Uy tín chủ đầu tư The Global City như thế nào?

Dự án The Global City được quy hoạch ngay trên quỹ đất hiếm có còn sót lại tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có giá trị thị trường phát triển trong tương lai là vô cùng cao. Được biết ở khu vực này đã không còn quỹ đất nào có quy mô rộng hơn 100 ha ngoài khu đô thị Thủ Thiêm, do đó đã có thể thấy được khả năng xây dựng chiến lược và tầm nhìn của chủ đầu tư Masterise Homes rất đáng gờm.

Masterise Homes được biết đến với vai trò là công ty thành viên của tập đoàn Masterise Group - tập đoàn tiên phong mang những chuẩn mực bất động sản quốc tế đến với Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản.

Tiền thân của tập đoàn Masterise Group là công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Thảo Điền Investment) được thành lập vào năm 2007. Đến tháng 11/2019, công ty đã được đổi tên thành Masterise Group dưới sự lãnh đạo của bà Đỗ Tú Anh và giữ cái tên đó cho đến nay. Với ý nghĩa cái tên được dịch ra tiếng Việt là “sự nổi dậy của ông chủ”, đã cho thấy được sự tham vọng vô cùng mãnh liệt của những người đứng đầu để đứa tập đoàn bước lên một tầm cao mới.

Và trong những khoảng thời gian sau đó, một loạt các doanh nghiệp, công ty con mang thương hiệu “Masterise” cũng đã được ra đời để nhằm hiện thực hóa mục tiêu mở rộng quy mô ra toàn cầu của tập đoàn như: công ty TNHH phát triển bất động sản Masterise Homes, công ty cổ phần đầu tư Masteri,...

Masterise Homes được thành lập với sứ mệnh trở thành đơn vị tiên phong tại thị trường Việt Nam mang đến những chuẩn mực của quốc tế trong cách vận hành, quản lý và phát triển sản phẩm cho các dự án bất động sản của mình. Theo đó, Masterise Homes đã cho ra mắt thị trường sản phẩm đầu tiên mang tên Masterise Thảo Điền với mô hình khu dân cư cao cấp, đã tạo ra tiếng vang lớn trên thị trường và có sức ảnh hưởng không hề nhỏ tại khu Đông - TP.Hồ Chí Minh.

Để nối tiếp sự thành công vang dội đó của dự án đầu tay Masterise Thảo Điền, chủ đầu tư Masterise Homes đã cho ra mắt thêm các dự án thuộc 3 phân khúc chính là: dự án hạng sang, dự án cao cấp và dự án hiện đại nhằm thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình.

Mặc dù có tuổi đời khá non trẻ và chỉ mới hoạt động được trong khoảng thời gian 3 năm, nhưng số lượng dự án đã và đang sở hữu là không hề thua kém so với các chủ đầu tư lớn mạnh khác, điển hình như: Masteri An Phú, Millennium, M-One Gia Định, M-One Sài Gòn, The Rivus, The Grand Hà Nội, Masteri Waterfront, Lumière Riverside, Grand Marina Sài Gòn,...

Ở thời điểm xã hội hiện đại và phát triển như ngày nay, dường như điều mà các khách hàng quan tâm đến không chỉ là vấn đề về vị trí hay giá bán mà còn đặc biệt chú trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như không gian nơi ở, hệ thống hạ tầng nhằm tôn vinh và khẳng định được đẳng cấp của bản thân.

Do đó, hầu hết tất cả các chủ đầu tư phát triển dự án đều luôn phải có những hướng đi mới phù hợp với nhu cầu nhà ở song song với hướng phát triển của xã hội, cùng với đó là những bước đi mang tính sáng tạo, tạo được điểm nhấn khác biệt giữa hàng nghìn các dự án được quy hoạch mỗi năm trên tất cả các tỉnh thành của đất nước Việt Nam.

Và Masterise Homes chính là một trong những chủ đầu tư làm được điều đó khi đặt ra tiêu chí “Khách hàng là trọng tâm” để làm triết lý cho việc kinh doanh thành công. Việc nắm bắt và thấu hiểu được khách hàng chính là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để dự án có thể phát triển bền vững, lâu dài.

Bên cạnh đó, để có thể đảm bảo được chất lượng sản phẩm dự án tốt nhất và tạo được lòng tin đối với khách hàng, Masterise Homes đã bắt tay hợp tác với các thương hiệu uy tín và nổi tiếng như: Coteccons, Tange Associates, Studio HBA,...

Và chắc chắn rằng với sự đầu tư vô cùng tâm huyết của chủ đầu tư Masterise Homes, dự án The Global City sẽ trở thành khu “downtown” mới và là biểu tượng của không chỉ Việt Nam mà còn cả toàn khu vực Đông Nam Á.

