người quả lê mông nở, chân cơ, do đó cô thường ưu ái những chiếc quần jeans ống rộng.

Quần jeans ống rộng giúp người diện vừa phóng khoáng vừa thanh lịch, lại hợp vô cùng hợp mốt. Hãy học Jisoo cách phối item này cho thời trang nhé, chẳng hạn như mix với áo phông trơn, áo croptop dây rút,... tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, phóng khoáng và còn kéo chân siêu đỉnh.

Quần tây cạp cao

Quần tây cạp cao và ống đứng giúp cân bằng tỉ lệ cơ thể, kéo dài chân người diện hơn. Nhờ diện loại quần này, Jisoo trông cao ráo hơn vài tấc, vóc dáng thon thả hơn hẳn.

Do quần tây cạp cao màu đen khá nhạt nhẽo, cô nàng thường chọn áo có màu sắc nổi bật, thu hút sự chú ý của người đối diện. Đặc biệt để làm tăng hiệu ứng chân dài, Jisoo thường sơ vin chỉn chu để làm rõ vòng eo, tạo hiệu ứng đôi chân dài thon thả.

Your browser does not support HTML5 video.

Quần kẻ ô ống suông

Theo dõi Instagram của các cô nàng sành điệu xứ Hàn, item quần kẻ ô ống suông đang là một món đồ "làm mưa làm gió". Không chỉ Jisoo mà vô số người nổi tiếng khác cũng đang mê mệt kiểu quần này, chẳng hạn như Rosé (BlackPink), Seulgi (Red Velvet) hay Ngọc Trinh, Chi Pu...

Quần kẻ ô mang lại cảm giác trẻ trung, tinh nghịch, chưa kể còn có nét cổ điển, trang nhã. Mẫu quần kẻ ống rộng, cạp cao đang được rất nhiều cô nàng ưa thích bởi vừa hợp xu hướng vừa hack dáng hiệu nghiệm. Do đây là kiểu quần có họa tiết bắt mắt, chị em nên phối cùng áo trơn hoặc gam màu trung tính để tránh làm set đồ rối mắt nhé.

Quần skinny

Dù sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn nhưng Jisoo lại có ưu điểm là đôi chân khá nuột nà, không mỡ thừa. Do đó, cô nàng rất thích diện kiểu quần skinny jeans với cạp cao, vừa giúp khoe đôi chân thon thả vừa tạo hiệu ứng "chân dài". Nhờ item này, Jisoo trông gọn gàng, chỉn chu và thanh thoát hơn hẳn.

Đừng quên một tips cực kì hữu dũng để hack chân chính là sơ vin nhé, chỉ cần sơ vin chỉn chu là bạn có thể hack dáng cực chuẩn rồi. Nếu sở hữu đôi chân không quá thon thả thì hãy chọn quần skinny đen hoặc tối màu để "bóp" chân nhé.

Theo Linh Chi/SKCĐ