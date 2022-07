Ngôn ngữ lập trình Python là gì? Các kiến thức cần biết

Sự nổi lên của ngành công nghệ thông tin khiến cho nhiều người khi bắt đầu tìm hiểu về công nghệ thông tin đều muốn lựa chọn một ngôn ngữ lập trình đơn giản và đa dụng để sử dụng. Python là cái tên đáp ứng hoàn hảo nhu cầu này. Vậy ngôn ngữ lập trình Python là gì? Bạn cần biết gì trước khi thử sức mình với ngôn ngữ lập trình bậc cao này?

Python là gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao đã được tạo ra từ những năm 1980 bởi lập trình viên Guido Van Rossum. Khi đang làm việc, Guido Van Rossum cảm thấy công việc đang quá phức tạp và ông cần có một ngôn ngữ thông dịch dễ hiểu hơn với cấu trúc cần phải đơn giản và dễ dùng. Do đó, ông đã nghiên cứu một ngôn ngữ mở rộng, là tiền thân của Python sau này.

Cha đẻ của python - Guido Van Rosum

Cấu trúc của Python thực sự dễ hiểu và đơn giản với cả những người mới làm quen. Và vì là một ngôn ngữ lập trình bậc cao nên nó cũng thực sự rất thân thiện và đơn giản khi sử dụng lập trình. Dù là một ngôn ngữ đa dụng nhưng Python thường được sử dụng để lập trình cho trí tuệ nhân tạo và máy học (Machine Learning).

Những điểm mạnh của Python

Python sở hữu rất nhiều điểm mạnh mà các ngôn ngữ khác không có được

Python có khá nhiều điểm mạnh khiến nó trở thành một ngôn ngữ với độ phổ biến, cụ thể có thể kể đến như:

1. Dễ học, dễ nắm bắt

Khi so sánh với các ngôn ngữ khác như C++, C#... Python cho thấy sự ưu việt hơn hẳn khi cú pháp của nó gần như tương tự với cách mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ hiện nay. Chính vì thế, việc tiếp thu Python rất nhanh chóng.

2. Python là mã nguồn mở và miễn phí

Vì là một mã nguồn mở nên khả năng tùy biến của Python là vô cùng lớn. Nó có cả một cộng đồng những người sử dụng và thường xuyên có những cấp nhật chỉnh sửa để ngôn ngữ này trở nên thông minh hơn.

Không chỉ vậy, bạn còn có thể dễ dàng sử dụng và chính sửa các phần mềm được viết miễn phí trong Python tùy theo nhu cầu của mình. Việc sử dụng, phân phối hay thậm chí là thương mại các sản phẩm lập trình từ Python hoàn toàn được phép.

3. Thao tác được trên mọi nền tảng

Một số ngôn ngữ lập trình chỉ cho phép bạn thao tác trên một nền tảng hoặc là gặp những khó khăn khi chuyển tiếp việc lập trình giữa các nền tảng hệ điều hành khác nhau. Với Python, bạn có thể lập trình dở trên Window rồi chuyển sang MacOS, sau đó tiếp tục làm việc trên Linux mà không gặp bất cứ vấn đề nào. Các thao tác với Python hoàn toàn tương tự nhau trên mọi nền tảng.

Ngôn ngữ lập trình Python

4. Khả năng nhúng và mở rộng

Với Python, bạn hoàn toàn có thể nhúng các phần code của các ngôn ngữ lập trình khác để bổ sung những tính năng mà Python không làm được. Do đó, một phần mềm phức tạp được lập trình bởi Python sẽ đơn giản hơn rất nhiều với sự trợ giúp từ các ngôn ngữ khác. Chính vì vậy mà Python có thể làm được nhiều thứ mà các ngôn ngữ khác không thể làm được.

Nhìn chung, Python là ngôn ngữ vô cùng đa dạng với rất nhiều những lợi thế phù hợp cho người mới bắt đầu tiến sâu vào con đường trở thành một lập trình viên thực thụ. Hiện tại Aptech đang cung cấp khóa học lập trình Python dành cho cả những người chưa có bất cứ kiến thức lập trình nào. Chi tiết về khóa học, bạn vui lòng tham khảo tại địa chỉ https://aptech.fpt.edu.vn