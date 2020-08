48 giờ trước ngày thi tốt nghiệp THPT: Toàn cảnh công tác chuẩn bị

Theo công văn mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những khó khăn trong việc khống chế dịch trên cả nước, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được thực hiện theo 02 đợt.

Cụ thể, đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra theo kế hoạch ban đầu, từ ngày 08 tháng 08 đến ngày 10 tháng 08 năm 2020 tại tất cả các địa phương, trừ Đà Nẵng và Quảng Nam – nơi hiện đang là tâm dịch của cả nước. Đợt 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT tuy chưa được xác định thời gian cụ thể nhưng sẽ dành cho các thí sinh tới từ Đà Nẵng, Quảng Nam và các thí sinh thuộc diện F1 và F2 tại các địa phương khác. Thời gian chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ được công bố sau khi nhận được đề xuất của các địa phương sau khi đã kiểm soát được dịch bệnh.



Toàn cảnh công tác chuẩn bị 48 giờ trước khi chính thức bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lập danh sách cuối cùng các thí sinh thuộc diện F1 và F2

Được biết, mỗi điểm thi sẽ được bố trí ít nhất 02 phòng thi dự phòng. 02 phòng này sẽ được sử dụng làm phòng thi chính thức trong trường hợp các thí sinh có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong thời gian làm bài (sau khi xác nhận đủ Sức Khỏe để tiếp tục làm bài). Trong phòng thi, các thí sinh sẽ được thực hiện xếp chỗ ngồi theo sơ đồ đảm bảo quy định giãn cách.

Ở thời điểm hiện tại, các trường đang rà soát danh sách các thí sinh thuộc diện F1 và F2, danh sách các cán bộ coi thi có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca mắc COVID-19 đã được xác nhận bởi Bộ Y Tế. Ngoài ra, các cán bộ coi thi xuất hiện biểu hiện ho, sốt, khó thở sẽ ngay lập tức không được tham gia công tác coi thi.

Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 ở ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tăng nhanh từng ngày, các địa phương cần cập nhật danh sách F1 và F2 theo diễn biến mới nhất của dịch bệnh.

Tiến hành khử khuẩn, đảm bảo môi trường thi an toàn cho các thí sinh và cán bộ thi

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM, hiện thành phố có 115 điểm thi tốt nghiệp THPT, đã tiến hành khử khuẩn hơn 50% số điểm thi để đảm bảo an toàn cho các thí sinh.

Phun khử khuẩn là một trong những công tác chuẩn bị cuối cùng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây

Được biết, do tình hình dịch COVID-19, TP.HCM sẽ không tiến hành tập trung các thí sinh và phổ biến thông tin dưới sân trường. Các thí sinh cần có mặt trước giờ làm bài 30 phút tại phòng thi.

Các địa điểm thi đều trang bị đầy đủ các thiết bị đo thân nhiệt, thí sinh được yêu cầu rửa tay trước khi vào phòng thi. Ngoài ra, thí sinh còn được yêu cầu sử dụng khẩu trang trong suốt quà trình làm thủ tục. Lưu ý, khi đã ngồi xuống chố ngồi để làm bài, thí sinh được quyền tháo khẩu trang nhưng tuyệt đối không được giao tiếp và nói chuyện với các thí sinh khác.

Trên địa bàn TP, nhiều điểm thi còn dự trù lên tới 10 phòng thi dự phòng cho các thí sinh có những biểu hiện bệnh.

Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

