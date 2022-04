Mua phô mai làm bánh pizza ngon tuyệt cú mèo tại New Viet Dairy

Phô mai làm bánh pizza gồm những loại nào?

Không phải loại phô mai nào cũng có thể rắc lên pizza đâu nhé, chúng ta có 2 loại chính chuyên dùng để tạo ra những chiếc pizza đậm vị béo, tràn vị ngon.

Phô mai Mozzarella

Mozzarella cheese có xuất xứ từ nước Ý, có màu trắng sữa. Loại phô mai có kết cấu mịn mượt như nhung này có một siêu năng lực” đó là khả năng kéo sợi từ 40cm-60cm. Có rất nhiều feedback về khả năng kéo sợi này, bạn có thể mua về để tạo ra 1 chiếc pizza ngon lành hút hồn đám trẻ con trong nhà.

Các nhà hàng chuyên về pizza cũng rất ưa chuộng loại phô mai làm bánh pizza này, khả năng kéo sợi của nó là một công cụ marketing tuyệt vời. Chỉ cần chụp ảnh với chiếc pizza được phủ đầy phô mai mozzarella và kéo sợi dài nhất có thể. Tấm ảnh có thể thu hút hàng nghìn lượt xem, đem lại danh tiếng cho nhà hàng.

Phô mai mozzarella với khả năng kéo sợi

Phô mai Cheddar

Khi xưa, nước Anh là nơi duy nhất sản xuất phô mai cheddar. Nhưng hiện nay có rất nhiều nước có thể sản xuất dòng phô mai này. Điển hình là Bottega Zelachi của New Zealand được New Viet Dairy phân phối. Cheddar cheese có màu vàng óng, cực kỳ nổi bật. Khi bạn rắc phô mai cheddar lên mặt bánh pizza, phô mai chảy ra sẽ có độ kết dính và phủ một lớp màu vàng bắt mắt lên bánh, tạo nên một miếng pizza đẹp cả về vẻ ngoài lẫn hương vị.

Có thể sử dụng phô mai làm bánh pizza ngay tại nhà với các loại topping khác

Chúng ta cần 1 chiếc đế pizza, độ dày và kích thước tùy theo sự lựa chọn của bạn nhé. Nhưng bạn yên tâm, phô mai làm bánh pizza do New Viet Dairy phân phối dùng cho cả đế dày và đế mỏng đều ngon tuyệt.

Và để tạo nên pizza, phô mai làm bánh thôi chưa đủ, chúng ta cần các loại topping khác. Vậy cái gì ăn kèm với phô mai làm bánh thì ngon nhỉ? Bí mật sẽ được bật mí ngay sau đây. Bạn có thể sử dụng kết hợp linh hoạt các loại sau đây: xúc xích, thịt gà, hải sản như tôm và bạch tuộc, nấm, hành tây, ngô…

Tuy Cheddar cheese và mozzarella cheese thường được sử dụng như phô mai làm pizza, nhưng cùng với sự phát triển đa dạng của ẩm thực, hiện nay có rất nhiều món có thể kết hợp cùng phô mai. Từ bánh ngọt đến các món chiên khi kết hợp với phô mai làm bánh đều được nâng tầm hương vị.

New Viet Dairy - Đơn vị cung ứng các sản phẩm phô mai làm bánh pizza chính hãng

Với kinh nghiệm 24 trong ngành nhập khẩu và phân phối thực phẩm, đồ uống và nguyên liệu thực phẩm, công ty cổ phần Đại Tân Việt (New Viet Dairy) là một trong những đơn vị cung ứng sản phẩm hàng đầu cho các đối tác chuyên nghiệp, danh tiếng trên khắp cả nước. Đặc biệt là các sản phẩm phô mai làm pizza nổi tiếng, điển hình là cheddar cheese và mozzarella cheese..

Các sản phẩm do New Viet Dairy phân phối đều được nhập khẩu từ châu Âu, châu Úc, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh anh toàn thực phẩm khắt khe như HACCP, ISO. Với hệ thống chi nhánh, kho vận trải dài khắp Việt Nam, New Viet Dairy có thể đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng của khách hàng.

Bạn cũng có thể mua các sản phẩm phô mai làm bánh pizza do chúng tôi phân phối qua hệ thống cửa hàng bán lẻ New Viet Shop.