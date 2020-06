Bắt giữ 4 người bơi qua sông nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 27/6, Đồn Biên phòng Hải Hòa (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) thong tin về việc bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường biên giới.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, tổ tuần tra, kiểm soát của Đồn Biên phòng Hải Hòa tại khu vực mốc 1373(2) - 700 (khu 9, P.Hải Hòa, TP.Móng Cái) phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép.

4 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được đưa đi cách ly tập trung.

Ảnh: Đồn Biên phòng Hải Hòa.



4 đối tượng đều là người Việt Nam, gồm:



- Nguyễn Tiến Mạnh (28 tuổi, trú tại xã Trung Lương, H.Bình Lục, Hà Nam)



- Lại Ngọc Sơn (28 tuổi, trú tại xã Vũ Ninh, H.Kiến Xương, Thái Bình),



- Vũ Thị Thơm (46 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, H.Hải Hà, Quảng Ninh)



- Đặng Văn Lâm (29 tuổi, trú tại xã Mường Men, H.Vân Hồ, Sơn La).

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận trước đó đã sang TP.Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê tại một xưởng gỗ.



Thời gian gần đây, do các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người cư trú bất hợp pháp nên 4 người tìm cách trốn thoát về Việt Nam.



Cả 4 người quyết định về nước bằng cách bơi qua bờ sông biên giới sang phía Việt Nam thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ lúc rạng sáng.



Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, đưa 4 người này đi kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo quy định tại khu cách ly tập trung của TP.Móng Cái để phòng, chống dịch Covid-19.

Đó là chị Nguyễn Thị H. (trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã từ Lào trở về Việt Nam qua khu vực cánh gà cửa khẩu Quốc tế Cha Lo mà không làm thủ tục khai báo cũng không chấp hành quy định về cách ly y tế.

Sau khi phát hiện, Biên phòng Quảng Bình đã lập biên bản, xử phạt hành chính người này số tiền 4 triệu đồng. Đi cùng chị H. còn có một người dẫn đường, người này cũng bị xử phạt với số tiền tương đương. Hiện chị H. đã được đưa đi cách ly ở khu cách ly y tế tập trung thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

