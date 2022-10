Mẫu In tem decal logo đẹp, chuẩn, chỉnh chinh phục mọi khách hàng

Nhằm mang đến cho khách hàng cũng như người dùng chất lượng cao cũng như khẳng định được sự uy tín của thương hiệu cũng như tính chuyên nghiệp của các dòng sản phẩm, mặt hàng. Hiện nay có rất nhiều mặt hàng đều quan tâm đến việc gắn tem nhãn, việc này không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho sản phẩm mà còn giúp nâng cao giá trị sản phẩm một cách hiệu quả.

In tem decal logo là gì?

Có rất nhiều định nghĩa cũng như cách hiểu về in tem logo, nói một cách dễ hiểu in tem decal logo là tổng hợp những ấn phẩm có hình dán dễ thương, đáng yêu như sticker chẳng hạn. Và hiện nay loại hình này rất được phổ biến và thịnh hành bởi sự yêu thích của người tiêu dùng. Hầu hết tất cả các dòng sản phẩm tung ra thị trường hiện nay đều sử dụng in tem decal log để tiếp cận khách hàng.

Một phần là để tạo sự thích thú cũng như kích thích thị giác cho khách hàng, một phần vì khách hàng họ rất chuộng những dòng sản phẩm có sticker đáng yêu. Điều này rất có lợi cho doanh nghiệp khi muốn đưa sản phẩm có in tem decal logo đến gần hơn với khách hàng của mình.

Những mẫu in tem decal logo giúp doanh nghiệp tạo được ấn tượng với khách hàng trong rất nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Nó không chỉ mang lại tính thẩm mỹ cho sản phẩm mà còn cung cấp cho khách hàng các thông tin cần thiết nhất về sản phẩm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ in tem nhãn, in decal giá rẻ tại đây nhé!

Chất Liệu Dùng Để In Logo xịn sò, nâng tầm thương hiệu

Decal nhựa (PVC, PET, PE,…

Có tất cả là 2 loại: decal nhựa và decal đục: đối với decal nhựa sẽ có đặc điểm vượt trội hơn là decal đục bởi độ bền, độ dai và khả năng bám lâu. Có khả năng kháng được nhiệt độ cao và nước dù ở ngoài trời nắng nóng, chính phục cả khi thời tiết thất thường.

In tem decal logo giấy

Đối với decal giấy sẽ có giá thành rẻ hơn và đa dạng hơn rất nhiều, về kích thước cúng sẽ đa dạng hơn, có thể đa dạng hình dạng. Với mẫu decal này sẽ được in ở bề mặt như bịch nilon, chai nhựa, bề mặt gỗ, hộp đựng giấy, túi giấy, thùng carton,...

Decal tráng gương

Đối với in tem decal logo tráng gương này thường sẽ được dán lên những bề mặt phẳng của cửa nhôm, cửa sổ kính,.... với mục đích là tạo ra chiều không gian rộng hay nói cách khác là ăn gian chiều không gian. Bởi đặc tính của decal tráng gương chính là có thể phản chiếu, nó như một tấm gương vậy, có thể soi nhờ vào lớp phủ UV chống trầy xước và tản nhiệt.







Miễn phí thiết kế mọi đơn hàng

Đây là một trong những ưu điểm vượt bậc tại kiến An Phát, bởi chúng tôi luôn lấy khách hàng là trung tâm để phát triển và hoàn thiện bản thân qua từng ngày. Kiến An Phát hiểu rõ những vướng mắc mà khách hàng hay gặp phải khi sử dụng dịch vụ in tem decal logo.

Chính vì thế, chúng tôi luôn tư vấn cho khách hàng những phương án tối ưu và hiệu quả nhất, đồng thời miễn phí thiết kế cho khách hàng. Song song đó là hiện thực hóa ý tưởng mà quý khách hàng đã đề ra nhằm mang lại sản phẩm ưng ý cũng như chất lượng dịch vụ được hoàn hảo nhất. Đến với Kiến An Phát quý khách hàng chỉ việc đưa ra ý tưởng hoặc yêu cầu của mình phần còn lại cứ để chúng tôi thay bạn lo tất.

Công ty chúng tôi là đơn vị in ấn chuyên nghiệp, sở hữu đội ngũ thiết kế giàu kinh nghiệm và tận tình, chắc chắn sẽ hỗ trợ hết sức để bạn có được bản thiết kế in chất lượng nhất. Bản in này sẽ được gửi đến cho khách hàng trước khi được đưa ra in ấn đồng loạt.

Bảo hành chất lượng decal

In Kiến An Phát là xưởng in ấn lớn với hệ thống máy móc hoạt động tự động, tiên tiến. Chính vì vậy, mỗi mẫu logo, in tem decal logo luôn có độ sắc nét, tỉ mỉ và có nhiều đặc tính tốt. In ấn Kiến An Phát luôn ý thức được việc cập nhật các công nghệ in mới nhất, hiện đại nhất. Khách hàng khi đến với công ty sẽ hoàn toàn an tâm về chất lượng.

Hi vọng rằng, với những thông tin về in logo dán mà chúng tôi cung cấp trên đây sẽ giúp bạn có thể hiểu thêm về lĩnh vực, ngành nghề này. Hiện nay, nhằm nâng cao độ nhận diện, tăng sự quảng bá thương hiệu in tem decal logo chính là một công cụ tuyệt vời nếu bạn sử dụng chúng thông minh, khôn khéo.

