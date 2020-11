4 vật dụng trong phòng ngủ dùng mỗi ngày nhưng bẩn hơn bồn cầu, nhớ thay định kỳ để tránh bệnh tật

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Trinh sát xuyên rừng trong đêm đấu súng với tội phạm buôn ma túy thu giữ 30 bánh heroin

Ngày 31/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đơn vị này vừa băng rừng xuyên đêm phá 1 chuyên án ma túy lớn thu giữ ngay tại hiện trường 30 bánh heroin.