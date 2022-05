Những lợi ích khi đầu tư dự án Meyhomes Capital Phú Quốc là gì?

Đồng thời là dự án duy nhất có vị trí đảm bảo các tiêu chí trở thành mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng, giúp Phú Quốc trở thành thành phố theo đúng nghĩa.

Tham khảo thông tin dự án: Meyhomes Capital Phú Quốc

Để thấy rõ hơn những giá trị cũng như lợi ích nhận được khi đầu tư dự án, mời quý khách cùng đồng hành với nội dung chia sẽ, phân tích sau đây. Đó sẽ là nguồn tin hữu ích giúp bạn dễ dàng đưa ra được quyết định có nên mua Meyhomes Capital Phú Quốc?

Có nên mua Meyhomes Capital Phú Quốc?

Thời gian gần đây, các dự án bất động sản mọc lên như nấm, từ phân khúc tầm trung đến cao cấp. Và một trong những yếu tố chính khiến các dự án bất động sản trở nên hấp dẫn nhà đầu tư chính là lợi ích và giá trị mà dự án mang lại. Theo đó, dự án của tập đoàn Tân Á Đại Thành hoàn toàn đáp ứng được tiêu chí này. Đó cũng là lý do để khách hàng cân nhắc có nên mua Meyhomes Capital Phú Quốc.

Vị trí đắc địa cho một tầm nhìn mới, cuộc sống mới

Vị trí Meyhomes Capital nằm trên con đường tỷ đô, Bãi Trường, Phú Quốc. Nơi tập trung hầu hết các thương hiệu khách sạn nổi tiếng thế giới như Intercontinental, Regent, Pullman, Best Western Premier ...Cùng với đó là tiếp giáp với tuyến đường huyết mạch 975 nối liền sân bay Phú Quốc, thị trấn An Thới, cảng An Thới, khu du lịch quốc tế nổi tiếng, …

Hiện tại hạ tầng tại khu vực đang không ngừng được nâng cấp, mở rộng. Đồng thời là sự hình thành của nhiều dự án khu nghỉ dưỡng và khu dân cư. Khi các dự án cùng với hạ tầng đi vào hoạt động sẽ thu hút một lượng khách lớn đổ về đây.

Chính vì vậy, dự án Meyhomes Capital được rất nhiều khách hàng săn đón. Và khi các tiện ích, phân khu hoàn thiện, cư dân sinh sống đông đúc thì giá trị dự án sẽ tăng lên rất cao.

Meyhomes Capital Phú Quốc với pháp lý sở hữu lâu dài

Lợi ích tiếp theo khi đầu tư nhà phố và biệt thự khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc là được sở hữu lâu dài, một điều hiếm khu vực nào tại Phú Quốc có được.

Dự án được Tân Á Đại Thành xây dựng tại quỹ đất khá đẹp, tiện ích đồng bộ, hạ tầng giao thông phát triển và nằm trong 6% quỹ đất quy hoạch đô thị Phú Quốc. Thành phố đã công bố trao quyền sở hữu vĩnh viễn nên cư dân có thể yên tâm sở hữu nhà phố lâu dài mà không lo về thời hạn.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Kiên Giang, khách hàng mua nhà của dự án Meyhomes Capital có thể sử dụng để ở, kinh doanh hoặc chuyển nhượng tùy ý. Yếu tố giúp giá trị dự án tăng lên bất tận theo thời gian và là tài sản quý giá để lại cho con cháu. Đây là một trong những yếu tố khiến các nhà đầu tư vô cùng hài lòng và cũng là mối quan tâm hàng đầu của giới thượng lưu.

Meyhomes Capital Phú Quốc có tiềm năng tăng giá, sinh lời cao

Dự án được xây dựng ngay trung tâm An Thới, tọa lạc tại Bãi Trường, bãi biển hoang sơ và đẹp nhất Phú Quốc. Với tiềm năng phát triển của ngành du lịch trong những năm gần đây, đặc biệt là tại Phú Quốc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chắc chắn dự án Meyhomes Capital sẽ có tiềm năng gia tăng giá trị nhanh chóng trong tương lai.

Ngoài ra, vị trí này còn có lợi thế nằm ngay trung tâm nên người dân hay du khách không mất nhiều thời gian để di chuyển đến nhiều điểm du lịch, danh lam thắng cảnh lớn của Phú Quốc như Bãi Sao, Bãi Trường, Bãi Khem, Hải đăng An Thới, rạn san hô Nam Đảo, làng nghề truyền thống Phú Quốc,...

Có thể nói, Meyhomes Capital Phú Quốc là điểm hội tụ của các trục đường lớn tại Phú Quốc. Và ở đâu có những tiện ích cho số lượng người thường xuyên sử dụng thì việc khai thác kinh doanh buôn bán hoặc cho thuê đều rất tốt.

Tham khảo thông tin phân khu đang bán tại Meyhomes Capital Phú Quốc: Crystal City Meyhomes Capital Phú Quốc Website chính thức Meyland SR

Chúng tôi vừa mang đến quý bạn đọc nội dung chia sẽ, phân tích về những lý do có nên mua Meyhomes Capital Phú Quốc, lợi ích đầu tư là gì. Hiện tại chủ đầu tư đang mở bán dự án giai đoạn 2 với nhiều ưu đãi đặc biệt khi booking sớm, đây sẽ là cơ hội quý khách không thể bỏ lỡ.

