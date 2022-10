Học viên SunUni Academy bùng nổ tại chung kết cuộc thi tiếng Anh S2C 2022

Kết thúc 2 vòng thi diễn ra hết sức cam go với sự tranh tài của hàng trăm học viên, cuộc thi Speak To Change (S2C) do SunUni Academy tổ chức đã chính thức khép lại trong tháng 10/2022.

Speak To Change (S2C) là cuộc thi do SunUni Academy tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh giúp phát triển tài năng Tiếng Anh của các bạn trẻ. Đây không chỉ là nơi giúp các bạn phát triển kỹ năng thuyết trình, hùng biện Tiếng Anh mà còn là cơ hội để xây dựng hình ảnh một thế hệ trẻ năng động, tài năng, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Sau gần 2 tháng phát động và tổ chức, cuộc thi đã chính thức khép lại trong tháng 10/2022 với sự tham gia của hàng trăm thí sinh trên khắp mọi miền tổ quốc. Đây là hoạt động nhằm tạo môi trường học tập thực tế, khuyến khích học viên sáng tạo và tự tin thể hiện khả năng Tiếng Anh của bản thân. Thí sinh tham gia sẽ trải qua 2 vòng thi: Vòng 1 (Voiceover Challenge): Quay video ngắn dài từ 2-3 phút nói lại hay lồng tiếng một đoạn video có sẵn bằng Tiếng Anh hoặc tự sáng tạo nội dung theo một chủ đề nhất định. Vòng 2 (Speak To Change): 5 thí sinh lọt vào chung kết sẽ phải quay video 3-5 phút thuyết trình theo chủ đề sau: “Hãy kể về một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ” Các bài dự thi được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn dày dặn kinh nghiệm trong giảng dạy Tiếng Anh dựa trên các tiêu chí: Cách tiếp cận chủ đề, phong cách trình bày, thông điệp đưa ra để chọn ra Top 5 thí sinh tiến vào vòng thi cuối cùng. Giải thưởng lớn thành cho các thí sinh xuất sắc Sau 2 vòng thi gay cấn, Speak To Change 2022 đã tìm được Chủ nhân của các giải thưởng danh giá. Các bạn đã thể hiện rất tốt khả năng Tiếng Anh của bản thân cũng như thần thái tự tin khi thuyết trình. Học viên Vũ Hà Phương – Quán quân Speak To Change 2022 Xin chúc mừng bạn: Vũ Hà Phương: Quán quân Speak To Change English Contest 2022 – Giá trị giải thưởng 3.000.000 VNĐ Nguyễn Ngọc Quang – Á quân Speak To Change English Contest 2022 – Giá trị giải thưởng: 1.500.000 VNĐ Trần Cẩm Vân – Quý quân Speak To Change English Contest 2022 – Giá trị giải thưởng: 1.000.000 VNĐ 02 Giải Khuyến khích thuộc về: Phạm Thị Thanh Lộc và Nguyễn Lê Thanh Nhàn – Giá trị giải thưởng: 500.000 VNĐ 02 Giải Video được yêu thích thuộc về bạn Vũ Hà Phương và Trần Cẩm Vân – Giá trị giải thưởng: 500.000 VNĐ. 01 Giải Video sáng tạo thuộc về bạn Vũ Hà Phương – Giá trị giải thưởng: 500.000 VNĐ Đặc quyền dành cho các thí sinh tham gia cuộc thi: Tất cả các bạn tham gia cuộc thi là được nhận 01 Voucher Got It trị giá 50.000 VNĐ có thể thanh toán cho hơn 300 thương hiệu lớn. Đặc quyền dành cho Top 5 thí sinh tham gia vòng chung kết: Được Coaching 1-1 với Giáo viên chủ nhiệm: Giáo viên chủ nhiệm tại SunUni Academy đều là các thầy cô có kinh nghiệm dồi dào trong giảng dạy và đều có bằng cấp chứng chỉ IELTS từ 7.0+ trở lên. Top 5 thí sinh sẽ được giáo viên chủ nhiệm chỉnh sửa cách phát âm, ngữ pháp, cách trình bày, quay video và định hướng sao cho bài dự thi được chỉn chu và hoàn thiện nhất. Học viên Nguyễn Ngọc Quang – Á quân Speak To Change 2022 Được Interview 1-1 với hội đồng chuyên môn: Đây là cơ hội để các thí sinh nhận được những nhận xét, đánh giá kỹ lưỡng, khách quan bài dự thi của mình. Đâu là điểm mạnh và điểm yếu mà các cần khắc phục ở hiện tại và làm sao để khả năng nói Tiếng Anh ngày một phát triển hơn trong tương lai sẽ được các thầy cô ở hội đồng chuyên môn tại SunUni đưa ra đánh giá riêng cho từng thí sinh trong buổi Interview 1-1 Được xây dựng thương hiệu cá nhân: Top 5 thí sinh sẽ được đăng video dự thi trên Fanpage SunUni Academy với hơn 30.000 lượt theo dõi. Đây sẽ là bước tiến đầu giúp các bạn thí sinh xây thương hiệu cá nhân nhằm nâng cao giá trị bản thân trong mắt thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh. Sau cuộc thi chắc chắn sẽ mang đến cho thí sinh nhiều cơ hội trong học tập và công việc tương lai. Vậy là cuộc thi Speak To Change 2022 đã khép lại nhưng đối với BTC cũng như các thí sinh, đó là dấu mốc đáng nhớ, một hành trình đầy ý nghĩa, một chặng đường dài in lại những sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể. Chính điều đó đã xây dựng lên một mùa Speak To Change 2022 thành công rực rỡ. Đội ngũ Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình và tích cực của các bạn thí sinh trong suốt cuộc thi. SunUni Academy hứa hẹn trong thời gian tới sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động với quy mô lớn hơn nữa. Cùng chờ đón những sự kiện đầy hấp dẫn tiếp theo tại SunUni Academy nhé! SunUni Academy - IELTS và Giao Tiếp chuẩn Quốc tế Địa chỉ: SunUni Building, Số 15B Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Webside: sununi.edu.vn Email: dangky@sununi.edu.vn Hotline: 1900 2929 36