5 Tính năng độc quyền trên Android khiến Fan Apple ngã ngửa

Android hỗ trợ lắp thẻ nhớ ngoài

Thẻ nhớ ngoài trên những chiếc điện thoại Android giúp mở rộng dung lượng cho người dùng. Trong khi đó, người dùng iPhone phiên bản 32GB luôn phải loay hoay mỗi khi máy hết bộ nhớ. iPhone luôn nói không với thẻ nhớ ngoài thì những chiếc điện thoại Android lại luôn tạo cảm giác thoải mái cho người dùng khi trải nghiệm các ứng dụng chiếm nhiều dung lượng máy.

Thẻ nhớ ngoài sẽ hỗ trợ tối đa dung lượng để người dùng thoải mái tải về các ứng dụng nặng. Thật may, phiên bản 32GB chỉ xuất hiện ở iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus. Một con số dung lượng hạn hẹp đã khiến rất nhiều người dùng iPhone cảm thấy khó chịu. Kể từ đời iPhone X, Apple chỉ trang bị bộ nhớ 64GB trở lên. Nếu bạn có nhiều thứ cần lưu trên điện thoại và iPhone khó có thể hỗ trợ đủ dung lượng, tham khảo ngay những chiếc Android cao cấp để có những trải nghiệm mới mẻ hơn.

Android hỗ trợ hai sim, hai sóng

Apple đều chỉ cho phép người dùng sử dụng một sim, trong khi đó, người dùng Android dễ dàng tìm kiếm cho mình một thiết bị cho phép kích hoạt hai sim trên cùng một máy. Có rất nhiều người sử dụng hai điện thoại, một chiếc dành cho gia đình, một chiếc dành cho công việc. Vì vậy dùng hai sim trên một máy có thể giúp người dùng thuận tiện sử dụng hơn. Đồng thời cũng tiết kiệm chi phí mua hai chiếc điện thoại cùng lúc.

Tuy nhiên, việc lắp hai sim trên cùng một thiết bị có thể khiến điện thoại nhanh hao pin hơn. Vì vậy, có lẽ khi nào Apple giải quyết được vấn đề dung lượng pin thì mới tính đến việc cho phép sử dụng hai sim.

Cổng hồng ngoại trên Android mà Apple không sở hữu

Có thể bạn chưa biết, rất nhiều chiếc điện thoại Android hiện nay đã sở hữu cổng hồng ngoại. Cho phép người dùng điều khiển tivi, máy lạnh, đầu đĩa từ xa thông qua một ứng dụng. Điều này vẫn chưa xuất hiện trên những chiếc iPhone của Apple. Vì vậy, bạn chỉ có thể điều khiển các thiết bị công nghệ trong không gian bằng iPhone thông qua các ứng dụng hỗ trợ kết nối WiFi.

Bạn có thể tham khảo một số dòng điện thoại Android có cổng hồng ngoại sau:

- Xiaomi 11T 5G 256GB

- Xiaomi Redmi Note 11 Pro

- Xiaomi 11 Lite 5G NE

- POCO X3 NFC

Tính năng Always On Display độc quyền trên Android

Tính năng Always On Display cho phép điện thoại hiển thị các thông tin hữu ích như đồng hồ, lịch, thông báo (tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, ứng dụng) ngay cả khi màn hình điện thoại đã tắt. Điều này giúp bạn có thể theo dõi thông tin một cách thuận tiện nhất. Bạn cũng có thể nhấn vào thông báo ứng dụng để mở truy cập nhanh vào mục đó.

Tính năng này hiện nay chỉ được trang bị trên các dòng điện thoại Android. Tuy nhiên ở dòng iPhone 13 mới nhất của Apple hiện nay vẫn chưa có Always On Display.

Android hiển thị gợi ý danh bạ còn iPhone thì không

Các dòng điện thoại có hệ điều hành Android khi bấm một dãy số, danh bạ sẽ gợi ý cho bạn một loạt các số điện thoại tương thích. Điều này giúp sự lựa chọn của bạn trở nên nhanh chóng hơn. Những chiếc điện thoại iPhone lại không hỗ trợ gợi ý danh bạ. Chỉ khi bạn bấm được toàn bộ số điện thoại trùng khớp với số điện thoại được lưu trong danh bạ, màn hình mới hiển thị.

Mặc dù tính năng này không gây quá nhiều sự bất tiện cho người dùng. Tuy nhiên với những người đang dùng điện thoại để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp thì hiển thị gợi ý danh bạ trên Android lại thể hiện vai trò vô cùng quan trọng.

Dù Android hay Apple cũng luôn biết cách tạo ra cho mình những giá trị riêng. Nếu một ngày nào đó, Apple bổ sung những tính năng độc quyền trên Android, có lẽ sẽ không thể tạo nên sự khác biệt nhất định giữa hai hệ điều hành. Nhìn chung, 5 tính năng trên chỉ là một phần sự khác biệt giữa hai hệ điều hành, phù hợp với sở thích của mỗi người. Nếu bạn cần chọn một mẫu iPhone hay Android giá hoặc đơn giản chỉ muốn biết bảng giá iPhone hiện nay thì hãy ghé Mobile World.

