Mùa hè nóng bức nhiều người thích ngủ trên sàn nhà nhưng cần lưu ý 4 điều sau để tránh nhiễm bệnh

Theo Boldsky/Univadis, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ngủ trên sàn nhà có hoặc không có gối giúp thư giãn cơ thể, giúp ngủ ngon hơn và cho cảm giác khỏe mạnh hơn.



Một số báo cáo đã chỉ ra, nằm thẳng lưng trên sàn nhà vào ban đêm giúp các dây thần kinh thư giãn, giảm đau nhức. Khi ngủ trên sàn nhà giúp duỗi thẳng đầu, cổ, cột sống, hông và toàn bộ cơ thể bạn. Nó cũng sẽ giúp loại bỏ các cơn đau cơ thể.



Với những ai bị tật so vai, hãy thử ngủ trên sàn nhà ít nhất 3 đêm liên tiếp trong 1 tuần để cải thiện vấn đề này.



Ngủ trên sàn nhà hàng ngày giúp ngăn ngừa nhiều loại rối loạn có liên quan đến xương, cơ và máu vì thói quen tốt này giúp tuần hoàn máu tốt hơn, duy trì cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt.



Người hay bị mất ngủ, ngủ không ngon giấc có thể thử cảm giác ngủ trên sàn nhà vì bạn sẽ không còn bị ra mồ hôi do vướng víu chăn, đệm. Mặt khác, không gian rộng thoáng ở sàn nhà có thể cho bạn cảm giác ngủ ngon hơn, hoàn toàn thư giãn ngay cả khi bạn không cần dùng gối.



Ngủ trên sàn như thế nào để không bị ốm



Nằm dưới sàn nhà là lưng tiếp xúc trực tiếp với mặt đất vốn có nhiều trọc khí (âm khí) và hơi ẩm. Việc nằm ngủ dưới sàn nhà rất dễ để khí ẩm và trọc khí sẽ theo các huyệt xâm nhập vào cơ thể làm thương tổn các tạng phủ, đặc biệt là tạng thận, gây bệnh cơ xương khớp.



Nhiều người nằm ngủ dưới sàn nhiều ngày liền không hiểu sao mỗi khi thức dậy thường xuyên thấy mệt mỏi, cơ thể rệu rã, đau nhức, đau đầu... do bị nhiễm lạnh từ mặt đất. Đó là chưa kể ngủ dưới sàn dễ bị côn trùng, vi khuẩn, virus tấn công.



Do đó, cần lưu ý một số việc khi ngủ dưới sàn nhà để tránh tổn hại sức khỏe.



- Không nên ngủ dưới sàn thường xuyên khiến cơ thể nhiễm lạnh, sinh bệnh. Chỉ nên một tuần đôi ba dịp ngủ dưới sàn để thay đổi không gian, thư giãn cơ thể.



- Người đang gặp chấn thương hay mắc bệnh về xương khớp tuyệt đối không nên ngủ theo phong cách này.



- Không nên vừa ngủ dưới sàn nhà vừa bật điều hòa hay bật quạt gió mạnh vì rất dễ bị ốm, cảm lạnh thậm chí liệt dây thần kinh, đột quỵ.

