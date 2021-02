Hướng dẫn cách tạo web miễn phí trên Google đơn giản và nhanh chóng

Rất nhiều người tìm đến các đơn vị cung cấp giải pháp website song cũng không ít người lựa chọn tự tạo website. Bài viết dưới đây dành cho những ai muốn tìm hiểu về cách tạo web miễn phí trên Google.

Tạo web miễn phí trên Google Site

tạo web miễn phí trên Google Trước khi đến với hướng dẫn cách, bạn đọc nên tham khảo thêm thông tin về công cụ hỗ trợ tạo lập web Google Site dưới đây.

Google Site là gì?

Google Site là địa chỉ hỗ trợ người dùng mạng tự tạo trang web miễn phí trên nền tảng của Google. Dịch vụ này được ra mắt vào năm 2008 và được đánh giá là lựa chọn hàng đầu cho các website có mục đích chia sẻ thông tin nội bộ.

Nó được ưa chuộng bởi thao tác tạo lập, sử dụng đơn giản và các tính năng tiện ích. Bạn có thể tự tạo cho mình một trang web rất dễ dàng nếu biết cách tạo web miễn phí trên Google.

Lợi ích khi tạo web miễn phí trên Google Site

Thiết kế website miễn phí trên Google Site mang lại khá nhiều lợi ích, cụ thể:

- Được tích hợp một loạt các dịch vụ của Google, bao gồm Youtube, Docs, Drive, Calendar, ảnh,... Người dùng có thể chèn các bảng tính, tài liệu, slide,... vào trang web của mình. - Tính năng phân quyền hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả qua website. Bạn có thể phân quyền ở các mức độ Owners, Collaborators và Viewers. - Tích hợp tính năng tìm kiếm vượt trội của Google. Điều này giúp việc tìm kiếm trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn. - Cho phép tạo tên miền phụ miễn phí (không được trùng với các tên miền phụ sẵn có).

Hướng dẫn cách tạo web miễn phí trên Google Site

Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách tạo web miễn phí trên Google Site. Nội dung cụ thể sẽ được giới thiệu ngay phía dưới.

Đăng ký Website

Để đăng ký website, bạn cần truy cập vào đường dẫn http://sites.google.com -> Nhập địa chỉ gmail kèm theo mật khẩu. Tài khoản đăng nhập này sẽ là email để quản trị web sau này. Sau bước này, bạn có thể tiến hành tạo web free.

Tạo website

Bước kế tiếp là tạo website. Bạn có thể tạo lập website miễn phí bằng một trong hai cách: Phương pháp mới hoặc phương pháp dạng cột cổ điển.

Tạo web bằng phương pháp mới:

Chọn ‘Tạo’ -> chọn ‘ Ở Sites mới’, một giao diện mới sẽ hiện lên. Lúc này, bạn tiến hành tạo lập web theo trình tự:

Bước 1: Tạo giao diện cho trang chủ:

Nhập tiêu đề, Slogan, thông tin cơ bản ở phần chính giữa của màn hình-> Tải ảnh nền ở ô ‘Thay đổi hình ảnh’ -> nhập tên web vào ô ‘Nhập tên trang web’, logo vào ô ‘Thêm biểu trưng’ -> chọn ‘Chèn’/ biểu tượng Aa để nhập nội dung -> ‘Xuất bản’.





Bước 2: Xây dựng giao diện thư mục con:

Chọn ‘Trang’ -> chọn biểu tượng thêm trang -> đặt tên cho các module -> chọn ‘xong’. Trong trường hợp cần thêm content, làm tương tự như phần trang chủ. Với các trang con có dạng thống kê, bạn nên ‘tạo trang phụ’.

Tạo website bằng phương pháp dạng cột cổ điển:

Chọn ‘Tạo’ -> “Ở web cổ điển” -> chọn mẫu giao diện phù hợp với nhu cầu sử dụng -> Đặt tên website -> Chọn chủ đề cho trang web -> Xác minh lại mã Captcha -> Chọn ‘Tạo web’ để hoàn tất quy trình tạo lập website.

Thiết kế website

Bước 1:

Khi đã tạo website thành công, hệ thống của Google Site tự động chuyển đến trang tiếp theo. Khi đó, bạn tiến hành thiết kế web theo quy trình:

Chọn ‘Edit Page’ để thiết kế, tùy chỉnh giao diện (một vài tính năng cần lưu ý trong thao tác này là Insert, Format, Table, Layout,...) -> chọn ‘Save’

Bước 2:

Chọn “Site settings” -> “Change appearance” -> thêm hình nền, logo, thanh ngang,... và chỉnh sửa chúng theo ý muốn -> chọn ‘save’

Bước 3:

Tạo thêm các trang khác bằng cách: Chọn “Create new page” -> chọn ảnh thức phù hợp -> Đặt tên cho trang vừa tạo -> chọn kênh đặt trang -> chọn “Create page”

Sau cùng, bạn chọn Site settings -> ‘Anyone in the world may view this site (make it public)’ để công khai trang web, chia sẻ nó trên Internet. Đến đây thì quá trình tạo website miễn phí đã hoàn tất, bạn có thể bắt đầu xây dựng content và tiến hành quản trị website.

Nên tạo web miễn phí trên Google Site hay thuê đơn vị thiết kế website

Qua thông tin về cách tạo web miễn phí trên Google Site, có thể thấy việc tạo lập trang web free có khá nhiều ưu điểm. Tuy vậy, phương pháp này cũng ẩn chứa nhiều rủi ro như: không chủ động về máy chủ, thông tin cá nhân dễ rò rỉ, tốc độ tải chậm, dùng chung mã nguồn, bảo mật kém,...

Bởi vậy, thuê đơn vị thiết kế website chuyên nghiệp là giải pháp tốt nhất. Thông thường, những nhà cung cấp này sẽ hỗ trợ thiết kế mã nguồn riêng biệt cho mỗi website, đồng thời tốc độ tải trang, tính bảo mật, các yêu tố như UX, UI, Responsive,... cũng được bảo đảm.

Sở hữu một trang web ấn tượng trong thời buổi công nghệ, thông tin phát triển như hiện nay là điều rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp hay cá nhân. Vì vậy, hãy xây dựng website ngay hôm nay.