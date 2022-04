Roborock S7 MaxV Ultra - Đỉnh cao của robot hút bụi lau nhà

Sản phẩm robot hút bụi S7 maxV Ultra là dòng cao cấp nhất với với rất nhiều tính năng thông minh, tích hợp chức năng giặt khăn, hút rác và cấp nước hoàn toàn tự động. Hãy cùng Techzhome tìm hiểu về siêu phẩm này nhé.

Roborock S7 maxV Ultra

Về thiết kế thì cũng giống như tất cả các sản phẩm của hãng Roborock, họ luôn tỉ mỉ trong trong từng chi tiết. Trên Roborock S7 maxV có những sợi giả carbon mang đến một vẻ ngoài cao cấp. Hệ thống bàn chải và bánh xe giống như trên S7, với bánh xe lớn và chổi chính có các cánh mềm và cứng. Các cánh cứng dùng để làm sạch hiệu quả hơn trên sàn gỗ cứng và các cánh lật mềm có tác dụng làm sạch bụi khi lên thảm và bụi tại các khe kẽ. Cùng với đó là chổi cạnh với chất liệu bằng cao su để thu gom bụi trong quá trình robot đi làm

Điểm nổi bật của Roborock S7 MaxV Ultra là được trang bị trạm sạc tích hợp 3 tính năng: Giặt rẻ lau tự động, tự xả rác, tự cấp nước. Một thùng chứa rác đi kèm với dung tích lên tới 2.5L và hai thùng nước bao gồm 1 thùng nước sạch với dung tích 3L và một thùng nước bẩn với dung tích 2.3L. S7 maxV Ultra tích hợp công nghệ giặt giẻ lau tự động. Robot sử dụng đồng thời, phương pháp “rửa, phun nước, cạo” tiên tiến hơn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả làm sạch khăn lau. Hệ thống bàn chải làm sạch khăn lau 2 chiều với tốc độ 600 lần/phút dễ dàng làm sạch các bụi bẩn bám trên khăn, điều này giúp khăn lau được làm sạch tốt hơn.

Giặt giẻ lau trên roborock S7 maxV Ultra

Trạm sạc tích hợp túi chứa bụi lên đến 2,5 lít, có thể chứa bụi lên đến 2 tháng. Khi làm việc xong và trở về đốc sạc, robot sẽ kích hoạt chế độ hút rác tự động lên túi chứa rác.

Trên Roborock S7 maxV được thiết kế bình chứa nước nhỏ 200ml (Nhỏ hơn so với dòng tiền nhiệm là Roborock S7). Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề vì trên trạm sạc tích hợp chức năng tự cấp nước vào khay chứa nước trên robot trong quá trình làm việc.

Ngoài ra thì trên roborock S7 maxV còn tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến như: Hệ thống tránh chướng ngại vật ReactiveAI 2.0 kết hợp quét 3D ánh sáng có cấu trúc. Trí tuệ nhân tạo AI hoàn toàn mới, được thiết kế để thực thi các thuật toán học máy của roborock, làm cho S7 maxV Ultra suy nghĩ thông minh hơn, làm việc nhanh hơn, dễ dàng hơn bao giờ hết. ReactiveAI 2.0 được cho là chính xác hơn 22% và nhanh hơn 70% so với hệ thống trước đó được trang bị trên Roborock S6 MaxV. S7 maxV có thể nhận diện chính xác các đồ vật nhỏ cả trong điều kiện ánh sáng yếu vì được tích hợp đèn tự động. Nó có thể dễ dàng né tránh đồ chơi trẻ em, giày dép, dây cáp điện, thậm chí là “chất thải” thú cưng. Điều này giúp Robot hoạt động độc lập, tự chủ, tự động mà không cần đến sự giám sát của bạn.

Roborock S7 nhận biết và tránh đồ vật chính xác

Cảm biến thảm thông minh trên roborock S7 maxV giúp nó sẽ nhận biết được và nâng đế lau lên để tránh làm ướt thảm đồng thời tự động tăng lực hút lên để làm sạch thảm. Điểm rất đáng chú ý nữa là lực hút của S7 maxV được nâng lên mức 5100 Pa, đây là lực hút lớn nhất ở thời điểm hiện tại, cùng với hệ thống công nghệ lau rung VibraRise được ví như lau với tốc độ sức mạnh của âm thanh, vận tốc rung lên đến 3.000 lần/phút giúp nó làm sạch bụi và vết bẩn bám dính sâu trên sàn một cách khá dễ dàng.

Công nghệ lau rung VibraRise

Một camera phát trực tiếp trên bo mạch, bạn có tùy chọn giám sát tại nhà theo yêu cầu với tính năng đàm thoại hai chiều được tích hợp sẵn. Ngoài ra còn có nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau để bật giám sát và trong khi sử dụng, bao gồm cả việc thông báo lớn tiếng rằng đã bật tính năng “xem từ xa”. Quyền bảo mật và riêng tư là rất quan trọng khi robot tích hợp camera. Đó là lý do tại sao với mục đích tránh chướng ngại vật, Reactive AI 2.0 không lưu một hình ảnh nào. Không chỉ vậy, S7 MaxV còn được chứng nhận là sản phẩm nhà thông minh và an toàn bởi TUV Rheinland và còn đạt tiêu chuẩn an ninh mạng ETSI EN 303645.

Xem video theo thời gian thực và đàm thoại 2 chiều

Roborock S7 maxV Ultra có thể tạo bản đồ 2D, giao diện ma trận, bản đồ 3 giả lập ngôi nhà giúp làm việc chính xác và trực quan hơn. Với roborock S7 MaxV, bạn có thể tùy chỉnh chế độ làm việc cho từng phòng. Ngoài ra việc giả lập bản đồ, sử dụng nội thất giúp S7 maxV có thể nhận dạng được phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, phòng tắm và sẽ đề xuất công suất hút và cường độ chà phù hợp cho từng phòng.

Với những ưu điểm trên thì S7 maxV xứng đáng là flagship của năm. Nếu bạn đang tìm mua roborock S7 maxV, hãy đến với Techzhome. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm robot hút bụi chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.