4 người trong gia đình ở Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi bị ngộ độc

Clip: Tên trộm bị bắt còn nói cứng " chị bỏ ra, em hứa không chạy là không chạy "

Thanh niên có vẻ mới lần đầu đi ăn trộm nên còn lóng ngóng, sau khi bị chị chủ cửa hàng bắt gặp thì không dám chống cự hay bỏ chạy, chấp nhận việc bị giữ lại và xử lý theo pháp luật.