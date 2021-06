Cô nàng sinh năm 1991 Hà My tiết lộ bí quyết giữ gìn làn da không tuổi

Những kiến thức và trải nghiệm sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp chính là bí quyết sở hữu làn da khỏe đẹp đáng ngưỡng mộ của cô nàng.

Bản lĩnh đáng ngưỡng mộ của cô gái trẻ

Dễ dàng chinh phục người đối diện bằng nhan sắc trẻ trung, Nguyễn Hà My hiện đang là chủ một shop online có tiếng tại Sài Gòn. Tốt nghiệp trường đại học Kinh tế - Luật thành phố Hồ Chí Minh, cô gái trẻ sinh năm 1991 quyết định rẽ hướng tự lập bằng việc dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh online, kinh doanh các sản phẩm hỗ trợ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe dành riêng cho phụ nữ.

Trường thành trong gia đình không ai theo nghiệp kinh doanh, quyết định của Nguyễn Hà My khi đó khiến không ít người bất ngờ và hoài nghi. Sau quãng thời gian cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, Hà My giờ đây đã nhận được trái ngọt từ công việc kinh doanh với sự nghiệp riêng, kèm theo sự tin tưởng và yêu thương của đông đảo khách hàng.

Nhắc về bước đầu khởi nghiệp đầy khó khăn và gian khổ, ánh mắt Hà My ánh lên sự kiên định và tự tin hiếm có. Cô chia sẻ niềm tin và sự thấu hiểu bản thân đã cho cô những sức mạnh ấy. Chọn sống trọn vẹn với giấc mơ của bản thân, Nguyễn Hà My tự tin dấn thân vào “cuộc chơi lớn” cho tương lai của chính mình.

Hiện tại, bên cạnh những thành công về sự nghiệp, Hà My còn có cho riêng mình một gia đình hạnh phúc cùng ông xã và một thiên thần nhỏ đáng yêu. Cô vui vẻ đùa rằng đó mới là sự nghiệp mà cô đang dốc sức chinh phục.

Sống hạnh phúc là một lựa chọn

Trong cuộc sống đời thường, Nguyễn Hà My chính xác là mẫu phụ nữ 9x hiện đại và bản lĩnh. Ý thức được tầm quan trọng giá trị sống, trước mỗi sóng gió và thử thách mà cuộc đời đem đến, Hà My luôn tâm niệm hai từ “tử tế”. Theo đó, cô gái trẻ luôn cố gắng giữ được sự tử tế với mọi người, và không quên phải tử tế với chính bản thân mình. Bởi với Hà My, khi phụ nữ thật sự cảm thấy hạnh phúc với thực tại, họ mới có thể mang tới cho cuộc sống tình yêu thương và những điều tốt đẹp.

Chính trong quãng thời gian khởi nghiệp, không ai biết Hà My đã phải đối mặt với những áp lực và khó khăn như thế nào. Đứng giữa những lối rẽ khác nhau, cô luôn chọn cho mình cách phải đứng dậy bước tiếp, với nguồn năng lượng tích cực được tỏa ra từ bên trong.

Hà My chia sẻ mỗi khi mệt mỏi, cô hay tự cho phép mình uông chiều và nuôi dưỡng tâm hồn bằng cách nghe nhạc, đọc sách, trau dồi thêm những bài học kinh doanh từ thất bại trước mắt,… Dù với mình hay với người, cô gái ấy cố gắng đối đãi thật tử tế. Hà My tin rằng yêu thương nhiều hơn một chút, hạnh phúc và thành quả xứng đáng đáng luôn đợi mỗi người ở phía trước.

Chìa khóa hạnh phúc mang tên: Biết trân trọng bản thân mình

Đến bây giờ, khi sự nghiệp đã ổn định, Nguyễn Hà My vẫn không tránh khỏi những khi cảm thấy mệt mỏi hay kiệt sức. Là người phụ nữ của gia đình với một bạn nhỏ, lại vận hành câu chuyện kinh doanh riêng, cô gái trẻ cũng khá vất vả để có thể chu toàn .

Những lúc ấy, cô gái sinh năm 1991 chia sẻ rằng chỉ có một Hà My biết yêu thương và trân trọng bản thân mới có thể vượt qua. Theo đó, thay vì than thở bận rộn và không có thời gian, cô chọn cách ưu tiên bản thân mình một chút, sử dụng đặc quyền của người phụ nữ để đi tập gym, spa, chăm sóc cơ thể,… Hà My cho biết cô chọn dành cho mình từ 30 phút tới một tiếng mỗi ngày để nạp năng lượng, tránh để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới người khác trong suốt thời gian còn lại của một ngày.

Để lấy lại cân bằng cho những lúc căng thẳng, Nguyễn Hà My dùng cách yêu thương bản thân và mọi người xung quanh. Thực tế, cuộc sống của một người phụ nữ hiện đại không tránh khỏi những áp lực về cả sự nghiệp hay cuộc sống riêng. Tuy nhiên, như Hà My nhắn nhủ, phụ nữ có quyền chọn cho mình cách sống tích cực nhất. Phấn đấu để trở nên xinh đẹp và giỏi giang hơn từng ngà, đó mới là cách trân trọng bản thân và sống hạnh phúc nhất.