Nữ HLV thể thao giảm 14kg trong 3 tuần nhờ chế độ ăn 4 loại thực phẩm quen thuộc

Sau nhiều quyết tâm, Daan Woo xây dựng một chế độ ăn giảm cân chuẩn chỉnh nhờ 4 loại thực phẩm quen thuộc và những bài tập phù hợp để đốt cháy mỡ thừa. Nhờ đó cô nàng đã đánh bay 14kg chỉ trong 3 tuần.



GI là chỉ số đường huyết thực phẩm mang lại khi ăn vào cơ thể. Một số loại thực phẩm tưởng chừng không béo nhưng có chỉ số GI cao, khi ăn vào dễ chuyển hóa tinh bột thành chất béo.

Các loại thực phẩm có chỉ số GI thấp rất tốt với người tiểu đường , giảm cân như: gạo lứt, gạo đen, khoai lang... giàu chất xơ. Daan Woo sử dụng những loại thực phẩm này thay thế cơm trắng vừa giúp nhanh no mà không tăng cân. Việc loại bỏ tinh bột no ra khỏi chế độ ăn thường ngày là việc đầu tiên cần thực hiện khi giảm cân.



2. Ức gà



Không phải tự dưng mà mọi chế độ ăn giảm cân đều sử dụng thịt ức gà làm nguồn cung cấp protein. Thịt ức gà nhiều nạc, không có mỡ nên khá khó chế biến và khó ăn.



Daan Woo khuyên bạn nên chế biến ức gà theo phương pháp nướng áp chảo hoặc luộc chín. Đôi khi bạn đổi bữa bằng cách cho một chút xíu dầu olive và một lượng nhỏ gia vị vào rồi xào ức gà cùng tỏi, hành tây hoặc ớt và một số loại rau khác để thành món salad.



Nói đến phô mai nhiều người sẽ lo sợ nạp lượng calo lớn vào cơ thể nhưng thực tế nếu chỉ ăn với lượng vừa phải sẽ không ảnh hưởng tới cân nặng. Phô mai là một chế phẩm từ sữa, lại chiết xuất ở dạng "cô đặc" nên có đầy đủ chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, chất béo, canxi.



Daan Woo chia sẻ mỗi ngày chỉ ăn một thìa phô mai vừa đủ để thúc đẩy các cơ bắp trong cơ thể tăng trưởng, hỗ trợ việc tăng cơ giảm mỡ sau tập luyện. Bạn có thể ước lượng chỉ ăn khoảng 30 - 40gr phô mai mỗi ngày là đủ.



Nhiều người thắc mắc tại sao cô nàng này lại thích ăn những thực phẩm không dành cho người giảm cân như vậy. Thực tế thì Daan Woo cho biết đây thực sự là một loại thực phẩm tuyệt vời để giảm mỡ, tăng cơ.



Bởi lẽ chuối giàu năng lượng và chứa kali là thực phẩm hỗ trợ tốt cho việc tập luyện. Sau khi ăn chuối, cơ thể sẽ nhanh chóng giải phóng insulin và chuyển hóa thành cơ bắp hiệu quả.



Song song với việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, Daan Woo còn rất chăm tập luyện bằng cách chạy bộ, tập luyện theo video trên Youtube tại nhà, chơi cầu lông, tập Pilates... Đâu cần mệt nhoài ở phòng tập, chỉ cần ăn uống lành mạnh và tập luyện tại nhà cũng đủ giảm cân rồi.

