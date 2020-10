Con gái chăm ăn 4 loại thực phẩm này khỏi lo suy buồng trứng sớm, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản

Bệnh xảy ra khi cơ thể không sản sinh lượng estrogen cần thiết cho cơ thể, đồng thời không giải phóng trứng thường xuyên. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến vô sinh nữ.



Bệnh này có liên quan nhiều đến lối sống và chế độ ăn uống. Do đó, chị em dù còn trẻ nếu biết ăn uống khoa học có thể phòng ngừa được bệnh. Tham khảo 4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ suy buồng trứng sớm.



1. Hạt mè đen (vừng đen)

Loại hạt nhỏ màu đen nhưng có giá trị dinh dưỡng rất to lớn. Hạt này giàu axit linoleic, vitamin E với tác dụng chống oxy hóa cực tốt. Nhiều chị em sử dụng hạt mè đen trong chế độ ăn giảm cân hàng ngày và giúp loại bỏ các gốc tự do, cải thiện làn da, bổ sung các dưỡng chất cần thiết ngăn ngừa suy buồng trứng sớm.



Nếu thường xuyên ăn chè đỗ đen hay uống nước đỗ đen sẽ bổ sung phytoestrogen cho cơ thể, thúc đẩy hoạt động của buồng trứng và tử cung.

Ngoài ra, đỗ đen còn cung cấp protein, bổ sung nguồn chất xơ dồi dào, vitamin, kali, folate và các loại khoáng chất tuyệt vời... có tác dụng giảm cân và làm đẹp da từ bên trong. Quá nhiều lý do để chị em ăn đỗ đen mỗi ngày.



Sữa ong chúa cực kỳ bổ dưỡng như một loại siêu thực phẩm. Trong thực phẩm này chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, nguyên tố vi lượng, axit amin và vitamin không chỉ giúp cải thiện sức khỏe nói chung mà còn tốt cho buồng trứng.



Đặc biệt, sữa ong chúa còn có tác dụng trong việc giữ gìn nhan sắc của phái đẹp, làm đẹp da, dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa.



Quả lê gai (tạm dịch) có tên latinh là Rosa roxburghii Tratt không phổ biến ở Việt Nam nhưng lại có giá trị dinh dưỡng cao. Quả trông xấu xí nhưng lại rất giàu vitamin C, tác dụng chống oxy hóa mạnh. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa chất tanin với khả năng tiêu trùng diệt khuẩn, hấp thụ các kim loại nặng, ngăn ngừa lão hóa.

Ngoài 4 loại thực phẩm tốt cho buồng trứng như trên, chị em còn nên duy trì tâm trạng lạc quan vui vẻ để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng, có ích rất nhiều cho buồng trứng.



Bên cạnh đó, chị em cũng cần tập luyện thể chất mỗi ngày để tăng cường lưu thông khí huyết, điều hòa chức năng kinh nguyệt, cải thiện chức năng nội tiết.



