Kho Sim - Địa điểm bán sim lộc phát uy tín, chất lượng

Sim lộc phát đặc biệt có sức hút với người chơi sim phong thủy và người trong giới kinh doanh.

Sim lộc phát là gì?

Sim lộc phát là sim số đẹp có đuôi 68 hoặc 86. Cặp số này xuất hiện trong số sim càng nhiều thì sim đó càng đẹp và có giá trị lớn. Sim lộc phát là một trong những sim số đẹp thu hút được nhiều sự quan tâm, yêu thích, đặc biệt là với người chơi sim phong thủy, người trong giới kinh doanh. Sim lộc phát là biểu hiện của tiền tài, phát lộc, nó được quan niệm sẽ mang đến cho người sở hữu rất nhiều may mắn. Vì vậy, rất nhiều người luôn có mong muốn sở hữu một chiếc sim lộc phát.

Ý nghĩa của sim lộc phát

Sim lộc phát hay còn có gọi là sim tài lộc. Theo quan niệm trong phong thủy, số 6 là biểu tượng của tài lộc, may mắn; số 8 là biểu tượng của phát tài. Khi 2 con số này kết hợp với nhau mang lại may mắn, phát triển về con đường công danh, sự nghiệp cũng như tiền bạc.

Ở phương diện phong thủy, sim lộc phát còn có khả năng hút vượng khí tài lộc giúp người sở hữu gặp nhiều may mắn trong công việc, cuộc sống. Với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, việc sở hữu một chiếc sim lộc phát sẽ giúp bạn thể hiện được đẳng cấp, mang lại sự may mắn, phát đạt trong công việc. Do đó, sim lộc phát có giá cao hơn sim bình thường.

Sim lộc phát của các nhà mạng hiện nay

Nhu cầu mua sim lộc phát ngày càng tăng. Các nhà mạng tung ra rất nhiều sim lộc phát để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng.

Sim lộc phát Viettel

Sim đầu số 086 của Viettel là sim phát lộc được rất nhiều người tìm kiếm, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh. Đầu số 086 có ý nghĩa công việc thuận lợi, làm ăn ngày càng phát tài, phát lộc. Sim lộc phát của Viettel bao gồm đầu số 086 và những đầu số cũ kết hợp với đuôi số 68 hoặc 86.

Sim lộc phát Vinaphone

Vinaphone là nhà mạng đầu tiên cung cấp đầu số mới 088. Số 8 là con số may mắn, đầu số 088 tượng trưng cho may mắn, phát tài của người chủ sở hữu. Sim lộc phát Vinaphone phân phối trên thị trường gồm có đầu số cũ và đầu số mới kết hợp với đuôi 86 và 68.

Sim lộc phát Mobifone

Cùng với 2 nhà mạng di động ở trên, Mobifone cũng tung ra đầu số 089 tạo nên cuộc chiến cạnh tranh đầu số giữa các nhà mạng. Đầu số mới của Mobifone hướng tới đối tượng chủ yếu là những người thuộc độ tuổi 8x trở lên. Theo quan niệm phong thủy, số 8 có nghĩa là phát, số 9 là vua. Sự kết hợp của 2 số này thể hiện rõ được quyền lực, địa vị chủ nhân. Đầu số này là biểu tượng của sự phát triển bền vững, lâu dài. Mobifone cung cấp sim lộc phát có đầu số mới 089 và những đầu số cũ kết hợp với đuôi 68, đuôi 86.

Địa điểm mua sim lộc phát uy tín

Với nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc mà sim lộc phát mang đến, loại sim này ngày càng được nhiều người ưa chuộng, săn đón. Các nhà mạng điện thoại di động tung ra rất nhiều sim lộc phát để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trên thị trường, có nhiều địa chỉ bán sim lộc phát, tuy nhiên, không phải ai cũng biết địa điểm mua sim lộc phát uy tín, chất lượng.

Kho Sim tự hào là là địa chỉ cung cấp các loại sim số đẹp uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý, trong đó có sim lộc phát. Tại Kho Sim có rất nhiều sim số đẹp, có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu của khách hàng. Khách có thể chọn sim theo năm sinh, phong thủy, sim lục quý, sim thần tài… Mức giá của Kho Sim cũng vô cùng hợp lý, đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên tư vấn có kinh nghiệm lâu năm, hiểu biết về phong thủy sẽ giúp khách hàng chọn được những số vừa ý nhất. Thủ tục mua bán diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Sim chính chủ sử dụng trọn đời, không xảy ra tranh chấp hay tình trạng một sim bán nhiều lần để thu lợi bất chính.

Lựa chọn sim lộc phát tại Kho Sim sẽ mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng. Với phương châm cung cấp dịch vụ và sản phẩm hoàn hảo nhất cho tất cả quý khách đến với cửa hàng, Kho Sim chắc chắn sẽ mang lại cho bạn sự hài lòng, tin tưởng. Khi có nhu cầu tìm kiếm sim lộc phát, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và nghe tư vấn nhé!

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TMDV Viễn thông Kho sim

Địa chỉ: Đường Bùi Đình Tuý, Phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Hotline: 0911.000.888 hoặc (028)38.888.999

Email: hotro.khosim@gmail.com

Website: https://khosim.com/