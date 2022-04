Chủ đầu tư The Global City có uy tín không?

Sở hữu quy mô rộng lớn, dự án The Global City sẽ là nguồn cung mang đến đa dạng các loại hình nhà ở cùng chuỗi tiện ích giải trí đẳng cấp, hứa hẹn sẽ là “cái tên” càn quét thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay.

Sau thời gian dài “ngủ yên” bởi tình hình dịch bệnh, sự ra mắt The Global City đã “khuấy đảo” thị trường bất động sản Hồ Chí Minh, mở ra những cánh cửa mới cho sự phát triển mạnh mẽ cho phân khúc “hàng hiệu” khi nền kinh tế dần được hồi phục.

Trong bài viết hôm nay, nhóm chuyên gia SaleReal xin có những chia sẻ xoay quanh chủ đầu tư của “siêu phẩm” The Global City, để giúp khách hàng có được những căn cứ phù hợp cho các quyết định tài chính sắp tới.

Phối cảnh khu đô thị The Global City

Chủ đầu tư The Global City là ai?

Dự án The Global City được đầu tư bởi tập đoàn Masterise Homes, đây là công ty thành viên trực thuộc tập đoàn Masterise Group, hoạt động trên lĩnh vực bất động sản. Hiện thương hiệu đang là nhà phát triển bất động sản chuẩn quốc tế, tiên phong áp dụng những chuẩn mực toàn cầu trong sự vận hành, quản lý và phát triển của sản phẩm và dịch vụ mang đến cho thị trường.

Ngoài “siêu phẩm” The Global City, tập đoàn Masterise Homes đã mang đến cho thị trường rất nhiều những dự án bất động sản “hàng hiệu” khác, nổi bật như: Masteri Centre Point, Lumiere Riverside, Masteri Thảo Điền, Grand Marina Saigon,… khẳng định được vị thế trên thị trường bất động sản Hồ Chí Minh.

Các dự án nổi bật của Masterise Homes

Dưới sự chăm chút bài bản và tỉ mỉ trong từng dự án, tập đoàn đã nhận được rất nhiều những giải thưởng danh giá, từ đó nhận được thêm nhiều sự tin tưởng từ phía khách hàng, nổi bật như: Top 10 chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, Top 10 dự án bất động sản hấp dẫn nhất Việt Nam,…

Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trọng tâm”, những giá trị thiết thực mang đến cho khách hàng luôn là trung tâm của sự phát triển. Tập đoàn không ngừng kiến tạo mang đến những công trình đẳng cấp, mang tính biểu tượng cao và thiết lập nên những giá trị sống khác biệt với nền tảng công nghệ tiên tiến.

Để mang đến những sản phẩm chất lượng, tập đoàn đã hợp tác với rất nhiều những đối tác uy tín trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như: Tange Associates, Atkins, Artelia, Savills, Aurecon, DWP,… Đây chính là những yếu tố bảo chứng cho sự hoàn thiện của các dự án, nhất là “siêu phẩm” The Global City vừa được ra mắt.

Do đó, nếu khách hàng đang tìm kiếm cho mình những địa chỉ an cư hay đầu tư tin cậy tại thị trường bất động sản Hồ Chí Minh hiện nay, The Global City chính là “điểm đến” thỏa mãn mọi mục đích.

The Global City - Sự góp mặt của “người khổng lồ” kiến tạo những tuyệt tác

Ngay từ khi ra mắt, The Global City đã nhận được sự quan tâm lớn của thị trường khi có sự góp mặt của tập đoàn Foster & Partners, đây là một trong những “người khổng lồ”, kiến tạo nên những tuyệt tác kiến trúc đẳng cấp bậc nhất hành tinh.

Lễ ký kết hợp tác giữa Masterise Homes và Foster & Partners

Vì thế, dự án chắc chắn sẽ là khu “Downtown” mới của thành phố, trở thành biểu tượng mới cho cuộc sống phồn vinh tại khu vực Đông Nam Á, “chốn an cư” lý tưởng dành cho cộng đồng dân cư thượng lưu.

Foster & Partners được biết đến là tập đoàn thiết kế, kiến trúc và kỹ sư lớn nhất tại Anh Quốc, đây là “cha đẻ” của rất nhiều những tuyệt tác danh giá, nổi bật như: tòa nhà The Gherkin, trụ sở Apple Park, tháp Hearst Tower, tòa thị chính London,… Sự góp mặt của tập đoàn chính là sự bảo chứng cho khối kiến trúc đồ sộ của như diện mạo mang tính biểu tượng của The Global City.

Có thể thấy rằng, The Global City được bảo chứng bởi rất nhiều những thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, chắc chắn sẽ là biểu tượng sống mới tại Sài Gòn sầm uất.

