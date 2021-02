Home Services - Công ty vệ sinh công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai

Từ những hộ gia đình, văn phòng, công ty, bệnh viện, trường học cho đến trung tâm thương mại, nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp,… đều ưu tiên lựa chọn dịch vụ vệ sinh công nghiệp để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và đảm bảo chất lượng tốt nhất.

công ty vệ sinh công nghiệp tại Biên Hòa, Đồng Nai chuyên nghiệp Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm địa chỉthì Home Services Việt Nam là sự lựa chọn hoàn hảo.

Home Services Việt Nam đang cung ứng những dịch vụ vệ sinh công nghiệp nào?

Thực tế cho thấy rằng, sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp mang lại rất nhiều ưu điểm nổi trội so với hình thức vệ sinh nội bộ trước kia. Đặc biệt, việc thấu hiểu rõ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng đã thúc đẩy Home Services Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc cung ứng những dịch vụ vệ sinh công nghiệp phổ biến như cho thuê tạp vụ vệ sinh hàng ngày mà còn phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ vệ sinh công nghiệp nâng cao khác.

Vậy hiện tại Home Services Việt Nam đang cung ứng những loại hình dịch vụ vệ sinh công nghiệp nào? Để dễ dàng cho khách hàng chọn lựa, chúng tôi xin gửi tới bạn 3 dịch vụ vệ sinh chính mà Home Services đang thực hiện bao gồm:

Tạp vụ vệ sinh hàng ngày tại Biên Hòa – Đồng Nai

Tạp vụ trường học.

Tạp vụ phân xưởng nhà máy.

Tạp vụ trung tâm thương mại.

Tạp vụ văn phòng, tòa nhà.

Tạp vụ bệnh viện.

Dịch vụ vệ sinh chuyên sâu tại Biên Hòa – Đồng Nai

Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng.

Dịch vụ sơn Epoxy nhà xưởng.

Dịch vụ đánh bóng sàn đá.

Dịch vụ đu dây lau kính.

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng.

Dịch vụ vệ sinh nâng cao tại Biên Hòa – Đồng Nai

Dịch vụ chăm sóc cây xanh.

Dịch vụ vệ sinh sau sự kiện.

Đào tạo nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp

Một số dự án vệ sinh công nghiệp mà Home Services Việt Nam đã thực hiện

Home Services Việt Nam đã cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp và có cơ duyên hợp tác với hơn 150 khách hàng, 350 dự án lớn nhỏ và 100% khách hàng đều tin tưởng tái ký hợp đồng sau khi hợp tác với Home Services Việt Nam. Dưới đây là một số dự án lớn mà Home Services Việt Nam đã thực hiện:

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại trường học: Home Services Việt Nam đã hoàn tất công việc vệ sinh tại hệ thống trường học quốc tế Emasi, trường mầm non quốc tế Canada Maple Bear, trường quốc tế Sài Gòn Star,...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu phân xưởng nhà máy: Home Services Việt Nam đã hoàn tất công việc vệ sinh tại nhà máy sản xuất thuộc tập đoàn điện tử TCL, công ty bưu chính Viettel, công ty phân phối gỗ tây Tavico, công ty Trimpark và kho xưởng tập đoàn nội thất Hafele,...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại nhiều tòa nhà văn phòng mà Home Services Việt Nam đã thực hiện như: showroom ô tô Honda quận 7, showroom ô tô Hyundai Phú Lâm, chung cư Morning Star Plaza, công ty Long Beach,...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại bệnh viện bao gồm: Viện y tế công cộng Tp. HCM, đại học Y dược,...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại trung tâm thương mại Centre Mall,...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp mảng vệ sinh sự kiện bao gồm: lễ hội ẩm thực châu Á của Coca-Cola, kỷ niệm 10 năm công ty Kim Oanh và ngày hội thể thao Prudential,...

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp mảng cây xanh bao gồm: chăm sóc cây xanh nhà máy TCL, chăm sóc mảng xanh TrimPark,...

Tại sao nên chọn dịch vụ vệ sinh công nghiệp Biên Hòa – Đồng Nai tại Home Services Việt Nam

Home Services tự hào là một trong những đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh công nghiệp. Hơn nữa, Home Services được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ và 100% hoàn toàn hài lòng về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Các gói dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Biên Hòa – Đồng Nai cũng vô cùng đa dạng, đáp ứng được hầu hết các yêu cầu khác nhau của khách hàng.





Ngoài ra, sự uy tín của Home Services còn đến từ đội ngũ tạp vụ vệ sinh được đào tạo bài bản về chuyên môn nghiệp vụ trước khi được tiếp nhận công việc vệ sinh chính thức. Bản thân họ cũng vô cùng yêu nghề và tận tâm với công việc. Bất cứ những yêu cầu phát sinh nào của khách hàng cũng được chúng tôi tiếp thu và thực hiện.

Mức giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Home Services là mức giá hợp lý, phù hợp với điều kiện và yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành báo giá cụ thể ngay sau khi tiến hành khảo sát thực tiễn. Đặc biệt, Home Services thường xuyên có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp như gói tổng vệ sinh định kỳ miễn phí theo giá trị hợp đồng khi bạn đăng ký dịch vụ vệ sinh công nghiệp trọn gói.

Bài viết trên đã bật mí tới bạn địa chỉ cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai chất lượng nhất. Nếu bạn có điều gì thắc mắc, hãy liên hệ với Home Services Việt Nam để được hỗ trợ nhé.

