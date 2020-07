4 kiểu quần dài mỹ nhân Việt mê mẩn quanh năm, tưởng cầu kỳ hóa đơn giản không ngờ

Chẳng cần học hỏi từ đâu xa xôi, nhiều sao Việt cũng có style sành điệu, thời thượng chẳng kém gì sao Hàn hay US-UK. Hơn nữa, vóc dáng của sao Việt cũng có nhiều điểm tương đồng với chị em hơn là những sao nước ngoài, do đó các nàng càng dễ học hỏi, sắm sửa đồ sành điệu hơn. Nếu muốn "nâng cấp" tủ đồ của mình, chị em nên bổ sung ngay 4 kiểu quần dài mỹ nhân Việt mê mẩn quanh năm này.

Quần tây ống rộng

Có thể nói, quần tây ống rộng chính là item được loạt mỹ nhân Việt thời thời ưu ái nhất, gần như nàng nào cũng sở hữu ít nhất 1 chiếc trong tủ đồ. Sở dĩ có sự ưu ái đặc biệt này là do quần ống rộng giúp người mặc có vẻ ngoài thanh lịch, phóng khoáng và thời thượng hơn.

Chưa kể, quần ống rộng còn có khả năng kéo chân rất đỉnh, tạo hiệu ứng chân dài cả tấc. Chị em công sở có thể lựa chọn kiểu quần tây ống rộng, mix với sơ mi để diện đi làm. Hãy nhớ sơ vin để có thể hack dáng cực đỉnh, giúp set đồ khỏi bị lùng bùng, luộm thuộm.

Quần jeans ống rộng

Kể từ khi xu hướng thời trang thập niên 90 trở nên thịnh hành trở lại, quần jeans ống rộng rất được những nàng sành điệu lăng xê nhiệt tình. Item này giúp người diện có vẻ ngoài trẻ trung, bụi bặm nhưng vẫn rất thanh lịch, trendy.

Vào những ngày hè nóng nực, quần jeans ống rộng sẽ là một lựa chọn thông minh để chị em cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Ngoài ra quần jeans ống rộng cũng là một item dễ tính, có thể mix&match với bất kì kiểu áo nào.

Quần skinny jeans

Dù là một item hot hit nhiều năm nay, nhưng quả thực tới mùa Xuân/Hè năm nay skinny jeans mới bùng nổ trở lại. Những sao nữ nổi tiếng sành điệu như Hà Tăng hay Yến Trang đã nhanh chóng diện ngay chiếc quần trendy này, không quên mix cùng giày cao gót để khoe chân dài tít tắp.

Quần skinny jeans sẽ giúp chị em khoe được đôi chân nuột nà, tăng thần thái trẻ trung, sành điệu. Hãy học theo sao Việt diện skinny jeans với những đôi giày màu be hay cao gót để tạo hiệu ứng kéo dài chân, hack dáng ngày hè.

Quần jeans xắn gấu

Quần jeans xắn gấu cũng là một item được mỹ nhân Việt nhiệt tình lăng xê vào ngày hè. So với quần ống rộng, quần jeans xắn gấu giúp chị em có vẻ ngoài trẻ trung, năng động hơn hẳn. Jeans xắn gấu cũng có khá nhiều kiểu, chị em có thể mua kiểu ống đứng để khoe chân thon hoặc dáng thụng để che đi nhiều nhược điểm ở chân.

Chị em có thể mix jeans xắn gấu với bất kì kiểu áo nào, từ croptop cá tính hay áo lửng tay bồng tới sơ mi lụa bánh bèo, dù thế nào các nàng vẫn có set đồ sang chảnh, năng động hết nấc.





Theo Linh Chi/SKCĐ