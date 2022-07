Có nên thay pin EU cho iPhone hay không?

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng, nhiều loại pin cho iPhone đã được ra đời. Đặc biệt là pin EU đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng biết có nên sử dụng loại pin EU khi thay pin iPhone hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu điều đó qua bài viết sau.

Định nghĩa về pin EU là gì?

Pin EU hay còn gọi là EUtev là loại pin được sản xuất bởi hãng Huarigor đến từ Trung Quốc. Pin Eu được sản xuất dành riêng cho iPhone, đặc điểm của pin EU là chất lượng cao và tuổi thọ lâu dài lên có thể lên đến hơn 800 lần sạc xả. Đây cũng là loại pin được rất nhiều trung tâm, cửa hàng tin tưởng sử dụng thay thế cho khách hàng.

Ngoài ra, ở VIệt Nam pin EU còn được gọi là EU Supitec do hãng Supitec được cấp phép phân phối chính hãng tại đây.

Có nên thay pin Eu cho iPhone?

Mặc dù hiện nay trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều loại pin khác nhau có thể thay thế cho iPhone. Thế nhưng, theo thông kê pin EU vẫn là loại pin được tin tưởng sử dụng hàng đầu trên thế giới. Qua đó chúng ta có thể thấy rằng bạn hoàn toàn có thể yên tâm và nên thay pin EU cho iPhone. Mặt khác, pin EU được ưa chuộng bởi vì những ưu điểm sau đây:

- Tuổi thọ pin lâu dài với chu kỳ sạc xả lên đến hơn 800 lần, nhiều hơn rất nhiều các loại pin thông thường khác.

- Tất cả các tiêu chí về thông số, chất lượng, dung lượng,... đều đạt chuẩn khi kiểm tra trong quá trình sử dụng thực tế.

- Pin EU mới 100% chính hãng, có chế độ bảo hành cực kỳ ưu đãi với chính sách 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng

- Bạn hoàn toàn có thể tự kiểm định chất lượng, dung lượng của viên pin EU khi cập nhật từ phiên bản iOS 11.3 trở lên

- Độ tương thích với iPhone cực kỳ cao, hoàn toàn không có tình trạng pin ảo, sập nguồn hay gây đơ cảm ứng

- Đặc biệt, giá thành của những viên pin EU lại cực kỳ hợp lý.

Mẹo phân biệt pin EU chính hãng

Hiện nay pin EU rất được ưa chuộng sử dụng. Vì thế đây cũng là loại pin được làm giả, nhái nhiều nhất trên thị thường. Hãy cùng mình tìm hiểu xem những cách dưới đây để có thể phân biệt được hàng giả để tránh gặp phải sai sót khi thay pin:

1. Quan sát

- Về mặt thiết kế thì những hàng giả, nhái được thiết kế rất giống với hàng thật rất khó để phân biệt nếu quan sát không kỹ. Thế nhưng chúng ta có thể nhìn vào xuất xứ để phân biệt được. Đối với những loại pin giả thì sẽ có dòng chữ “Design by Huarigor” hay ” Design by MK Technology”. Còn với những viên pin EU chính hãng sẽ có dòng chữ: “Design by: SUPITEC Co.LTd” và cùng với đó sẽ có logo chính hãng của Huarigor.

- Còn về vỏ hộp, hàng nhái thường sẽ in tên nhà máy Huarigor hay nhà sản xuất là SZ Xinruiming Technology Co, Ltd. Điều này đã được chính Supitec Việt Nam và cả chính Huarigor lên tiếng xác nhận không có sử dụng thiết kế này.

- Về font chữ: chữ trên những hàng chính hãng được in với loại chất lượng cao nên nhìn rõ nét, liền mạch. Nhưng ngược lại chữ trên sản phẩm nhái thường mảnh, mờ, không đều.

- Đối với những hàng nhái, mạch gia công tiếp điểm hàn xấu. Các điểm tiếp xúc cũng có độ chính xác tương đối thấp bởi vì sử dụng những công nghệ cũ, lỗi thời.

2. Mã QR

- Khi quét mã QR của sản phẩm chính hãng sẽ cho ra kết quả với những thông số, tên, xuất xứ,... cực kỳ đầy đủ và chính xác.

- Còn đối với loại hàng nhái thì thường sẽ không có mã QR để kiểm tra hoặc nếu có thì sau khi quét chúng ta sẽ nhận lại được kết quả cực kỳ tệ với những lỗi sai cơ bản như sai chính tả, giao diện khó nhìn.

3. Bảo hành

- Với sản phẩm chính hãng thì bạn có thể kiểm tra bảo hành qua website http://checkcode.supitec.vn bằng mã Serial sản phẩm được in ngay trên viên pin. khi kiểm tra sản phẩm thì chúng ta có thể nhận biết được những thông tin sau:

- Thời gian bảo hành

- Số lần kiểm tra thông tin

- Mã sản phẩm

- Đơn vị nhập khẩu và phân phối

- Còn với những sản phẩm sai, không chính hãng thì sẽ nhận về thông tin báo sản phẩm không chính hãng.

