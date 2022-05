Tại sao nên mua shophouse Venezia Beach?

Shophouse Venezia Beach là một trong những sản phẩm được đông đảo khách hàng quan tâm trong thời gian gần đây. Nhiều người băn khoăn không biết có nên mua hoặc đầu tư sinh lời đối với căn hộ shophouse tại dự án Venezia Beach hay không? Tất cả băn khoăn đó của khách hàng cũng như của các nhà đầu tư sẽ được giải đáp qua bài viết sau đây.

Lý do khiến nhà đầu tư chọn mua shophouse Venezia Beach

Hiện nay, có rất nhiều lý do khiến cho căn shophouse Venezia Beach được giới đầu tư săn lùng để chọn mua. Dưới đây là một số lý do cơ bản nhất được các nhà đầu tư đưa ra.

Tiềm năng vượt trội từ vị trí dự án

Nhu các nhà đầu tư đã biết, dự án Venezia Beach tọa lạc ngay trên tuyến đường quốc lộ ven biển nên các căn shophouse sở hữu vị trí đẹp nhất khu vực Bình Châu. Bên cạnh đó, các căn shophouse Venezia Beach nằm liền kề với hàng loạt dự án án nghỉ dưỡng cao cấp như Novaworld Hồ Tràm, Hyatt Regency, Angsana… Điều này càng khiến cho các căn shophouse Venezia Beach trở nên đắt giá.

Vị trí căn Shophouse Venezia Beach đem lại nhiều giá trị tiềm năng

Từ căn shophouse Venezia Beach, cư dân và du khách có thể dễ dàng di chuyển đến khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu cũng như vườn thú tại dự án Safari chỉ trong vòng 20 phút đi xe. Từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển lên các căn shophouse Venezia Beach chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng giao thông đã và đang triển khai thực hiện để đưa vào sử dụng như Sân bay quốc tế Long Thành, các tuyến đường cao tốc như Biên Hòa – Vũng Tàu, Bến Lức – Long Thành… sẽ giúp cho người dân cũng như du khách có thể di chuyển đến căn hộ cao cấp tại dự án Venezia Beach một cách dễ dàng nhất.

Xu hướng nghỉ dưỡng tại căn hộ cao cấp

Các căn shophouse Venezia Beach nằm ở vị trí “đắt giá” khi nằm gần với cánh rừng nguyên sinh được quy hoạch với khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích khoảng 1.291ha. Cùng với đó, shophouse Venezia Beach tiếp giáp với bờ biển dài với cát trắng, nước trong xanh kết hợp với suối nước nóng lớn nhất Việt Nam sẽ mang đến cho du khách cảm giác trải nghiệm tuyệt vời.

Phối cảnh căn shophouse Venezia Beach cao cấp

Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn đầu tư xây dựng và trang bị những hạng mục tiện ích nội khu nghỉ dưỡng vô cùng đẳng cấp. Do đó, cư dân và du khách có thể tận hưởng một cuộc sống cũng như cuộc nghỉ dưỡng vô cùng lý tưởng. Các tổ hợp tiện ích được trang bị bởi những thương hiệu nổi tiếng, mang tầm cỡ quốc tế.

Các tiện ích tại shophouse Venezia Beach được quy hoạch xây dựng với tiêu chuẩn khắt khe nhất nhằm mang đến cho người dùng những khu vui chơi, giải trí lành mạnh, hấp dẫn nhất. Mặt khác, các căn shophouse Venezia Beach được bao quanh bởi hệ thống câu xanh, mặt nước của kênh đào sẽ giúp cho du khách có những không gian mới lạ kèm theo nét đẹp độc đáo từ thiên nhiên.

Thiết kế ấn tượng chỉ có tại shophouse Venezia Beach

Các căn shophouse Venezia Beach được thiết kế theo phong cách thượng lưu đến từ nước Ý thời thượng. Đây sẽ là một địa điểm nghỉ dưỡng hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những vẻ đẹp lãng mạn, cổ điển nhưng không kém phần hiện đại. Từ đó, du khách sẽ có một không gian nghỉ dưỡng thoải mái và thích thú nhất.

Thiết kế ấn tượng chỉ có tại shophouse Venezia Beach

Bên cạnh đó, các căn shophouse Venezia Beach nằm xen lẫn với các kênh đào, thâm chí nằm gần với sông sẽ giúp cho cảnh quan thiên nhiên trở nên thơ mộng. Cư dân và du khách có thể di chuyển bằng thuyền để có được cảm giác mới lạ.

Ngoài ra, các căn shophouse Venezia Beach có thể sở hữu lâu dài. Đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với các căn Shophouse khác. Cùng với phong cách thiết kế độc đáo kết hợp với sở hữu lâu dài đã khiến cho shophouse Venezia Beach trở thành phiên bản giới hạn đặc biệt trong dự án này. Đây là lý do khiến cho nhiều khách hàng đổ xô vào dòng căn hộ shophouse tại dự án Venezia Beach do Tập đoàn Hưng Vượng làm chủ đầu tư.

Hỗ trợ và thanh toán linh hoạt

Các shophouse Venezia Beach cũng giống như sản phẩm khác, chủ đầu tư đều dành ưu đãi tốt nhất cho khách hàng và các nhà đầu tư. Điều đó được thể hiện qua ba không là không lãi suất, không phí tất toán trước hạn và không trả nợ gốc cho đến khi được bàn giao nhà. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hỗ trợ vay vốn lên 70% giá trị căn hộ đặt mua.

Với những lý do nêu trên, các nhà đầu tư sẽ yên tâm lựa chọn mua căn hộ shophouse Venezia Beach. Hy vọng bài viết đã mang đến những kiến thức bổ ích cho nhà đầu tư tại dự án này.

