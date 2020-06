Từng bụng mỡ tới mức không dám mặc bikini, nữ vlogger xứ Hàn giảm 14kg trong 5 tháng bằng 4 mẹo nhỏ

Mùa hè nóng nực cô nàng nào cũng muốn diện những bộ bikini đi biển hay những bộ cánh gợi cảm. Tuy nhiên, chị em nào thân hình mũm mĩm một chút hoặc bụng ngấn mỡ chắc chắn sẽ buồn lắm.

Nàng vlogger xứ Hàn Suyeon (tài khoản Instagram: @suxeon) cũng là một trường hợp như vậy. Cô nàng từng nặng tới 60kg bụng ngấn mỡ tới mức không dám mặc bikini đã quyết tâm giảm 14kg trong 5 tháng chỉ bằng các mẹo nhỏ vô cùng lành mạnh như thế này.



Đó có thể là một bát sữa chua không đường mix với các loại hạt vừa healthy nhẹ bụng mà giúp cải thiện vóc dáng hiệu quả.



Suyeon ăn đủ 3 bữa một ngày, với hai bữa còn lại cô đặc biệt chú ý tới chế độ ăn cắt giảm càng nhiều muối càng tốt. Do vậy, cô nàng ưu tiên các thực phẩm tươi, chưa qua chế biến, không ăn đồ đã được chế biến sẵn.



Có thể bạn không biết việc ăn mặn gây ra tình trạng tích trữ nước trong cơ thể, gây sưng phù cơ thể.



Nếu được mời ra ngoài ăn tối, cô nàng sẽ ăn rất ít. Thói quen của Suyeon là ăn vừa đủ vào bữa trưa và buổi tối thì ăn rất ít.



3. Uống 2 lít nước mỗi ngày



Suyeon chia sẻ, cô uống nhiều nước để tăng cảm giác no đồng thời có được làn da đẹp. Mặt khác, nữ vlogger nói không với các loại đồ uống có cồn, nước ngọt.



Suyeon đặt ra mục tiêu phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Thỉnh thoảng, cô nàng còn tự pha nước chanh để detox cơ thể và thay thế cho nước lọc.



4. Tập luyện ít nhất 2 buổi/tuần



Như bao nỗ lực giảm cân của những người đẹp khác, Suyeon phải siêng tập luyện để đốt cháy mỡ thừa và lấy lại vóc dáng như ý. Cô nàng nói không tập luyện quá kham khổ mà chỉ tập cố định 2 buổi/tuần với cường độ cao. Các buổi còn lại trong tuần cô tập để vận động là chính đồng thời tiêu hao năng lượng.

Có thể thấy cô nàng Suyeon giảm cân ngon ơ mà không cần bóp mồm bóp miệng nhịn ăn hay gồng mình trong phòng tập. Hãy thử 4 mẹo nhỏ này biết đâu bạn cũng tạm biệt được bụng mỡ.



Your browser does not support HTML5 video.