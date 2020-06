Chưa đến 30 tuổi đã bị tăng huyết áp, nguyên nhân từ 4 thói quen tai hại của đa số người trẻ

Cao huyết áp vốn là căn bệnh ở tuổi trung niên và người già nhưng ngày càng trẻ hóa đang báo động. Theo thông tin từ ThS.BS Khổng Tiến Bình, Trưởng khoa Nội, Can thiệp tim mạch-Hô hấp, TT Tim mạch và lồng ngực, BV Việt Đức chia sẻ, trong buổi khám và tư vấn miễn phí bệnh tăng huyết áp vào cuối tuần tại Bệnh viện vừa qua, có tới 30% người đến khám là người trẻ.

Trong số này có 2 nam bệnh nhân mới 22 và 27 tuổi đã bị tăng huyết áp trên 140/90 mmHg. Trước đó vài ngày, khoa cũng tiếp nhận nam bệnh nhân 34 tuổi ở Thái Nguyên, được chuyển xuống cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ngực đau dữ dội do giãn trung thất trên nền tăng huyết áp.



Ca bệnh quá nguy cấp khiến bác sĩ phải mổ ngay trong đêm, phát hiện bệnh nhân bị rách động mạch chủ xuất phát từ tim, rách lan rộng đến 2 nhánh động mạch chân.



BS Bình cho biết, bệnh nhân này có tiền sử béo phì, cao 1,7m nhưng nặng 100kg, thường xuyên hút thuốc, uống rượu bia nhưng nghĩ còn trẻ nên chưa bao giờ đi khám sức khoẻ nên bệnh nhân không biết mình bị tăng huyết áp.



Trước khi vào viện cấp cứu, nam thanh niên có cuộc nhậu với bạn bè, vừa tàn cuộc thì ngực bất ngờ đau nhói. May mắn sau ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, bệnh nhân thoát cơn nguy kịch.

BS Bình cho biết, nếu bệnh nhân không thay đổi lối sống, không kiểm soát huyết áp tốt, bệnh có thể tái lại bất cứ lúc nào. Tại BV Việt Đức từng có trường hợp phải mổ tới 4 lần do không kiểm soát tốt huyết áp sau phẫu thuật.



4 thói quen khiến bệnh cao huyết áp trẻ hóa



Tại Việt Nam, tăng huyết áp cũng chính là nguyên nhân gây ra 80% các ca đột quỵ. Thực tế, có nhiều trường hợp 20-30 tuổi đã bị đột quỵ, một phần cũng do hiện tượng trẻ hóa của bệnh cao huyết áp.



Nói về nguyên nhân ngày càng nhiều người trẻ bị tăng huyết áp, BS Bình cho biết đó là do ảnh hưởng của những thói quen lối sống tai hại thường ngày mà đa số người trẻ mắc phải.



- Thứ nhất, thói quen ăn uống thiếu khoa học, ăn nhiều thực phẩm dầu mỡ, ít rau xanh hoặc ăn quá mặn làm tăng nồng độ cholesterol dẫn tới tăng nguy cơ cao huyết áp cũng như các bệnh tim mạch.



- Lười vận động gây ra hiện tượng thừa cân, béo phì, sức đề kháng suy giảm càng làm tình trạng tăng huyết áp trầm trọng hơn.

- Uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, lười uống nước... ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ miễn dịch và Sức Khỏe nói chung.



- Áp lực công việc khiến tình trạng căng thẳng, stress kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe hệ thần kinh và nhiều bệnh tật.

Biến chứng tăng huyết áp: Âm thầm mà nguy hiểm



BS Bình nhấn mạnh, tăng huyết áp nếu không được điều trị, kiểm soát chính là nguyên nhân gây ra các biến chứng tim mạch như suy tim, rối loạn nhịp tim, giãn phình hoặc tách thành động mạch, biến chứng ở não, tổn thương đáy mắt, thận…



Tăng huyết áp từ khi còn trẻ có thể kết hợp với bệnh lý chuyển hóa khác như rối loạn mỡ máu, Tăng huyết áp từ khi còn trẻ có thể kết hợp với bệnh lý chuyển hóa khác như rối loạn mỡ máu, tiểu đường , làm biến cố tim mạch nghiêm trọng hơn.



Đáng nói, dù tỉ lệ mắc tăng huyết áp rất lớn song dưới 50% người mắc tăng huyết áp biết mình mắc bệnh do bệnh không có triệu chứng điển hình. Trong số những người biết mình bị bệnh, chỉ có khoảng 10% tuân thủ điều trị nghiêm ngặt.



Cũng theo BS Bình, bệnh tăng huyết áp không có triệu chứng điển hình nhưng đa phần bệnh nhân đến khám có biểu hiện: Hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim nhanh, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu... Một trong những dấu hiệu sớm của tăng huyết áp chính là dày thành tim (hay dày thành thất), chỉ được xác định khi siêu âm tim. Đây là dấu hiệu bệnh nhân chắc chắn bị tăng huyết áp.



Để kiểm soát huyết áp, người bệnh sẽ phải dùng thuốc suốt đời trong khi bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng lối sống lành mạnh, khoa học: chế độ ăn nhiều rau xanh, giảm muối tăng cường vận động, có thể đi bộ 30-45 phút/ngày, ăn ít mỡ động vật, duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc, không lạm dụng rượu bia…



Ngoài ra cần tránh các lo âu, căng thẳng, sống tích cực, nghỉ ngơi hợp lý, kiểm tra huyết áp thường xuyên.

Cách phòng tránh bệnh tăng huyết áp hiệu quả

Theo Hà Ly/SKCĐ