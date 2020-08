4 vụ án lớn làm nên tên tuổi ông Nguyễn Đức Chung trước khi bị bắt

Tháng 12/2015, ông Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an Hà Nội chính thức được bình bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Trước khi trở thành người lãnh đạo đứng đầu Thủ đô, ông Chung từng gắn liền với nhiều vụ án lớn trong hơn 20 năm đứng trong hàng ngũ CAND. Đặc biệt có thể kể đến 4 vụ án sau:



Vụ án trùm ma túy Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường

Dù đã khép lại 20 năm, vụ án ma túy Xiêng Phênh - Vũ Xuân Trường vẫn được xem là một trong những chuyên án kinh điển trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm ma túy của lực lượng công an.

Cái tên Xiêng Phênh chắc chắn không còn xa lạ gì đối với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Việt Nam. Khi bị tuyên án tử, Xiêng Phênh mới chịu khai ra đường dây buôn bán ma túy do ông trùm Vũ Xuân Trường cầm đầu. Từ lời khai của Xiêng Phênh, Vũ Xuân Trường, Vũ Hữu Chỉnh và một số cán bộ công an, biên phòng liên quan khác lần lượt bị bắt giam.

Xiêng Phênh khi bị bắt giữ.

Sau khi được ân xá miễn tội chết, Xiêng Phêng ra tù và trở về Lào, tiếp tục con đường trở thành ông trùm điều hành đường dây buôn bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Để bắt được tên tội phạm nguy hiểm này, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phải phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay xác lập chuyên án 432-LV.

Để bắt được tên tội phạm sừng sỏ này lực lượng PCTPMT Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay thống nhất xác lập chuyên án 432-LV.





Sau vụ việc, đội điều tra trọng án đã được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Thời điểm đó, ông Nguyễn Đức Chung đang giữ chức Đội phó Đội điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội - đơn vị trực tiếp điều tra và khám phá vụ án. Ông cùng đồng đội đã lần lượt bóc tách, đưa đường dây này ra ánh sáng. Đặc biệt khi vụ trọng án này còn có liên quan đến một số đối tượng là cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng biến chất.



Vụ giết người ở tiệm vàng Kim Sinh

Ngày 19/7/1999, ngôi nhà số 48 phố Tây Sơn (Hà Nội) trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi một vụ sát hại dã man chưa từng thấy trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm ở thành phố Hà Nội đã xảy ra tại đây.

Nơi xảy ra vụ việc.

Khi đó, kẻ thủ ác đã sát hại cả nhà nạn nhân, phá tủ cướp đi vàng bạc và tài sản trị giá 36 triệu đồng rồi trốn về quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Đức Chung khi đó giữ chức Đội trưởng Đội điều tra trọng án đã trực tiếp đi về tận Hà Nam để truy bắt các đối tượng gây án.





Cuối cùng, kẻ thủ ác là Nguyễn Minh Châu (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cũng đã bị bắt giữ và phải nhận án tử.





Vụ Nguyễn Đức Nghĩa chặt đầu người yêu cũ



Ngày 17/5/2010, người dân hoảng hốt khi phát hiện một thi thể nữ lõa thể, không đầu trên tầng 13 nhà G4 Trung Yên. Vài ngày trước đó, cư dân phát hiện "mùi thối lạ" đã báo bảo vệ tòa nhà.

Chỉ sau một ngày phát hiện xác cô gái không đầu, cảnh sát đã tiến hành truy lùng và bắt giữ Nguyễn Đức Nghĩa (quê Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên. Nạn nhân được xác định tên L., bạn gái cũ của Nghĩa.

Nguyễn Đức Nghĩa.

Không chỉ giết hại bạn gái, Nghĩa còn chặt đầu, phân thây thành nhiều phần để xóa dấu vết. Cuối cùng, kẻ thủ ác đã phải nhận án tử để trả giá cho hành động man rợ mình gây ra.

Vụ án này đã làm rúng động Hà Nội năm 2010, để lại dấu ấn sâu sắc về nghiệp vụ của ông Nguyễn Đức Chung. Đây cũng là một chiến công đặc biệt của Công an Hà Nội bởi vụ án được phá trong vài ngày với sự chỉ đạo trực tiếp của Nguyễn Đức Chung, khi đó là Phó Trưởng Phòng PC45 Công an TP Hà Nội.

Vụ giải cứu con tin ở Thanh Xuân Bắc

Gần đây nhất là vụ giải cứu con tin ở Thanh Xuân Bắc xảy ra hồi tháng 9/2014. Khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đang giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Thời điểm xảy ra vụ việc, do thiếu tiền tiêu xài nên Trần Thanh Bình (sinh năm 1986, Uông Bí, Quảng Ninh) đã khống chế hai chị em bà Đỗ Thị Ánh Hồng (khu tập thể Thanh Xuân Bắc) cùng 2 bé khác để cướp tài sản. Ông Chung đã trực tiếp gọi điện thoại 4 lần cho Bình để khuyên nhủ. Sau đó, ông yêu cầu lực lượng công an đang phong tỏa tại đây giãn ra, một mình ông lên phòng nói chuyện với Bình.

Ông Chung thuyết phục được đối tượng thả con tin, ra đầu thú.



Sau 10 phút nói chuyện, Bình đã bị thuyết phục và đồng ý thả con tin, đi theo Thiếu tướng Chung lên xe ôtô của ông về cơ quan điều tra, các con tin cũng được giải cứu an toàn.

Được biết, Bình không có tiền án tiền sự, đã rời khỏi nhà ở Uông Bí từ 10 ngày trước đó.



