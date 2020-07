Ăn hàu sống ngon ngọt hấp dẫn nhưng cần nhớ 4 mẹo để chọn hàu tươi không bị nhiễm khuẩn

Tham khảo 4 tiêu chí chọn hàu sống chuẩn nhất và cách bảo quản hàu tươi lâu ngày từ đầu bếp.

Mẹo chọn hàu tươi ngon, cách bảo quản hàu tươi lâu ngày



1. Nên mua hàu có vỏ tròn, dày, vỏ có chóp



Tâm lý chung của chị em khi chọn hàu là những con to bự, vỏ dày chắc chắn trông bắt mắt. Nhưng thực tế chưa chắc những con to đã có nhiều thịt bên trong.



Các đầu bếp khuyên bạn nên chọn những con hàu có hình dáng vỏ tròn, ngoài vỏ có phần chóp sẽ chứa nhiều thịt hơn. Những con có vỏ khép chặt sẽ giữ được nước muối ở bên trong.



Khi gõ vào vỏ không nghe thấy tiếng động bên trong tức là hàu đã bị chết khô. Khi tách vỏ ra, những con hàu ngon là có phần thịt hàu phải lấp đầy vỏ. Khi chạm vào phần thịt phải gắn chắc ở vỏ.

2. Nên chọn hàu riêng lẻ, có phần vỏ nhẵn, trơn bóng



Vốn hàu được sinh ra dưới đáy cát biển và thường bám vào các tảng đá nhỏ. Khi đánh bắt hàu, nhiều ngư dân còn cạy cả hàu kèm theo những tảng đá dính bám vào để bán chung với hàu khiến nhiều người lầm tưởng sẽ được nhiều con hàu.



Thực tế hàu cả tảng chỉ nặng vỏ chứ chưa chắc đã nhiều thịt. Bạn nên chọn mua những con hàu riêng lẻ, có vỏ trơn nhẵn, không bị xù xì hay dính thêm những thứ khác bao quanh vừa để tiết kiệm cân nặng mà bên trong nhiều thịt hơn và tươi hơn.

3. Không mua hàu đang ngâm trong nước



Để giữ độ tươi của hải sản người bán thường ngâm trong nước nhưng nếu thấy hàu ngâm trong nước thì tuyệt đối không nên mua. Bởi lẽ hàu để lâu thường kém tươi nên người bán cố tình ngầm trong nước để đánh lừa khách hàng. Hãy chọn mua những con hàu được bày sạch sẽ trên khay đá.



4. Không mua hàu đã tách vỏ sẵn



Nhiều chị em ngại khâu tách vỏ hoặc không có thời gian nên chọn mua hàu tách vỏ sẵn đựng trong túi nilon. Nên nhớ hàu chỉ tươi ngon khi thịt của nó nằm bên trong vỏ. Hàu tách vỏ sẵn không đảm bảo sạch sẽ. Chưa kể các con hàu kiểu này thường kém tươi, khi ăn sẽ bị bột và không có độ dai như con hàu tươi trong vỏ.



Kể cả những con hàu đã tách ra nhưng vẫn còn một bên vỏ bạn cũng cần lựa chọn kỹ càng. Không chọn những con hàu có thể dễ dàng tách vỏ. Không nên chọn hàu có trứng bên trong vì như vậy thì vị hàu sẽ bị đắng.

5. Cách bảo quản hàu tươi lâu



Theo ChefSteps, khi mua hàu về mà ăn không hết vẫn có cách bảo quản hàu tươi lâu trong tủ lạnh. Bạn xếp hàu vào trong cái bát hoặc rổ to sao cho phần chóp của vỏ quay xuống dưới.



Sau đó, hãy làm ướt một chiếc khăn bằng nước lạnh rồi phủ khăn lên trên hàu và giữ chúng trong tủ lạnh. Cách làm này có thể giữ hàu tươi ngon tới 3 ngày.

Theo Hà Ly/SKCĐ