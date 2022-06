Top 3 bài tập giảm mỡ bụng dưới mà các nàng nên biết

Việc tích tụ mỡ vùng bụng dưới là vấn đề nan giải của nhiều chị em phụ nữ hiện nay, nhất là những chị em làm việc ít vận động, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm cho nhiều người. Áp dụng 3 bài tập giảm mỡ bụng dưới đây giúp các nàng trở lên xinh đẹp hơn.

Những nguyên nhân khiến bạn bị mỡ bụng

Mỡ bụng là nỗi ám ảnh của hầu hết các chị em ở mọi lứa tuổi. Đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này để đưa ra các bài tập giảm mỡ bụng dưới phù hợp.

Nội tiết tố thay đổi: Khi tuổi tác càng cao hoặc trong thời kỳ mang thai, nội tiết tố thay đổi, dẫn đến tình trạng thừa mỡ ở nhiều vùng trên cơ thể đặc biệt là bụng dưới.

Do căng thẳng, stress: Khi bị căng thẳng kéo dài, cơ thể sản sinh ra một lượng lớn cortisol, làm tăng ham muốn đồ ngọt. Kết quả là chị em nhanh chóng tăng cân và tích mỡ dưới da.

Do thừa năng lượng: Nguyên nhân chính của việc tăng cân, tăng mỡ bụng nhanh chóng là do cơ thể bị dư thừa calo. Lượng calo ăn vào nhiều hơn lượng calo tiêu hao trong các hoạt động hàng ngày, khiến năng lượng dư thừa chuyển hóa thành mỡ thừa dưới da.

Cách khắc phục béo bụng cho từng nguyên nhân

Do ngồi nhiều, lười vận động: Tình trạng này thường gặp ở dân văn phòng, do trong công việc phải ngồi cả ngày, ít vận động nên mỡ vùng bụng tăng cao. Do tính chất công việc và thực đơn không phù hợp nên việc giảm béo bụng ngày càng trở nên nan giải. Nó đang giảm, nhưng nó đang tăng lên.

Top 3 bài tập giảm mỡ bụng dưới mà các nàng lên biết

Việc tích tụ mỡ vùng bụng dưới là vấn đề mà nhiều chị em gặp phải hiện nay, đặc biệt là những người làm việc ít vận động. Sau đây là top 3 bài tập giảm mỡ bụng dưới mà các nàng lên biết:

Bài tập gập bụng giảm mỡ bụng dưới hiệu quả

Sử dụng bài tập cơ bụng gập bụng sẽ có tác dụng với tất cả các cơ bụng của bạn, bao gồm cả cơ bụng trên, cơ bụng chính và cơ bụng dưới. Đây là một bài tập thể dục phổ biến để đốt cháy mỡ bụng được nhiều người yêu thích.

Khi thực hiện bài tập, tư thế người nằm ngửa, hai tay đặt sau gáy, hai chân gập lại để bàn chân đặt lên sàn nhà. Sau đó nâng đầu vào vai về phía trước, bụp hóp lại để cảm nhận lực ở cơ bụng. Mỗi ngày tập 20 - 30 lần liên tục để giúp bụng dưới thon gọn hơn.

Bài tập nằm nâng chân

Đầu tiên, bạn nằm ngửa trên sàn, hai tay đặt sau đầu hoặc dọc theo cơ thể, hai chân duỗi thẳng song song với sàn. Sau đó nâng cao chân của bạn để tạo thành một góc vuông với sàn nhà, siết cơ bụng.

Hít vào, thở ra, từ từ hạ chân xuống cho đến khi chân cách mặt sàn khoảng 10cm.Thực hiện 10 lần để đốt cháy nhiều calo nhất.

Bài tập Plank

Bạn bắt đầu nằm thẳng trên sàn với 2 cùi chỏ chống sàn, 2 bàn chân rộng bằng vai và 2 mũi chân đặt trên sàn. Tạo thành một đường thẳng từ đầu đến mắt cá chân. Giữ tư thế này trong khoảng 30 - 40 giây. Tiếp tục lặp lại động tác khoảng 3 lần.

Nếu bạn cảm thấy đau ở lưng dưới, hãy hạ người xuống.

Trên đây là 3 bài tập giảm mỡ bụng dưới mà các nàng không thể bỏ qua. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích được cho bạn trong thời gian sắp tới.