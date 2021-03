Lộc trời giúp làng trúng số độc đắc miền Tây phát tài nhanh chóng

Đây được coi là lộc trời cho giúp cho hàng trăm gia đình tại nơi này phát tài nhanh chóng, có của ăn của để và đặc biệt là trong thời gian chỉ vài tháng đến vài năm là lại có người trúng số. Từ đó những lời đồn thổi cũng được nhiều người biết đến, bạn đọc hãy cùng XSVN.com tìm hiểu rõ hơn nhé!

Mua vé số 10.000 đồng trúng giải tiền tỷ

Ngày nay tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An hay tại lô 2 khu vực Cầu Voi ấp 5, nơi đây được coi là “làng trúng số độc đắc”, bởi cứ khoảng 500m là lại có một nhà phát tài vì trúng xổ số. Những gia đình ở khu vực này liên tục được thần tài gõ cửa hoặc có nhiều người cứ tiêu hết tiền thì lại trúng số, trúng liên tục nhiều lần và thay phiên nhau trúng.

Mua xổ số mỗi ngày để tăng cơ hội trúng thưởng

Chính vì điều đặc biệt này mà việc mua vé số của người dân Long An nói riêng và người miền Tây nói chung cũng tăng cao trong những năm trở lại đây, nó gần như trở thành thói quen khó bỏ. Tại các quán ăn, quán cà phê, giải khát, những điểm dừng chân dọc theo tuyến đường Quốc lộ 1A,... chúng ta đều có thể dễ dàng bắt gặp những địa điểm và người bán vé số dạo mời gọi khách hàng mua vé số để cầu may.

Bên cạnh đó, vé số còn len lỏi và có mặt khắp mọi ngóc ngách của các làng quê tại miền Tây, nhiều người đã từng trúng số độc đắc cho biết mỗi ngày họ mua 1 – 2 tờ vé số và lượng mua nhiều nhất là mỗi cuối tuần thứ 7, chủ nhật, họ mua 4 đến 5 tờ và chưa lần nào vượt qua con số đó.

Một số trường thần tài gõ cửa tại “làng trúng độc đắc miền Tây”:

Người dân trúng xổ số độc đắc tại miền Tây

Ông P.V.Thắng – 60 tuổi: Vào hồi tháng 10 năm 2013 ông trúng vé số với tổng giá trị 3 tỷ đồng (trong đó mỗi tờ trúng 1,5 tỷ đồng). Ông cho biết, cơ duyên trúng xổ số kiến thiết miền Nam Vào hồi tháng 10 năm 2013 ông trúng vé số với tổng giá trị 3 tỷ đồng (trong đó mỗi tờ trúng 1,5 tỷ đồng). Ông cho biết, cơ duyên trúngcủa ông là vào một lần trong lúc ngồi uống cà phê với nhóm bạn gần nhà thì có một chị bán vé số dạo đi qua và mời mua. Lúc đó ai cũng chọn những tấm vé số với các số đẹp, còn lại những tờ vé số cuối bị chê là xấu và không mua thì ông đã quyết định mua. Tuy nhiên, thật bất ngờ ông lại là người trúng số, cùng đó một người phụ nữ ở cách chừng 300m cũng mua 2 tờ trùng số với ông cũng trúng giải lớn 3 tỷ đồng.

Ông H.T.Dũng – 50 tuổi: Khi trả lời phỏng vấn ông Hùng cho biết mình là công nhân may gia công túi xách, vào chiều ngày 28 tháng 1 năm 2014 có một người ở cùng xóm cầm một xấp vé số ế 10 tờ đến nhờ ông mua, vì nể tình nên ông mua giùm, không ngờ lần ấy lại may mắn có 5 tờ trúng độc đắc, 5 tờ an ủi, tổng cộng là 8 tỷ đồng. “Vợ chồng tôi đêm đó tính toán quyết định dùng số tiền này đầu tư nghề gia công may mặc và may túi xách để giúp nhiều người có việc làm”, ông Dũng nói.

Nhân viên của nhà ông Võ Văn Hùng: Trong một lần đi giao hàng, người nhân viên này đã mua 3 tờ vé số tất cả hết 30.000 đồng và cả 3 tờ đã trúng giải độc đắc.

Ngoài ra: Những trường hợp trúng xổ số còn có ông V.C.Thắng - 74 tuổi, ông P.V.Ẩn - 59 tuổi, bà T.T.Văn,… tất cả đều là những người đã từng trúng số độc đắc và cầm trên hàng tỷ đồng.

Đây có thể là những người phù hợp với các yếu tố phong thủy nơi mà họ đang sinh sống nên nhận được sự may mắn từ những trò chơi giải trí như xổ số.

Người dân đổi đời từ khi trúng xổ số

Hầu hết những người trúng xổ số tại “làng trúng số độc đắc miền Tây” cho biết, sau khi họ trúng xổ số đều dành ra một phần để hỗ trợ cho những người nghèo tại khu vực, đóng góp để xây sửa lại đường xá và các quỹ xã hội với số tiền lên đến hàng triệu đồng.

Cuộc sống may mắn của nhiều người khi trúng xổ số

Ngoài ra, với số tiền còn lại các hộ gia đình đều có nguồn vốn để sửa lại nhà cửa, dành dụm tiền cho con ăn học và mở rộng công việc làm ăn của gia đình như kinh doanh nhiều ngành nghề, đầu tư chăn nuôi,… Ông Thắng, một người đã từng trúng số độc đắc cho biết quan điểm về việc mua vé số của ông đó là: Vẫn mua vé số nhưng không quá đam mê và hy vọng vào đó, ông cho rằng phải chú trọng công việc làm ăn để có thu nhập ổn định.

Nhìn chung việc chơi xổ số và sử dụng đồng tiền sau khi trúng độc đắc vào đúng mục đích có thể khiến nhiều người trở nên giàu có hơn, nâng cao đời sống. Vì vậy, xổ số không chỉ là trò chơi thông thường mà nó còn là trò chơi giải trí ích nước lợi nhà, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.