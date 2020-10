Cho lớp make up đẹp không tì vết nhờ 4 mẹo chọn kem che khuyết điểm phù hợp với từng lỗi trên da

Các nốt mụn đáng ghét như phá hỏng toàn bộ gương mặt đã được make up hoàn chỉnh. Điều đáng nói là các nốt mụn thường mất vài ngày mới liền mà còn nguy cơ để lại sẹo. Hãy che mờ nốt mụn đó bằng kem che khuyết điểm.



Theo Hector, cách dùng kem che khuyết điểm che mụn là bạn nên sử dụng mút hình giọt nước (beauty blender) để kiểm soát được mức độ che phủ khuyết điểm trên gương mặt.



Trước hết hãy làm sạch da và sử dụng chút kem dưỡng ẩm. Tiếp theo, dùng miếng bọt biển hình giọt nước thấm đều kem che khuyết điểm và thoa lên da. Cuối cùng, sử dụng kem nền có tông màu phù hợp với da và kem che khuyết điểm để có gương mặt láng mịn, không còn vết mụn.



Đối với da mụn, chị em nên chọn kem che khuyết điểm màu xanh lá là phù hợp nhất. nếu bị thêm nám và tàn nhang thì cũng có thể chọn kem che khuyết điểm màu hồng.



Làn da loang lổ không đều màu có thể khiến gương mặt bạn kém sắc. Các vùng da này thường tập trung ở mũi, miệng, mí mắt và cằm.

Lời khuyên cho các cô nàng mắc khuyết điểm này là chọn màu kem che khuyết điểm phù hợp với phấn nền. Bởi nếu bạn chọn lệch tông màu sẽ làm vùng da xấu xí đó càng tệ hại hơn.



Gợi ý cho các nàng là nên chọn kem khuyết điểm trùng với tông màu da. Nếu bạn có tông da ấm, bạn nên chọn kem che khuyết điểm có màu vàng hoặc cam. Nếu là người có tông da lạnh, bạn sẽ phù hợp với loại concealer có sắc hồng. Đối với làn da không đều màu, bạn có thể chọn loại che khuyết điểm có màu vàng hoặc tím để trung hòa sắc thái da, tăng độ sáng và che đi sự xanh xao.



Cách dùng kem che khuyết điểm như sau: Bạn nên bắt đầu với vùng da quanh miệng rồi đến mũi, sau cùng là vùng da mắt. Dùng chiếc cọ nhỏ để tán kem rồi sử dụng miếng bọt biển để phủ đều lên những vùng khác. Sau đó dùng cọ trang điểm có lông mịn và một chút phấn phủ dạng bột để giúp lớp che khuyết điểm bền màu hơn.



Quầng thâm dưới mắt tưởng dễ mà lại cực khó khi sử dụng kem che khuyết điểm. Bởi lẽ đây là vùng da trũng, xỉn màu nếu không khéo léo sẽ gây cakey, kem bị ứ đọng vào các nếp nhăn và lộ rõ quầng thâm hơn. Do đó, tùy thuộc vào mức độ thâm quầng mà bạn chọn loại concealer phù hợp.



Lời khuyên cho chị em là chọn loại concealer có màu sáng hơn phấn nền, chẳng hạn màu hồng đào hoặc cam để che đi bọng mắt xấu xí.



Cách dùng kem che khuyết điểm che quầng thâm và bọng mắt như sau: Chấm kem che khuyết điểm theo hình tam giác ngược ở mí mắt dưới. Dùng miếng bọt biển để tán đều lớp kem từ đầu mắt đến phần đuôi, dùng một chiếc cọ nhỏ để tán kem dễ dàng hơn.



Vì vùng da quanh mắt rất mỏng manh nên bạn cần thoa concealer thật mỏng nhẹ để tránh làm tổn thương da và ứ đọng kem. Không nên chà xát kem vì sẽ chỉ đẩy toàn bộ kem về một phía, càng để lộ vùng da sạm màu hơn.



Để tránh bị đọng kem che khuyết điểm dưới nếp mắt, bạn không nên tán kem quá gần lông mi. Hãy làm sáng vùng da đó hơn bằng cách điều chỉnh màu kem nên với tông hồng đào trước khi dặm kem che khuyết điểm.



4. Che vết sưng và thâm



Chuyên gia make up Oquendo khuyên bạn nên sử dụng một lớp kem lót mờ ở vết sưng hoặc thâm trước khi phủ kem che khuyết điểm lên trên để tránh bị trôi.



Chuyên gia này cũng khuyên bạn nếu muốn che vết sưng thâm hiệu quả nhất thì nên chọn kem che khuyết điểm màu xanh lá cây. Dùng cây cọ nhỏ chấm một chút kem màu xanh lên vết sưng thâm rồi tán nhẹ ra vùng quanh. Cuối cùng phủ phấn nền để có lớp make up hoàn hảo.



Your browser does not support HTML5 video.

Trào lưu make up giống BlackPink