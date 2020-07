Cô gái người Việt tiếp tay cho 4 người Trung Quốc trèo tường trốn khỏi khu cách ly tại Tây Ninh

Sáng 11/7, Công an huyện Châu Thành và cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn cấp truy tìm 4 thanh niên quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Kinh tế Tây Ninh (xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).

Danh tính 4 người này gồm: Ying Ya Qiang (sinh năm 1997), Qian Ski Cai (sinh năm 1995, không có giấy tờ), Dai Shu Qian (sinh năm 1987), Wang Yu Xiuan (sinh năm 1994). Tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Hộ chiếu của 3 trong số 4 thanh niên đã bỏ trốn



Qua trích xuất camera xác định, những người này lén lút leo tường rào vào lúc 0giờ 54 phút đến 0giờ 59 phút ngày 11/7.



Đáng nói, một trong 4 người có bạn gái là người Việt Nam ngụ tại TP.HCM. Do đó, người này đã móc nối và nhờ bạn gái giúp sức thuê xe để cả 4 người tẩu thoát.



Được biết, 4 người Trung Quốc này vào Việt Nam từ ngày 5/7/2020, qua cửa khẩu Móng Cái, đi xe khách đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khi đi đến khu vực ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu thì bị người dân phát hiện và báo cơ quan chức năng đưa vào khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Kinh tế Tây Ninh.

Hành vi bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế của 4 người nước ngoài trên cùng với sự tiếp tay của cô bạn gái người Việt khiến cộng đồng mạng hết sức phẫn nộ và lên án mạnh mẽ.



Hành động này có thể làm gia tăng nguy cơ lan truyền dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài vào nước ta đồng thời lây lan ra cộng đồng. Trong khi các ngành các cấp và nhân dân cả nước vẫn nỗ lực từng ngày bảo vệ thành quả của công cuộc chống dịch thì chỉ cần một cá nhân thiếu ý thức có thể phá vỡ mọi nỗ lực trong nhiều tháng qua.



Cộng đồng mạng lên tiếng những hành vi chống phá, đi ngược lại với lợi ích nước nhà như thế này cần được xử lý nghiêm.



Tính đến 15 giờ ngày 10/7/2020, toàn tỉnh Tây Ninh còn cách ly tại cơ sở y tế 64 người, cách ly tập trung 328 người. Trong đó, 174 người cách ly tại khu cách cách ly của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (K71), 78 người cách ly tại Ký túc xá Trường Trung cấp Kỹ Thuật Kinh tế Tây Ninh, 63 người cách ly tại khu Siêu thị miễn thuế Thế Kỷ Vàng và 13 người cách ly tại khách sạn Anh Thư.

Đa số các trường hợp cách ly là người Việt Nam nhập cảnh về qua 2 cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Xa Mát.

