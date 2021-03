Đại diện Tổng cục Du lịch, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, lãnh đạo nhiều tỉnh thành và các doanh nghiệp du lịch hàng không lớn... sẽ cùng tham gia Tọa đàm “Du lịch Việt Nam 2021-2023: Những cơ hội trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ” tại Sầm Sơn ngày 3/4 tới đây.

Chương trình do Tổng cục Du lịch, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, báo VnExpress phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Tọa đàm là nơi gặp gỡ giữa các bên để cùng thảo luận về hướng đi cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới, khi du lịch nội địa đang gấp rút đón mùa cao điểm hè 2021 với nhiều dấu hiệu tích cực, đồng thời, câu chuyện mở cửa thị trường du lịch quốc tế đang đặt ra nhiều nhiệm vụ quyết liệt cho toàn ngành.

Du lịch nội địa được coi là “chìa khóa vàng” để phục hồi du lịch trong thời điểm hiện tại

Diện mạo của du lịch Việt sẽ định hình ra sao trong giai đoạn 2021 – 2023? Những giải pháp, sản phẩm dịch vụ hấp dẫn nào sẽ được thiết kế đặc biệt cho thị trường? Doanh nghiệp xoay chuyển ra sao trong năm Covid thứ 2 và đâu là những kịch bản cho việc mở cửa thị trường quốc tế trong thời gian tới? Khi gần như tất cả các nước trong khu vực ASEAN đều tung chiến dịch quảng bá điểm đến an toàn để chuẩn bị cho thu hút du lịch hậu đại dịch thì khả năng mở cửa du lịch quốc tế của Việt Nam đang được chuẩn bị đến đâu?

Những câu hỏi này sẽ được trao đổi thảo luận thông qua góc nhìn của các lãnh đạo Hiệp hội; các chuyên gia về du lịch, kinh tế; đại diện cơ quan quản lý và nhiều doanh nghiệp uy tín về du lịch, lữ hành, hàng không trên toàn quốc.

Tại phiên một với chủ đề “Sức bật thị trường nội địa”, các diễn giả sẽ chỉ ra những xu hướng, nhu cầu chính của thị trường du lịch nội địa trong năm 2021. Kinh nghiệm, bài học từ 2 đợt kích cầu trong năm 2020 sẽ được nhìn lại nhằm đề xuất những cơ chế, chính sách thiết yếu từ phía cơ quan quản lý và địa phương, đồng thời giúp doanh nghiệp có được những điều chỉnh kịp thời trong đợt kích cầu mới của năm 2021.

Nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu sẽ được công bố trong khuôn khổ Tọa đàm ngày 3/4 tới đây tại Sầm Sơn

Cũng trong phiên một, đại diện doanh nghiệp sẽ công bố nhiều thông tin về vấn ưu đãi, kích cầu dành cho du khách. Trải qua 2 đợt kích cầu, yếu tố giảm giá đã sớm không còn được coi là “quân bài duy nhất” để thu hút khách. Do đó những chính sách mới của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tối ưu được các lợi thế, đem đến nhiều giá trị và trải nghiệm mới hấp dẫn vượt trội trong bối cảnh mới.

Du lịch nội địa được coi là “chìa khóa vàng” để phục hồi du lịch trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đó mới là yếu tố cần. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, ngành du lịch chỉ có thể trở lại trạng thái hoàn toàn bình thường khi du lịch quốc tế hồi sinh.

Do đó tại phiên hai, các diễn giả sẽ tập trung phân tích sự thiết yếu của việc sớm mở cửa thị trường quốc tế, đặt trong thế so sánh với quá trình chuẩn bị của các quốc gia trong khu vực và thế giới. Những kịch bản, giải pháp để tái mở cửa biên giới một cách an toàn và bền vững sẽ được thảo luận, đi cùng những kiến nghị và đề xuất cụ thể của doanh nghiệp về vấn đề này. Khi 65% du khách Việt đang nóng lòng được đi du lịch trở lại (theo khảo sát về xu hướng du lịch 2021 của Booking.com), những thông tin này hứa hẹn sẽ là nội dung đặc biệt gây chú ý tại tọa đàm.

Cũng trong ngày 3/4, tại FLC Sầm Sơn sẽ diễn ra đêm nhạc “Chuyện tình yêu” với sự góp mặt của Bằng Kiều, Minh Tuyết và dàn nghệ sỹ nổi tiếng trong nước. Cùng Tọa đàm “Du lịch Việt Nam 2021-2023”, đây là một phần trong chuỗi hoạt động đa dạng nhằm chào đón mùa du lịch hè tại Sầm Sơn trước thềm nghỉ lễ 30/04 – 01/05 năm nay.

Theo DNVN