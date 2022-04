Những trục đường chính tại Meyhomes Capital Phú Quốc góp phần gia tăng giá trị

Khi nói tới Meyhomes Capital Phú Quốc, điểm đắt giá nhất mà dự án có được chính là sở hữu vị trí đắc địa khi thuộc 6% quỹ đất đã được phê duyệt sở hữu vĩnh viễn. Cùng với đó, dự án được xây dựng liền kề với các trục đường trọng điểm tại Phú Quốc, góp phần gia tăng giá trị sinh lời bền vững.

Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng ngay tại Bãi Trường, thuộc thị trấn An Thới, phía Nam quần đảo Phú Quốc. Đây là nơi phát triển kinh tế, du lịch khá sôi động khi tập trung nhiều dự án và thương hiệu nổi tiếng thế giới như Park Hyatt, Regent, Intercontinental….và việc xuất hiện Meyhomes Capital Phú Quốc cũng tạo được nhiều sức hút, nhất là khi dự án có vị trí đẹp, đắc địa khi liền kề các trục đường chính góp phần tạo nên giá trị sinh lời bền vững như: Đường ven biển Trần Hưng Đạo, Đại lộ Trung Tâm An Thới, Đại Lộ Bình Minh, Đường DT975, Đường DT46.

Đường ven biển Trần Hưng Đạo

Tuyến đường ven biển Trần Hưng Đạo có chiều dài khoảng 10.68km, với tổng diện tích quy hoạch lên tới 67.86ha. Điểm đầu tuyến đường tại dự án của công ty TNHH MTV Hồng An Bãi trường, điểm cuối của dự án tại ngân hàng NN – PTNT cùng đường ven biển Bãi Trường dài 66m.

Con đường này nhằm mục đích phục vụ nhu cầu đi dạo ven viên, vui chơi, giải trí, ngắm cảnh cho du khách và dân địa phương. Cùng với đó, tuyến đường ven biển Trần Hưng Đạo còn góp phần tô điểm cho kiến trúc cảnh quan nơi đây ấn tượng hơn, hài hòa với quy hoạch tổng thể khu vực.

Đặc biệt, đây là tuyến đường ven biển Bãi Trường với điểm cuối tiếp giáp trực tiếp với dự án Park Hyatt Phú Quốc và Meyhomes Capital Phú Quốc. Qua đó giúp tạo sự thuận lợi cho cư dân và du khách khi đến với dự án sẽ dễ dàng di chuyển để ngắm cảnh biển Bãi Trường và trải nghiệm các tiện ích trong khu vực.

Đại lộ Trung Tâm An Thới – Con đường du lịch tỷ đô liền kề với Meyhomes Capital Phú Quốc

Đại lộ trung tâm An Thới được biết đến là “con đường du lịch tỷ đô” được xây dựng kéo dài từ đầu đến cuối Bãi Trường, rộng 36m, cùng vỉa hè rộng khoảng 10m. Đặc biệt, trong ranh giới dự án Meyhomes Capital Phú Quốc có một phần con đường tỷ đô được đặt tên lại là trung tâm An Thới. Lý do cái tên này xuất hiện bởi vì chúng cũng được xây dựng dọc theo Bãi Trường, trải dài khu vực đất vàng đắt đỏ, giá trị bậc nhất tại Phú Quốc.

Ngoài ra, đây còn là con đường hội tụ nhiều thương hiệu khách sạn 5 – 6 sao như Regent, Park Hyatt, Novotel, Pullman, Intercontinental, Sheraton, Soil by Melia, Wyndham, Sailing, Palm Garden… Chính vì vậy, khi có sự xuất hiện của Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ là điểm đến để lưu trú, mua sắm, vui chơi, trải nghiệm tại Bãi Trường.

Đại Lộ Bình Minh (Trục đường Đông Tây Đảo)

Đại Lộ Bình Minh rộng 36m cũng là tuyến đường trọng điểm giúp mọi người di chuyển từ các phần thuộc dự án Meyhomes Capital Phú Quốc đến với tuyến đường tỷ đô nhanh và tiện lợi hơn. Đồng thời, đây còn là tuyến đường nối bãi Trường với Cảng Vịnh Đầm, một trong những khu vực cảng biển có vai trò quan trọng trong việc giao thương và phát triển kinh tế của đảo ngọc. Cũng như trục đường này cũng đi qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng, làng nghề truyền thống như Chùa Hộ Quốc…

Đường DT975 – Đường cao tốc nối An Thới & Dương Đông

Meyhomes Capital Phú Quốc được xây dựng liền kề trên con đường nổi tiếng và trọng điểm nhất quần đảo Phú Quốc, khi nó kết nối các phần quan trọng của đảo từ trung tâm đến phía nam, nối 2 thị trấn An Thới và Dương Đông với nhau. Đặc biệt, từ tuyến đường ĐT 75 này còn giúp kết nối Meyhomes Capital Phú Quốc đến sân bay quốc tế Phú Quốc, góp phần tăng khả năng kết nối du khách đến với dự án nhiều hơn cũng như các địa điểm quan trọng về du lịch, kinh tế khu vực.

Với việc được xây dựng ngay những tuyến đường trọng điểm của khu vực, góp phần giúp du khách đến với Meyhomes Capital Phú Quốc và các khu vực lân cận dễ dàng thuận lợi hơn. Đồng thời, với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện là yếu tố gia tăng giá trị phát triển, sinh lời hấp dẫn cho dự án trong tương lai gần.

