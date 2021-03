Ông Trịnh Văn Quyết hoàn tất mua thêm 15 triệu cổ phiếu FLC

Một góc quần thể FLC Hạ Long. Kết thúc quý 4/2020, lãi hợp nhất trước thuế của FLC tăng mạnh lên hơn 2.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) cho biết, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã hoàn thành giao dịch mua vào 15 triệu cổ phiếu FLC trong thời gian từ ngày 4/2/2021 đến ngày 5/3/2021.

Theo đó, lượng cổ phiếu FLC mà ông Trịnh Văn Quyết sở hữu sau giao dịch là hơn 215,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 30,34% vốn điều lệ Tập đoàn FLC.

Thời gian qua, ông Trịnh Văn Quyết cũng đã thực hiện nhiều đợt đăng ký mua thêm cổ phiếu FLC nhằm gia tăng gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn. Như tại đợt giao dịch gần nhất cuối năm 2020, Chủ tịch FLC đã gom vào 50 triệu cổ phiếu FLC, nâng sở hữu lên 28,2% (hơn 200,4 triệu cổ phiếu).

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đã có sự hồi phục tích cực trong nửa cuối năm 2020. Kết thúc quý 4/2020, lãi hợp nhất trước thuế của FLC tăng mạnh lên hơn 2.500 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước và trên 4 lần so với quý trước đó, đưa lợi nhuận trước thuế cả năm 2020 đạt gần 300 tỷ, vượt xa so với kế hoạch năm.

Trong năm 2021, Tập đoàn FLC dự kiến cho ra mắt thị trường gần 20 dự án bất động sản được triển khai tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mảng hàng không và du lịch của Tập đoàn cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có những tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trên đà khởi sắc.

(Theo Bizlive)