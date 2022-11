Phương pháp diệt mối tận gốc an toàn, hiệu quả bạn nên biết

Chính bởi thân hình nhỏ bé đó cho nên việc phát hiện ra chúng là không hề dễ dàng. Đây cũng chính là vấn đề nan giải của rất nhiều chủ đầu tư trước tình trạng các công trình xây dựng thiệt hại nghiêm trọng do tác hại của mối gây ra. Vậy liệu có phương pháp nào để tiêu diệt tận gốc loài côn trùng gây hại này hay không?

Đâu là dấu hiệu nhận biết loài mối xâm nhập vào khu vực của bạn?

Trước hết, tập tính của mối là sống theo bầy đàn với số lượng thành viên cực kỳ lớn. Chúng làm tổ trú ngụ trong những khe nhỏ, trong môi trường tối, ở nơi ẩm ướt, có thể nằm sâu trong gỗ hoặc sâu trong lòng đất.

Thông thường chúng ta sẽ nhận ra sự xâm nhập của mối thông qua các ụ đất nhỏ xuất hiện trên nền đất hoặc sàn nhà. Đây chính là dấu hiệu cho thấy mối đã “ghé thăm” do quá trình đào xới kiếm ăn đã để lại những ụ đất nhỏ này. Hoặc đó có thể là nơi trú ngụ được mối xây nên để thuận tiện sinh sống, nhằm bảo vệ mối chúa, mối con,...

Không chỉ vậy, một dấu hiệu cho biết sự tấn công của loài mối không thể bỏ qua đó chính là các đường mối trên nền đất, trên tường và các công trình. Các đường mối này được tạo ra trong quá trình tìm kiếm thức ăn của chúng, có kích thước khoảng bằng cây bút chì. Theo thời gian, các đường mối sẽ biến mất và để lại những vệt bẩn nguệch ngoạc, loang lổ xấu xí trên tường.

Loài mối gây ra những tác hại như thế nào?

Bằng mắt thường chúng ta vẫn có thể nhìn thấy sự xuất hiện của mối, nhưng đó chỉ là một số lượng nhỏ, trong khi đó còn hàng trăm ngàn con mối khác đang ẩn náu. Mặt khác, mối được mệnh danh là một trong những loài côn trùng chăm chỉ nhất hành tinh, bởi chúng hoạt động liên tục 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Điều đó cho thấy rằng, khi chúng ta phát hiện ra sự tấn công của mối đồng nghĩa với việc tình trạng đã trở nên rất nghiêm trọng.

Với sự hoạt động bền bỉ đó, việc mối ăn mòn làm đổ sập các công trình, nhà ở hoàn toàn có thể xảy ra. Đối với các công trình bị mối tấn công ngay từ giai đoạn thiết lập nền móng, thời gian đầu có thể sụt lún, về lâu dài có thể dẫn đến đổ sập, gây thiệt hại kinh tế và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng con người.

Không dừng lại ở đó, các công trình kiến trúc cổ và hiện đại có sử dụng gỗ cũng khó tránh khỏi những tác hại mà mối gây ra. Hằng năm Nhà nước phải bỏ ra chi phí không hề nhỏ để tu sửa lại các di sản văn hoá bị hư hại do sự ăn mòn của mối, tuy nhiên tình trạng này lại tái diễn không lâu sau đó. Có thể thấy rằng, loài côn trùng đáng ghét này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn làm mất mỹ quan một cách nghiêm trọng.

Đối mặt với tình trạng đó, việc chúng ta áp dụng các phương pháp diệt mối thông thường không đem lại hiệu quả do không diệt trừ được tận gốc. Hiểu được những khó khăn này cho nên các dịch vụ diệt mối ra đời và phát triển nhằm loại bỏ tận gốc loài côn trùng này, đem lại một không gian sống trong sạch. Trong số đó điển hình là Công ty Phú An Phú - công ty diệt mối tại Tp. HCM đang được đông đảo các doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn.

Tại sao nên lựa chọn dịch vụ diệt mối tận gốc tại Công ty diệt mối Phú An Phú?

Để tối ưu được quá trình diệt mối thì mấu chốt là phải tiêu diệt chúng một cách tận gốc. Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực diệt côn trùng gây hại, Công ty diệt mối Phú An Phú cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu về tập tính của loài mối sẽ cung cấp đến bạn dịch vụ phù hợp với từng tình trạng. Hơn nữa, tại Công ty diệt mối Phú An Phú bạn có thể tham khảo bảng báo giá diệt mối với giá thành vô cùng phải chăng.

Với tiêu chí luôn đặt sức khoẻ khách hàng làm ưu tiên hàng đầu, Công ty Phú An Phú sử dụng phương pháp hoá sinh cùng các dòng thuốc được cấp phép bởi Bộ Y tế và Chính phủ, nhằm đảm bảo an toàn đối với sức khỏe con người và vật nuôi. Bên cạnh đó, công ty luôn chú trọng nâng cấp thường xuyên các trang thiết bị chuyên dụng để đem tới khách hàng dịch vụ tốt nhất, hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, một trong những lý do khiến Công ty Phú An Phú được tin tưởng lựa chọn là bởi chế độ bảo hành uy tín, chất lượng. Nhờ những nỗ lực không ngừng đó, Công ty diệt mối Phú An Phú đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn.

