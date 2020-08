4 lãnh đạo ngân hàng tại Đắk Lắk bị bắt do vi phạm quy định trong hoạt động, gây thất thoát "khủng"

Chiều ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Hòa Thắng (Agribank Hòa Thắng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Nhóm 4 vị lãnh đạo của chi nhánh Agribank này gồm có: Trần Đình Tuấn (SN 1958) là nguyên Giám đốc Agribank Hòa Thắng; Bùi Thị Như An (SN 1974), nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Trường Sơn (SN 1982), nguyên Trưởng Phòng tín dụng; Nguyễn Văn Tuất (SN 1983), nguyên Phó Phòng tín dụng đã thực hiện sai quy định của Pháp luật liên quan đến số tiền cho vay nhiều hợp đồng tín dụng.

Lãnh đạo Agribank Hòa Thắng, Đắk Lắk bị bắt.

Theo điều tra ban đầu, khi ký kết hợp đồng cho khách hàng vay vốn, 4 đối tượng này đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tín dụng dẫn đến hậu quả không thu hồi được nợ vay vì tài sản thế chấp xử lý không đủ thu hồi nợ; cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho Agribank Hòa Thắng nhiều tỷ đồng.

Chi nhánh Agribank Hòa Thắng.

Ngoài ra, 4 người này còn cấp tín dụng không có tài sản đảm bảo hoặc cho vay không có tài sản đảm bảo dẫn đến không thu hồi nợ vay, gây thiệt hại và thất thoát cho ngân hàng nhiều tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ