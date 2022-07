Một số điều cần lưu ý khi chơi xổ số Vietlott

Người chơi từ 18 tuổi

Trước khi chơi xổ số, các bạn cần tìm hiểu kỹ các điều kiện tham gia chơi, một trong số đó cần lưu ý công dân tham gia chơi xổ số Vietlott online hay trực tiếp đều cần đáp ứng điều kiện đạt độ tuổi từ 18, là công dân mang quốc tịch và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, người Việt định cư hợp pháp tại các quốc gia khác trên thế giới hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp tại Việt Nam.

Người chơi cần tuân thủ điều kiện đạt độ tuổi từ 18

Song song với đó, công dân tham gia chơi xổ số Vietlott cần đảm bảo yếu tố không hạn chế hay mất năng lực hành vi dân sự tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành kèm các yêu cầu công khai khác theo quy định của Vietlott (nếu có).

Bảo quản vé số Vietlott

Đại diện công ty xổ số Điện toán Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Vietlott đã ghi nhận không ít những trường hợp khách hàng bảo quản không tốt khiến tấm vé số bị rách, tách rời, nhiều trường hợp để vé trong ô tô dưới trời nắng hay để vé số trong cốp xe máy trong thời gian dài khiến vé ướt, nhòe thông số và người chơi dùng máy là (ủi), sấy khô cho phẳng vé, do vậy, không đạt điều kiện nhận thưởng.

Cần bảo quản vé số cẩn thận

Loại giấy in vé số của Vietlott được thiết kế từ chất liệu giấy in nhiệt chuyên biệt, sử dụng công nghệ in bằng nhiệt và có ghi hướng dẫn ở mặt sau của tờ vé. Vì thế, để tránh rủi ro không đáng có trong quá trình bảo quản vé, khách hàng nên đọc kỹ những thông tin đó để hiểu hơn cũng như có phương pháp phù hợp. Đặc biệt, Vietlott cũng khuyến cáo khách hàng bảo quản vé tránh xa môi trường nhiệt độ cao để đảm báo vé đủ điều kiện trả thưởng.

Hình thức mua vé

Hiện nay trên thị trường, có một số đại lý in vé số Vietlott ngẫu nhiên và chuyển giao cho những người bán vé số dạo trên đường. Một số người chơi thường giữ thói quen “tiện đâu mua đấy” và mua vé với nhiều loại hình: Vietlott Keno, Power 6/55, Mega 6/45, Max 3D, Max 4D của những người bán vé dạo.

Mua vé Vietlott thông qua hình thực trực tiếp hoặc online

Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Cụ thể, việc bảo quản vé số không đảm bảo và người chơi không cẩn thận có thể mua nhầm phải những tờ kết quả Vietlott, có đặc điểm khá giống với tấm vé số. Do vậy, người chơi nên mua vé tại những đại lý chính thức của xổ số Vietlott để đảm bảo quyền lợi thiết yếu khi trúng giải.

Thêm vào đó, với 5 hình thức chơi của vé số Vietlott, người chơi cũng có thể thỏa sức đăng ký mua trên các kênh online mà Công ty Vietlott liên kết, hợp tác cùng website, app uy tín, chẳng hạn như: Vsmb.vn, ví momo, ví Airpay, Zalo Pay, Viettel Pay,… để giúp người dân có thể mua dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển.

Không chơi bao qua hình thức môi giới

Việc lựa chọn hình thức chơi bao xổ số Vietlott có thể giúp người chơi tăng cơ hội trúng giải thưởng đặc biệt. Tuy nhiên, cách tham gia này tốn một khoản chi phí không nhỏ, do đó, không ít các đối tượng lợi dụng cơ hội đứng ra chào mời người mua tham gia chơi bao xổ số theo hình thức cổ phần. Theo đó, người chơi được hứa hẹn từ người môi giới sẽ nhận được số tiền tương ứng với số % tiền đóng góp vào chơi bao.

Hình thức chơi bao dễ gặp rủi ro không đáng có

Thông thường, những đối tượng này xuất hiện trực tiếp tại các đại lý hoặc tìm kiếm, rủ rê người chơi bao qua các group trên Facebook, diễn đàn online. Theo các chuyên gia, người chơi không nên chơi bao xổ số Vietlott theo hình thức này để tránh bị lừa đảo cũng như những rủi ro không đáng có khác.

Trường hợp người chơi muốn chơi bao xổ số phải xác định rõ thông tin chi tiết của những đối tượng cùng tham gia, có giấy tờ chứng thực và người thứ ba làm chứng để đảm bảo quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

Do vậy, trước khi tham gia chơi xổ số Vietlott, nhớ vận dụng linh hoạt các kinh nghiệm ở phía trên để không phát sinh những rủi ro trong quá trình chơi cũng như nhận giải nhé.