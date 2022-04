3 Lý do nhà đầu tư lựa chọn Sun Secret Valley năm 2022

Sun Secret Valley với những hàng cây cổ thụ, thung lũng trong lành của vùng đất mới Bãi Dài, Phú Quốc. Tổ hợp dự án mang đến cho du khách cơ hội hòa mình vào thiên nhiên tại một trong những vùng đất hoang sơ và chưa được khám phá của hòn đảo này.

Nội dung sau là những cập nhập mới nhất của Sun Group về khu phức hợp nghỉ dưỡng Sun Secret Valley. Đồng thời đó cũng là lý do khiến dự án được giới đầu tư quan tâm và không thể bỏ lỡ!

Vị trí độc tôn của dự án Sun Secret Valley

Yếu tố đầu tiên để trả lời câu hỏi có nên mua Sun Secret Valley chính là thông qua vị trí dự án.

Sun Secret Valley Phú Quốc có vị trí vô cùng đáng giá khi tọa lạc tại khu du lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu. Ôm trọn quỹ đất nằm ở bờ biển Tây Bắc của đảo Phú Quốc, năm 2013 nơi đây được CNN xếp vào Top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới và Top 5 bãi biển ẩn mình năm 2008 do ABC News bình chọn. Vì vậy đây chắc chắn sẽ là điểm đến hấp dẫn của mọi du khách trong và ngoài nước khi đến với Phú Quốc.

Vị trí Sun Secret Valley tọa lạc ngay Bãi Dài

Tổ hợp dự án Sun Secret Valley nằm về phía Tây Bắc của đảo ngọc Phú Quốc, phía Bắc giáp quần thể dự án Vinpearl Grand World, phía Tây giáp biển Bãi Dài, phía Đông giáp tỉnh lộ 45 và phía Nam giáp biển Vũng Tàu. Đây thực sự là một vị trí vô cùng đắc địa khi kết hợp hài hòa cả 3 yếu tố thiên thời địa lợi, liên kết tiện ích đa dạng và giao thông thuận tiện.

Cùng với đó, vị trí của dự án Sun Secret Valley hướng trực diện ra biển và các tuyến đường huyết mạch của Đảo Ngọc (DT45) nên không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên trong lành, thơ mộng mà còn rất thuận tiện cho những chủ nhân tương lai.

Hệ sinh thái tiện ích hoành tráng đạt chuẩn 5 sao

Luôn đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu khi phát triển bất kỳ dự án bất động sản nào, chủ đầu tư Sun Group đang thực hiện tốt tâm nguyện của mình khi chinh phục mọi khách hàng ngay với Sun Secret Valley.

Đến với đứa con tâm huyết của Tập đoàn Sun Group vào năm 2022, chắc chắn khách hàng sẽ không thất vọng khi mọi tiện ích sẽ được đầu tư bài bản nhất, nơi tận hưởng và nâng niu mọi cung bậc cảm xúc. Những tiện ích hoành tráng có thể liệt kê như:

- Khu vực hồ bơi

- Khu mua sắm, phố shophouse với nhiều thương hiệu ẩm thực lớn

- Khu trị liệu spa làm đẹp, khu thiền, khu yoga,…

- Khu vui chơi trẻ em

- Khu trò chơi mạo hiểm trong rừng

- Công viên nội khu rộng lớn, đường dạo bộ

- Sân khấu ngoài trời, câu lạc bộ bãi biển sôi động,…

Cùng với đó, hệ thống hồ bơi dày đặc đạt tiêu chuẩn 5 đến 6 sao là tâm điểm trải nghiệm nghỉ dưỡng của gia đình bạn trong những tiện ích nội khu và trong từng căn biệt thự cao cấp Sun Secret Valley được thiết kế uốn lượn theo hướng thẳng ra bãi biển thơ mộng. Mang đến cho chủ nhân tương lai những phút giây thư thái bình yên sau những ngày bận rộn của cuộc sống thành thị.

Không gian nội thất dự án Sun Secret Valley

Đồng thời, nhắc đến Sun Secret Valley chắc chắn không thể không nhắc đến hệ thống an ninh vượt trội và đẳng cấp tại đây: bảo vệ tại các nhà ga - chốt kiểm tra an ninh, tuần tra lưu động 24/7, camera hồng ngoại ngày đêm .Hay nút an toàn tại nhà trang bị cho cư dân trong những tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng thượng lưu.

Có thể thấy dự án Sun Secret Valley Phú Quốc sở hữu đầy đủ những tiện ích không thể thiếu của một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đảm bảo rằng khách hàng sẽ có một kỳ nghỉ hoàn hảo với chất lượng và dịch vụ 5 sao. Đây cũng là một trong những lý do để khách hàng đưa ra cân nhắc có nên mua Sun Secret Valley không.

Không gian sống với lối thiết kế hài hòa cùng thiên nhiên

Với tổng diện tích lên đến 180ha bao gồm 9 phân khu, dự án Sun Secret Valley sẽ có nhiều sản phẩm hấp dẫn chờ nhà đầu tư trong năm 2022. Sun Secret Valley sở hữu nhiều loại hình sản phẩm từ Shophouse, Shop Villas, Biệt thự ven biển, Biệt thự trong rừng và Biệt thự ven hồ với tầm nhìn bao quát bầu trời đại dương bao la và khu rừng nhiệt đới xanh tươi. Với làn gió biển trong lành, nồng nàn tràn ngập khắp không gian.

Mỗi sản phẩm tại Sun Secret Valley Phú Quốc đều mang một phong cách thiết kế riêng biệt và ấn tượng. Ngoài ra chủ đầu tư cũng xây dựng đa dạng diện tích thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng.

Không gian tiện ích tại dự án Sun Secret Valley

Với lối thiết kế độc đáo, tiện nghi chuẩn quốc tế và không gian sống chan hòa với thiên nhiên. Sun Secret Valley hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho mọi nhà đầu tư và những vị khách danh giá đang tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng đích thực.

