Tân Cương Xanh - hệ thống cửa hàng trà Thái Nguyên ngon uy tín chất lượng

Trong cuộc sống thường nhật, mỗi chúng ta đều được nghe khuyến cáo về việc chăm lo cho sức khỏe, phòng tránh những tác hại tiêu cực từ môi trường sống ô nhiễm, nguồn thực phẩm bẩn… Với quan niệm “sạch từ tâm hồn, sạch trong sản phẩm’’, Công ty Tân Cương Xanh luôn tâm niệm làm ra những sản phẩm trà Thái Nguyên an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và uy tín trên thị trường.

Trong bối cảnh hiện nay ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng trà Thái Nguyên ngon chính hiệu của Tân Cương Xanh vẫn không ngừng tăng trưởng về doanh số chính là sự khẳng định về uy tín thương hiệu “đệ nhất danh trà” trà Thái Nguyên của Tân Cương Xanh trong thị trường trà Việt.

Sự uy tín của trà Thái Nguyên Tân Cương Xanh chính là sự đánh giá, tín nhiệm của khách hàng đối với các sản phẩm trà Thái Nguyên của công ty đã và đang cung cấp tới người tiêu dùng. Trước vấn đề trà bẩn, trà kém chất lượng hiện nay, Tân Cương Xanh khẳng định khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các sản phẩm trà Tân Cương Xanh.

Từ vùng trồng nguyên liệu tiêu chuẩn VietGap đến trang thiết bị, nhà xưởng đạt tiêu chuẩn cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất. Thành phẩm sau khi đóng gói đều được đem đi kiểm tra định kỳ để đạt Công Bố Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm. Có thể nói, trải qua các khâu sản xuất cẩn thận đã mang lại sự an toàn tuyệt đối dành cho khách hàng khi sử dụng trà Tân Cương Xanh.

Thương hiệu trà Thái Nguyên ngon còn được thể hiện trong sự ổn định về chất lượng trà trong bốn mùa. Trong một năm, dù bạn mua ở bất kỳ thời điểm nào, Tân Cương Xanh cũng đều cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất, chuẩn nhất. Cây trà vốn là loài cây ngoài trời nhưng bằng sự khéo léo chăm sóc của đội ngũ công nhân trồng trà đã giảm thiếu được tối đa sự ảnh hưởng của thời tiết đối với sự phát triển của cây trà cũng như chất lượng trà thành phẩm.

Ngoài ra, với sự chọn lọc những thời điểm trà ngon nhất trong năm, sau đó được sự bảo quản tỉ mẩn của đội ngũ kĩ sư nhà máy trà Tân Cương Xanh đã cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào và đảm bảo. Từ đó, các nghệ nhân trà xứ Thái sao chế ra những sản phẩm trà thái nguyên ngon chính hiệu từ các sản phẩm bình dân đến các loại thượng phẩm trà Đinh Tiến Vua, trà đinh Ngọc Hoàng Gia…..

Tân Cương Xanh còn là cái tên được nhắc nhiều đến trong thị trường trà Việt bởi tính ổn định trong giá bán của các sản phẩm. Việc bình ổn giá chè Thái Nguyên giúp cho khách hàng yên tâm khi mua hàng không mang nỗi lo khi hàng khan hiếm giá sẽ bị đẩy lên cao. Tân Cương Xanh cam kết vì lợi ích khách hàng duy trì giá bán ổn định. Khách hàng sẽ được thoải mái lựa chọn các sản phẩm tại mọi thời điểm trong năm mà không sợ bị ép giá hay thay đổi giá bán.

Sự uy tín trong thương hiệu trà Tân Cương Xanh chính là quá trình giao hàng cũng như việc chăm sóc khách hàng. Chúng tôi lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển. Với đội ngũ giao hàng nhanh nhẹn và chuẩn xác, Tân Cương Xanh đảm bảo khách hàng sẽ được giao hàng miễn phí trong thời gian nhanh nhất tại các quận, huyện ở Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Tại các tỉnh thành trên cả nước, Tân Cương Xanh cũng cam kết mức giá vận chuyển ưu đãi nhất đối với khách hàng.

Tân Cương Xanh – Hệ thống cửa hàng trà Việt Nam thượng hạng

Có thể nói, Tân Cương Xanh vẫn đang tiếp tục khẳng định giữ vững vị thế và thương hiệu trà Thái Nguyên ngon trên thị trường trà Thái Nguyên nói riêng cũng như trà Việt nói chung. Đây cũng chính là mong muốn và thành quả của Tân Cương Xanh trong suốt những năm vừa qua, hướng tới sự phát triển hoàn thiện và mạnh mẽ trong tương lai để đạt được niềm tin tuyệt đối của khách hàng đối với sản phẩm trà Thái Nguyên Tân Cương Xanh.

Website đặt trà ngon online Tân Cương Xanh tại : https://tancuongxanh.vn/

Showroom Tân Cương Xanh tại Hà Nội

Cửa Hàng 1: 42 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội Cửa Hàng 2: Số 2 Ngõ 31/26 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Cửa Hàng 3: Số 10 Ngõ 31/18 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội Cửa Hàng 4: 62 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội Cửa Hàng 5: 32A Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội (Ngã 3 Hàng Cháo - Đối Diện Văn Miếu Quốc Tử Giám) Cửa Hàng 6: 52 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội (Ngã 3 Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên) Cửa Hàng 7: 27 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội Cửa Hàng 8: 74 Chiến Thắng, Hà Đông , Hà Nội Cửa Hàng 9: 125 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Cửa Hàng 10: 203 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ngã 3 Hàng Bông - Phùng Hưng) Cửa Hàng 11: Tư Vấn - Bán Hàng Online

Hotline : 0243 839 8447 - 0983 412 602 - 0912 74 1357

Showroom Tân Cương Xanh tại Đà Nẵng

Cửa Hàng 12: 95/4 Lê Đình Lý, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

Hotline: 02363 863 866 - 0836 968 368

Showroom Tân Cương Xanh tại thành phố Hồ Chí Minh

Cửa Hàng 13: A75/6D/6 Đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh Cửa Hàng 14: 288A3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh Cửa Hàng 15: 575 Hoàng Văn Thụ, P4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh (Đối diện Triển Lãm Tân Bình)

Hotline TPHCM: 02838 111 866 - 0911 620 868

Showroom Tân Cương Xanh tại Thái Nguyên

Cửa Hàng 16: 1224 Trần Hưng Đạo, TP Sông Công, Thái Nguyên Cửa Hàng 17: 805 Trần Hưng Đạo, TP Sông Công, Thái Nguyên Cửa Hàng 18: KCN Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên (Đối Diện Cổng 1 KCN SamSung) Cửa Hàng 19 - Nhà Máy 1: 630 Phố Khuynh Thạch, Phường Cải Đan, Thành Phố Sông Công, Thái Nguyên Cửa Hàng 20 - Nhà Máy 2: 1226 Trần Hưng Đạo, TP Sông Công, Thái Nguyên

Hotline Tân Cương Xanh - Thái Nguyên: 0208 370 8998

Showroom Tân Cương Xanh tại Hà Nam

Cửa Hàng 21: 215 Nguyễn Viết Xuân - Phủ Lý - Hà Nam

Hotline 0983 412 602 - 096 782 1657

Showroom Tân Cương Xanh tại Lào Cai

Cửa Hàng 22: 152 Soi Tiền, Kim Tân, Lào Cai

Hotline 0912 74 1357 - 0967 821 657

​​​​​Showroom Tân Cương Xanh tại Thanh Hóa

Cửa Hàng 23: Số 223 Khu 5 - Thị Trấn Thọ Xuân - Thanh Hóa

Hotline: 086 576 8823

​​​​​Showroom Tân Cương Xanh tại Đồng Tháp

Cửa Hàng 24: 110 Trần Hưng Đạo, P. An Thạnh, TP Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

Hotline: 0911 620 868