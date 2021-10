Tìm hiểu dịch vụ sửa máy tính tại nhà uy tín, giá rẻ hiện nay

Nếu mang máy tính đến các địa điểm sửa chữa thì lại tốn nhiều thời gian. Để đáp ứng được mong muốn của khách hàng thì các dịch vụ sửa máy tính tại nhà ra đời. Trong đó Dilu Computer là địa chỉ uy tín chuyên sửa máy tính tại nhà được nhiều người tin tưởng. Cùng tìm hiểu về những ưu điểm của dịch vụ tiện ích này qua bài viết dưới đây nhé!

Những lỗi hỏng hay gặp ở máy tính

Máy tính là sản phẩm công nghệ rất cần thiết với con người. Sử dụng máy tính trong thời gian dài thì có thể xảy ra một số lỗi sau đây:

Máy bị treo

Lỗi máy treo là một trong những lỗi hay gặp nhất ở máy tính khi bạn sử dụng trong thời gian dài. Nó xảy ra khi bị xung đột phần mềm trong lúc cài đặt. Hoặc chạy nhiều chương trình cùng lúc, cũng có thể do driver của máy đã bị lỗi. Các lỗi phần mềm này bạn cũng có thể khắc phục được, bạn cho đĩa cài đặt vào máy rồi cài lại phần mềm.

Ngoài ra thì còn có thêm lý do nữa mà máy bị treo là do CPU quá nóng. Vì trong quá trình sử dụng máy tản nhiệt nên sẽ gây ra vấn đề này. Lỗi này cần phải gỡ CPU ra và vệ sinh lại các bộ phận như ram, gắn kẹp mát cho ổ cứng,... Một nguyên nhân nữa là do ổ cứng của máy bị va đập, vì thế bạn nên sao lưu lại hết các dữ liệu trước khi đem đi sửa, thay ổ cứng mới. Nếu bạn ở quận 2 có thể xem thêm: sửa máy tính tại quận 2 của Dilu Computer

Lỗi ổ cứng

Lỗi ổ cứng sẽ thường dễ nhận biết khi bạn truy cập vào dữ liệu trong ổ cứng sẽ nghe thấy tiếng click. Khi gặp sự cố này thì bạn cần phải thay ổ cứng mới. Nhưng nếu nhẹ hơn bạn cũng có thể cài đặt một số phần mềm để có thể sửa ổ cứng. Tất nhiên, những lỗi hư hỏng liên quan đến ổ cứng thì bạn cần phải sao lưu hết các dữ liệu để tránh các mất mát hồ sơ, tài liệu quan trọng.

Dịch vụ sửa máy tính tại nhà Dilu Computer

Dilu Computer với nhiều năm trong nghề đã tạo nên sự uy tín, chiếm được sự tin tưởng các các khách hàng. Nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu của khách hàng, đơn vị đã xây dựng thêm các chi nhánh ở các khu vực, vị trí thích hợp. Bạn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ sửa máy tính tại nhà tại Dilu Computer. Tại đây có đội ngũ nhân viên kỹ thuật có đào tạo bài bản, có kinh nghiệm nhiều năm sửa chữa các dòng máy tính khác nhau. Hứa hẹn sẽ đem tới cho bạn dịch vụ tốt nhất, làm hài lòng cả những vị khách khó tính với giá cả phải chăng.

Những ưu điểm khi sửa máy tính tại nhà

Thay vì phải mang máy tính đến tận cửa hàng thì khi sử dụng dịch vụ sửa máy tính tại nhà sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho bạn. Cụ thể như:

● Tiết kiệm được thời gian để đem máy tính đến cửa hàng.

● Được tận mắt thấy các kỹ thuật viên sửa máy tính. Có thể an tâm đảm bảo không bị thay đổi phụ kiện, tráo đổi pin,...

● Được kiểm tra ngay tại nhà, nếu vẫn chưa hài lòng thì các nhân viên sẽ giúp bạn khắc phục tiếp.

● Tránh được các rủi ro về chập mạch, hư hỏng trong quá trình di chuyển.

● Được bảo hành linh kiện thay thế đầy đủ.





Quy trình sửa máy tính tại nhà

Dilu Computer là địa chỉ uy tín, chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa máy tính tại nhà. Vì thế đơn vị có quy trình sửa chữa nhằm khắc phục nhanh chóng những phiền phức cho các khách hàng.

● Đầu tiên, tiếp nhận những thông tin và yêu cầu của khách hàng.

● Sau đó chuyển cho các kỹ thuật viên. Các kỹ thuật viên lựa chọn giờ theo yêu cầu của khách hàng để đến nơi sửa chữa.

● Kiểm tra về tình trạng của máy tính. Báo cho khách hàng về lỗi hỏng mà máy gặp phải. Đề xuất các phương án sửa chữa để khách hàng chọn lựa.

● Khách hàng đồng ý, thì nhân viên sẽ tiến hành sửa chữa máy tính.

● Sửa xong thì để các khách hàng kiểm tra lại máy.

● Tiến hành thanh toán. Sau đó nhân viên viết và đưa phiếu bảo hành cho khách hàng.

Trên đây là những thông tin về dịch vụ sửa máy tính tại nhà uy tín, giá rẻ. Hy vọng sau bài viết bạn sẽ tìm kiếm được đơn vị phù hợp để sửa chữa chiếc máy tính của mình. Hãy liên hệ ngay với Dilu Computer để được hỗ trợ nhanh nhất có thể nhé!