4 thói quen càng chậm càng có lợi cho sức khỏe, cố làm nhanh chỉ tổn hại tuổi thọ

Cuộc sống hiện đại khiến con người thậm chí phải tranh thủ trong từng bữa ăn giấc ngủ. Thời gian dành cho bữa ăn hạn chế khiến người ta phải ăn nhanh, nhai nhanh làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh.



Lời khuyên là ăn chậm, nhai kỹ càng chậm càng tốt. Mỗi bữa ăn nhai ít nhất 20-30 lần, để thức ăn được nghiên nát, giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa đồng thời bạn sẽ cảm nhận được vị ngon của thức ăn và hấp thu chất dinh dưỡng dễ dàng.



Ăn chậm còn là cách rèn luyện tâm trí, giúp bạn tập trung vào những gì mình đang ăn, tận hưởng hương vị món ăn, tránh phiền nhiều sao lãng vào những thứ khác.



2. Uống nước chậm



Mùa hè cơ thể mất nước nhanh nên cần liên tục được bù nước. Nhiều người có thói quen uống nước là tu ừng ực cho đã cơn khát mà không biết thói quen này nguy hiểm như thế nào.

Việc uống một lượng nước quá nhanh làm máu loãng đột ngột, đồng thời làm mất điện giải dẫn đến nguy cơ bị trụy tim.



Điều cần làm là uống nước chậm dãi, từng ngụm một, không nên tu nước ừng ực dù rất khát. Mỗi lần uống khoảng 200ml, nên uống số lượng ít và nhiều lần. Không nên chờ tới khi thật sự khát mới uống nước.



Sau một đêm ngủ, máu đặc và chảy chậm nên đây là thời gian cực kỳ nguy hiểm với những người có bệnh lý tim mạch. Ngay kể cả với người khỏe mạnh, không nên bật dậy quá nhanh sẽ gây thiếu máu cục bộ ngắn trong não, dễ gây hoa mắt, chóng mặt, đột quỵ.



Lời khuyên là mỗi sáng sau khi tỉnh giấc, bạn nên nằm trên giường vận động tay chân vài phút cho tới khi tỉnh táo hoàn toàn rồi mới ngồi dậy.



4. Tâm trạng "chậm"



Tâm trạng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống và sức khỏe. Dù ở tuổi nào đi chăng nữa cũng cần giữ tinh thần thoải mái thì mới có sức khỏe tốt.



Tâm trạng "chậm" có nghĩa là bạn biết tận hưởng cuộc sống, không dễ dàng nổi cáu hay để rơi vào trạng thái căng thẳng mệt mỏi. Hãy luôn biết xoa dịu cảm xúc của bạn bằng những thú vui như nghe nhạc, đọc sách, duy trì thái độ sống tích cực. Một khi tâm trạng tích cực, sức khỏe cũng được cải thiện rất nhiều.

Your browser does not support HTML5 video.

Thói quen ăn uống sai lầm của người Việt là nguồn gốc của mọi bệnh tật