Xưởng may balo quà tặng chất lượng uy tín

Xưởng May Balo quà tặng Hưng Thịnh có kinh nghiệm trong việc sản xuất balo số lượng lớn và đạt chuẩn với nhiều kinh nghiệm sẽ cung cấp các lô hàng đạt quy chuẩn cho khách hàng.

Xưởng may balo dây rút Hưng Thịnh

Xưởng may balo Hưng Thịnh hay còn có tên khác thời trang Ziversy được thành lập vào năm 2017, chuyên sản xuất tất cả các loại balo, túi xách từ cơ bản đến chuyên dụng để phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Công ty đã có nên móng từ năm 2011 là xưởng may nhỏ lẻ với việc không ngừng cải tiến và đáp ứng nhu cầu khách hàng, công ty nâng cao kỹ thuật may và thiết kế 2D-3D để sản phẩm mẫu mã và chất lượng đồng bộ.

Các sản phẩm danh mục chính của công ty là : sản xuất balo,vali,túi xách chuyên dụng theo mẫu hoặc thiết kế riêng theo hợp đồng.

Xưởng may balo Huy Thịnh hiện có nhiều loại balo quà tặng với đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm. Khách hàng có thể tự thiết kế hoặc Hưng Thịnh phụ trách phát triển ý tưởng sản phẩm sau khi khách chọn xong màu sắc và logo sản phẩm.

Lý do nên chọn xưởng may balo dây rút Hưng Thịnh

Chất liệu:

Xưởng may balo Hưng Thịnh sử dụng nguyên phụ liệu chất lượng và quy chuẩn nhất, để sản phẩm đầu ra luôn được đạt chuẩn.

Đầu tiên là mút xốp để định hình dáng balo, xưởng may balo quà tặng Hưng Thịnh sử dụng nhiều loại mút EVA hay còn gọi là cao su mở rộng, mút PU, mút PE. Tùy theo đặc tính sản phẩm, xưởng may sử dụng đa dạng các loại mút để mang phom dáng sản phẩm hoàn thiện nhất.

Tùy từng loại vải mà mục đích sản xuất của sản phẩm thì giá cũng có sự khác biệt như vải bố, da, xốp, dù và các loại vải cơ bản khác.

Xưởng may balo quà tặng Hưng Thịnh cũng đặt sản xuất riêng các loại phụ kiện đính kèm tại các công ty uy tín thuận tiện sử dụng trong quá trính sản xuất.

Phụ kiện balo

Giá cả

Giá của xưởng may dựa trên chất lượng sản phẩm và đúng giá so với trên thị trường và đảm bảo giá gốc tận xưởng mà không thông qua trung gian nào. Giá của sản phẩm tùy vào mẫu mã đơn giản hay phức tạp và giá đã bao gồm phí in thêu logo, họa tiết sản phẩm.

Khách hàng có thể liên hệ xưởng may balo quà tặng Hưng Thịnh để được tư vấn về giá thành và mẫu mã cũng như quy trình thanh toán.

Thiết kế của xưởng may balo dây rút

Xưởng may Hưng Thịnh áp dụng kỹ thuật thiết kế in 2D, 3D để phát triển ý tưởng của khách hàng một cách tối ưu nhất.

Quy trình đặt hàng rõ ràng dễ thanh toán và theo kịp tiến độ

Báo giá -> Thiết kế Demo -> Tạm ứng & May mẫu -> Ký hợp đồng -> Thanh toán đợt 1 -> Sản xuất-> Giao hàng -> KH nghiệm thu và thanh toán.

Xưởng may Hưng Thịnh sản xuất với số lượng sản phẩm đặt hàng tối thiểu là 100 sản phẩm để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Xưởng may balo quà tặng chuyên nghiệp

Xưởng may Hưng Thịnh với đội ngũ sáng tạo và chuyên nghiệp, luôn tìm tòi và khai thác công nghệ, update các mẫu mã màu sắc theo xu hướng thị trường mới nhất.

Thời gian sản xuất nhanh chóng do quy trình khép kín và chuyên nghiệp và kinh nghiệm của những nhân viên gia công sản phẩm.

Xưởng may balo với diện tích rộng lớn 1.000m2 với thiết bị sản xuất tiên tiến hiện đại sẽ đáp ứng được số lượng lớn sản phẩm và quy chuẩn đầu ra, đảm bảo các sản phẩm đồng bộ và tránh sai sót.

Ngoài ra, nhân lực con người của công ty cũng đa dạng và phát triển, có tâm huyết với hy vọng giúp công ty phát triển và trở thành doanh nghiệp phổ biến và được biết đến rộng rãi.

Công ty với hy vọng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng có các chương trình tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tình cả trước bán hàng và sau khi mua hàng. Trong thời gian bảo hành sản phẩm, nếu sản phẩm lô hàng có phát sinh sai sót, khách hàng có thể liên hệ công ty để tìm hiểu và giải quyết.

Trên đây là một số thông tin về xưởng may balo quà tặng Hưng Thịnh, khách hàng có thể liên hệ và nhận tư vấn thiết kế báo giá và Hưng Thịnh sẽ sản xuất sản phẩm đáp ứng được yêu cầu.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ văn phòng: 13 đường T4a, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Địa chỉ xưởng sản xuất: 432/1 Đường Bình Mỹ, Ấp 2, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TPHCM

Điện thoại: 0911.20.9944 – Email: XuongmayHungThinh@gmail.com

Web: XuongmayHungThinh.com