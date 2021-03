Trải nghiệm dịch vụ xỏ khuyên an toàn tại Cockstock

Thế nhưng, không có phương pháp làm đẹp nào là ưu việt tuyệt đối. Vì vậy, khi lựa chọn xỏ khuyên, bạn nên cân nhắc lựa chọn địa chỉ uy tín, chất lượng, đảm bảo an toàn cho lỗ xỏ. Một gợi ý cho bạn đó là Cockstock - Địa chỉ xỏ khuyên an toàn, uy tín, được nhiều bạn trẻ tin tưởng top đầu hiện nay.

Tại sao nên lựa chọn xỏ khuyên?

Chắc hẳn trước khi thực các lỗ xỏ, ai cũng từng đặt câu hỏi nên xỏ khuyên hay bấm khuyên. Để quyết định điều này, trước tiên bạn cần hiểu rõ hai hình thức làm đẹp này.

Xỏ khuyên là hình thức thợ xỏ dùng một cây kim y tế – loại kim rất cứng, 1 đầu được làm sắc, bên trong rỗng để khi xỏ kim qua sẽ cho khuyên vào bên trong. Ngược lại bấm khuyên sẽ dùng súng bấm để xuyên qua dái tai bằng lực lò xo. Khác nhau về cách thức thực hiện nên về độ lành, an toàn cũng như tính thẩm mỹ của hai kiểu sẽ có sự khác nhau nhất định.

Trên thực tế, kim xỏ với đầu nhọn sẽ dễ dàng xuyên qua tai hơn so với đầu súng bấm, nhờ vậy mà lực tác động của kim xỏ lên tai sẽ nhẹ nhàng, êm ái hơn. Ngoài ra, khi bấm khuyên, lực lò xo từ súng bấm không thể kiểm soát được tốt như lực xỏ bằng tay của thợ xỏ rất dễ khiến cho đôi tai của bạn bị tổn thương, đau đớn, thậm chí là nhiễm trùng. Bên cạnh đó, với hình thức xỏ khuyên, bạn có thể chọn mẫu khuyên yêu thích phù hợp để đeo khi xỏ thay vì phải đeo đạn giữ lỗ một thời gian rồi mới được thay khuyên như khi bấm lỗ tai.

Đặc biệt, lỗ tai được tạo bởi kim xỏ thường to hơn, đeo được nhiều kiểu khuyên đa dạng hơn. Hơn thế nữa, việc xỏ khuyên đã được các chuyên gia công nhận là an toàn hơn so với bấm khuyên bởi lẽ kim xỏ được sử dụng trong xỏ khuyên là kim y tế chuyên dụng dùng 1 lần, các dụng cụ cũng cần phải được tiệt trùng kĩ lưỡng. Còn với hình thức bấm khuyên, dụng cụ bấm được tái sử dụng nhiều lần cho nhiều người.

Xỏ khuyên mũi - Vị trí xỏ cá tính, khẳng định chính mình

xỏ khuyên mũi Một điểm cộng khác cho hình thức xỏ khuyên đó là có thể thực hiện tại nhiều vị trí. Đây chính là ưu điểm khiến các bạn trẻ lựa chọn xỏ thay vì bấm như thông thường. Không chỉ dừng lại ở việc xỏ khuyên tai,cũng là vị trí yêu thích của không ít các bạn trẻ bởi sự cá tính, phong cách mà khuyên mũi đem lại. Chính bởi vậy nên nhu cầu xỏ khuyên tăng nhanh trong thời gian gần đây và trở thành trào lưu mới.

Đặc biệt khi mà việc xỏ khuyên mũi hiện nay dường như đã không còn quá xa lạ hay bị kỳ thị bởi sự khác biệt thì xu hướng này dần được lan rộng. Không kể bạn là ai, mang giới tính gì, theo phong cách thời trang nào, khuyên mũi dường như dành cho tất cả những ai yêu thích nó.Tuy nhiên, để sở hữu một lỗ xỏ khuyên mũi chất lượng, bạn cần phải biết cách chăm sóc lỗ xỏ trong và sau khi xỏ khuyên hay lựa chọn thời gian, địa chỉ xỏ khuyên uy tín.

Cockstock - Địa chỉ xỏ khuyên an toàn, uy tín

Hiện có không ít các địa chỉ xỏ khuyên mũi uy tín mà bạn có thể tham khảo.

Tại đây không chỉ cung cấp dịch vụ xỏ khuyên, bấm lỗ chất lượng, đạt chuẩn mà còn cung cấp đa dạng các loại khuyên hot, được đông đảo các bạn trẻ yêu thích. Hơn thế nữa, Cockstock được đầu tư, trang bị dụng cụ, thiết bị hiện đại, đạt chuẩn an toàn vệ sinh và sức khỏe, từ đó giúp bạn sở hữu lỗ bắn đẹp nhất, an toàn nhất. Điểm cộng lớn nhất đó là sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm dày dặn, đội ngũ thợ xỏ khuyên tại đây đều là các chuyên gia hàng đầu, cam kết mang đến những lỗ xỏ chất lượng, an toàn.

Nếu bạn có nhu cầu, bạn có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ qua website hoặc hotline của CockStock để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

